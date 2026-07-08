/Jio ના 5 સીક્રેટ પ્લાન, મળશે 20GB સુધી એક્સ્ટ્રા ડેટા અને ફ્રી OTTની મજા, જુઓ લિસ્ટ

Jio Prepaid Plans: દેશની દિગ્ગજ ટેલીકોમ કંપની રિલાયન્સ જિયો પોતાના પાંચ પ્રીપેડ પ્લાનમાં એક્સ્ટ્રા ડેટા આપી રહી છે. ડેટાનો વધુ ઉપયોગ કરતા યુઝર્સ માટે આ પ્લાન શાનદાર છે. કારણ કે તે એટલા રૂપિયામાં હાઈ-સ્પીડ ડેટા મેળવી શકે છે. મહત્વનું છે કે આ પ્લાન્સની કિંમત 900 રૂપિયાથી ઓછી છે. એટલે કે કંપનીના સસ્તા પ્લાનમાં આ ઓફર મળી રહી છે. જિયોના 459 રૂપિયાથી લઈને 899 રૂપિયા સુધીના પ્લાનમાં યુઝર્સ એક્સ્ટ્રા ડેટા મેળવી શકે છે. આવો આ પ્લાનની વિગતો જાણીએ.
459 રૂપિયાનો પ્લાન
Jio ના 459 રૂપિયાના પ્લાનમાં યુઝર્સને અનલિમિટેડ કોલિંગની સાથે દરરોજ 2જીબી ડેટા અને 5જીપી એક્સ્ટ્રા એટલે કે કુલ 61GB ડેટા મળે છે. આ પ્લાનમાં દરરોજ 100 ફ્રી એસએમએસનો લાભ આપવામાં આવે છે. યોગ્ય સબ્સક્રાઇબર્સ માટે અનલિમિટેડ 5જી ડેટા મળી રહ્યો છે. આ સિવાય પ્લાનમાં Jio Hotstar નું ફ્રી સબ્સક્રિપ્શન મળી રહ્યું છે. તેની વેલિડિટી 28 દિવસની છે.
495 રૂપિયાનો પ્લાન
આ પ્લાનમાં પણ અનલિમિટેડ કોલિંગ, દરરોજ 100 ફ્રી એસએમએસ અને ડેલી 1.5GB ડેટાની સાથે 5GB એક્સ્ટ્રા ડેટા મળી રહ્યો છે. પ્લાનની વેલિડિટી 28 દિવસની છે. તેમાં અન્ય બેનિફિટ્સ પણ મળે છે.
545 રૂપિયાવાળો પ્લાન
આ પ્લાનમાં પણ ઉપરના પ્લાનની જેમ અનલિમિટેડ કોલિંગ, દરરોજ 100 ફ્રી એસએમએસ, દરરોજ 2GB ડેટાની સાથે 5GB એક્સ્ટ્રા ડેટા મળે છે. પ્લાન અનલિમિટેડ 5G ડેટા સાથે આવે છે. તેમાં અન્ય સુવિધાઓ મળે છે. આ પ્લાનની વેલિડિટી 28 દિવસ છે.
749 રૂપિયાનો પ્લાન
જિયોના આ પ્લાનમાં અનલિમિટેડ કોલિંગ, 2GB ડેલી ડેટાની સાથે 200GB એક્સ્ટ્રા ડેટા પણ મળી રહ્યો છે. આ પ્લાનની વેલિડિટી 72 દિવસ છે. તેમાં જિયો હોટસ્ટારની સાથે અન્ય એપ્સનું ફ્રી સબ્સક્રિપ્શન આપવામાં આવી રહ્યો છે.
899 રૂપિયાનો પ્લાન
કંપનીના આ પ્લાનમાં દરરોજ અનલિમિટેડ ડેટાની સાથે 20GB એક્સ્ટ્રા ડેટા આપવામાં આવી રહ્યો છે. તેમાં અનલિમિટેડ વોઇસ કોલિંગ અને 100 એસએમએસનો લાભ મળે છે. આ પ્લાનની વેલિડિટી 90 દિવસ છે અને તેમાં અન્ય બેનિફિટ્સ પણ મળે છે.