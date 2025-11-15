Amazon Prime ફ્રી! Jio ના આ પ્લાનમાં અનલિમિટેડ કોલિંગ અને 5G ડેટાની મજા
Jio Recharge Plan: જિયો યુઝર્સને પસંદગીના પ્લાન્સ પર હવે ખાસ ઓટીટી પ્લેટફોર્મનું એક્સેસ મળી રહ્યું છે, જેમાં એક પ્લાન ફ્રી Amazon Prime સબ્સક્રિપ્શન આપે છે. આ જિયોનો ઓલ-ઇન-વન પ્લાન છે, જેમાં ગ્રાહકોને એન્ટરટેઈનમેન્ટની મજા મળે છે.
Jio Recharge Plan: જો તમે રિલાયન્સ જિયોના યુઝર્સ છો અને એક એવો પ્રીપેડ પ્લાન શોધી રહ્યાં છો જેમાં OTT ની મજા મળે તો આ માહિતી તમારા માટે છે. જિયો પોતાના ગ્રાહકો માટે ઘણા પ્રીપેડ પ્લાન્સ ઓફર કરે છે, જેમાં Netflix, Amazon Prime અને JioHotstar જેવી સેવાઓનું કોમ્પ્લિમેન્ટરી એક્સેર મળે છે. તે બધામાં એમેઝોન પ્રાઇમ એવું પ્લેટફોર્મ છે જેનો ફાયદો એકમાત્ર પ્લાનમાં આપવામાં આવી રહ્યો છે. આ પ્લાન ન માત્ર અનલિમિટેડ 5જી ડેટા આપે છે, પરંતુ તેની વેલિડિટી 84 દિવસની છે.
Jio નો Amazon Prime Lite વાળો પ્લાન
આ Jio પ્લાનની કિંમત ₹1,029 છે અને તે એવા ગ્રાહકો માટે બનાવવામાં આવ્યો છે જેઓ લાંબા સમય સુધી અવિરત મનોરંજન ઇચ્છે છે. આ પ્લાન સાથે રિચાર્જ કરવાથી વપરાશકર્તાઓને 84 દિવસની સંપૂર્ણ વેલિડિટી મળે છે. તે દરરોજ 2GB હાઇ-સ્પીડ ડેટા પણ આપે છે.
ગ્રાહકો બધા નેટવર્ક પર અમર્યાદિત વોઇસ કોલ કરી શકે છે અને દરરોજ 100 SMS સંદેશા મોકલી શકે છે. પાત્ર સબ્સ્ક્રાઇબર્સને આ પ્લાન સાથે અમર્યાદિત 5G ડેટાનો પણ લાભ મળે છે, જેનાથી તેઓ હાઇ-સ્પીડ ઇન્ટરનેટનો આનંદ માણી શકે છે.
OTT બેનિફિટ્સમાં શું મળશે?
આ પ્લાન જિયોનો પ્રીપેડ પ્લાન છે, જે એમેઝોન પ્રાઇમનો ફાયદો આપે છે. યુઝર્સને 84 દિવસ માટે Amazon Prime Lite નું સબ્સક્રિપ્શન ફ્રી મળે છે. Prime Lite સબ્સક્રિપ્શનમાં પ્રાઇમ વીડિયોનું એક્સેસ, ફાસ્ટ ડિલીવરી અને એક્સક્લુઝિવ ડીલ્સ જેવી સુવિધાઓ સામેલ છે.
આ સિવાય કંપની જિયો સ્પેશિયલ ઓફર હેઠળ 18 મહિના માટે ₹35,100 નો પ્રો પ્લાન એક્સેસ આપી રહી છે. આ પ્લાન તે યુઝર્સ માટે બેસ્ટ છે, જેને લાંબી વેલિડિટી સાથે-સાથે ડેલી ડેટા અને સૌથી ખાસ Amazon Prime Lite ની મજા લેવા ઈચ્છે છે. 1029મા 84 દિવસ માટે ઓટીટી અને અનલિમિટેડ 5જી ડેટા એક જબરદસ્ત વેલ્યુ ફોર મની ડીલ છે.
