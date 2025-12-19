Prev
જિયોની લોકોને New Year Gift! દરરોજ 2.5 GB ડેટા, ત્રણ મહિના સુધી Free Hotstar, જાણો કિંમત

જિયોના આ નવા રિચાર્જ પ્લાનની સૌથી મોટી ખાસિયત તેની કિંમત અને વેલિડિટી છે. 2025 રૂપિયાની કિંમતમાં આવનાર આ પ્લાનમાં 200 દિવસની વેલિડિટી મળે છે. પ્લાનમાં યુઝર્સને ડેટા, કોલિંગ અને SMS નો ફાયદો મળે છે.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Dec 19, 2025, 11:19 AM IST

Jio Rs 2025 Recharge Plan: ભારતની સૌથી મોટી ટેલીકોમ કંપની જિયોએ પોતાના યુઝર્સને મોટી સરપ્રાઇઝ આપી છે. દેશમાં 50 કરોડથી વધુ યુઝર દરાવતી કંપનીએ એવો લોન્ગ-ટર્મ પ્રીપેડ પ્લાન રજૂ કર્યો છે, જે લાંબા સમયથી રિચાર્જના ઝંઝટથી પરેશાન યુઝર્સની ચિંતા દૂર કરી શકે છે. જિયો સતત પોતાના પ્રીપેડ પોર્ટફોલિયોને નવું રૂપ આપી રહ્યો છે અને કંપનીનું ફોકસ વધુ વેલ્યુ, લાંબી વેલિડિટી અને સારી સુવિધા આપવા પર છે.

Jio 2025 રૂપિયાનો પ્લાન
જિયોના નવા રિચાર્જ પ્લાનની સૌથી મોટી ખાસિયત તેની કિંમત અને લાંબી વેલિડિટી છે. 2025 રૂપિયાની કિંમતના આ પ્લાનમાં 200 દિવસ સુધીની વેલિડિટી મળે છે. તેનો મતલબ છે કે યુઝર્સ આશરે સાડા છ મહિના સુધી પોતાના મોબાઇલ નંબરને એક્ટિવ રાખવા માટે વારંવાર રિચાર્જ કરવાની જરૂર પડશે નહીં. વર્તમાન સમયમાં જ્યારે રિચાર્જ પ્લાન સતત મોંઘા થઈ રહ્યાં છે, તેવામાં આ પ્લાન રાહત આપી શકે છે.

કોલિંગ અને SMS ના ફાયદા
આ પ્લાનમાં જિયો યુઝર્સને વેલિડિટી દરમિયાન કોલિંગ અને SMS નો લાભ મળે છે. યુઝર્સ દેશના કોઈપણ નેટવર્ક પર અનલિમિટેડ કોલિંગ કરી શકે છે. આ સિવાય દરરોજ  100 SMS નો લાભ આપવામાં આવી રહ્યો છે.

ડેટા અને અનલિમિટેડ 5G નો ફાયદો
આ પ્લાનમાં યુઝર્સને કુલ 500GB ડેટા આપવામાં આવી રહ્યો છે, જે 200 દિવસની વેલિડિટી માટે માન્ય છે. યુઝર્સને પ્રતિ દિવસ 2.5 જીબી ડેટા મળે છે. સાથે જે યુઝર્સ પાસે 5જી ડિવાઇસ છે, તેને અનલિમિટેડ 5જી ડેટાનો લાભ મળે છે. 

આ લાભ પણ મળશે
આ પ્લાનમાં ડેટા અને કોલિંગ સિવાય અન્ય લાભ પણ આપવામાં આવી રહ્યાં છે. યુઝર્સને Google Gemini Pro AI નું ફ્રી સબ્સક્રિપ્શન મળે છે, જેનાથી તે આર્ટિફિશિયલ ઈન્ટેલિજન્સ સાથે જોડાયેલા એડવાન્સ ફીચર્સનો ફાયદો ઉઠાવી શકે છે. આ સિવાય ત્રણ મહિના માટે જિયો હોટસ્ટારનું સબ્સક્રિપ્શન અને JioTV નું ફ્રી એક્સેસ આપવામાં આવી રહ્યું છે. કંપની પ્રમાણે આ બધા બેનિફિટ્સની વેલ્યુ 35000 રૂપિયાથી વધુ છે, જે યુઝર્સને વધારાના ચાર્જ વગર મળી રહી છે.

કયા યુઝર્સ માટે ઉપયોગી છે આ પ્લાન?
જિયોનો 2025 રૂપિયાવાળો પ્લાન તે પ્રીપેડ યુઝર્સ માટે ખાસ તૈયાર કરવામાં આવ્યો છે, જે વારંવાર રિચાર્જની ઝંઝટમાંથી મુક્તિ મેળવવા ઈચ્છે છે. આ સિવાય જેને વધુ ડેટાની જરૂર પડે છે તેના માટે આ પ્લાન ઉપયોગી છે.

