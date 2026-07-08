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Jio ના 5 સીક્રેટ પ્લાન, મળશે 20GB સુધી એક્સ્ટ્રા ડેટા અને ફ્રી OTTની મજા, જુઓ લિસ્ટ

જો તમે રિલાયન્સ જિયોના યુઝર્સ છો અને એક્સ્ટ્રા બેનિફિટ્સ સાથે આવતા પ્લાન શોધી રહ્યાં છો તો આજે અમે જિયોના પાંચ પ્લાન વિશે માહિતી આપીશું, જેમાં એક્સ્ટ્રા ડેટા સાથે ઓટીટીનો લાભ મળશે.

Written ByDhaval Gokani
Published: Jul 08, 2026, 04:51 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 04:51 PM IST
Jio ના 5 સીક્રેટ પ્લાન, મળશે 20GB સુધી એક્સ્ટ્રા ડેટા અને ફ્રી OTTની મજા, જુઓ લિસ્ટ
Source: Bureau

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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