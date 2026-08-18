/જિયોનો ધમાકેદાર પ્લાન: એક રિચાર્જમાં મળશે 84 દિવસની વેલિડિટી, કૉલિંગ યુઝર્સ માટે બેસ્ટ!

જો તમને મોબાઇલમાં ઈન્ટરનેટ ડેટાની ઓછી જરૂર પડે છે અને માત્ર કોલિંગ માટે રિચાર્જ જોઈએ તો જિયોનો 448 રૂપિયાવાળો પ્રીપેડ પ્લાન તમારા માટે ઉપયોગી થઈ શકે છે. તેની કિંમત પણ વધુ નથી અને તેમાં લાંબી વેલિડિટી સાથે અનલિમિટેડ કોલિંગની સુવિધા આપવામાં આવે છે.
84 દિવસની વેલિડિટી
જિયોના આ રિચાર્જ પ્લાનમાં 84 દિવસની વેલિડિટી મળે છે. એટલે કે એક વખત રિચાર્જ કરાવ્યા બાદ આશરે ત્રણ મહિના સુધી નંબર એક્ટિવ રહેશે.
અનલિમિટેડ કોલિંગનો ફાયદો
આ રિચાર્જમાં યુઝર્સને અનલિમિટેડ વોયસ કોલિંગની સુવિધા મળે છે. તેમાં રોમિંગ પણ સામેલ છે. જો તમારા ફોનનો ઉપયોગ મુખ્ય રૂપથી કોલ કરવા માટે થાય છે તો આ પ્લાન તમારા માટે ઉપયોગી થઈ શકે છે.
100 SMS પણ મળશે
આ જિયો પ્લાનમાં કોલિંગની સાથે કુલ 100 SMS પણ મળે છે. એટલે કે મેસેજ કરવા માટે અલગથી પેક લેવાની જરૂર પડશે નહીં. પરંતુ તેમાં ઈન્ટરનેટ ડેટાની સુવિધા સામેલ નથી.
ડેટા નહીં, માત્ર કોલિંગ પર ફોકસ
આ પ્લાનની સૌથી ખાસ વાત છે કે તેમાં મોબાઈલ ડેટા આપવામાં આવતો નથી. આ મુખ્ય રૂપથી તે યુઝર્સ માટે છે જેને ઈન્ટરનેટની જરૂર નથી.
JioTV અને JioAICloud નું એક્સેસ
આ પ્લાનમાં કોલિંગ અને SMS સિવાય બે એપ્સનું કોમ્પ્લીમેન્ટ્રી એક્સેસ પણ મળે છે. યુઝર્સને JioTV અને JioAICloud નું એક્સેસ આપવામાં આવે છે.
ક્યાં મળશે 448 રૂપિયાવાળો પ્લાન?
Jio નો 448 રૂપિયાવાળો રિચાર્જ પ્લાન વેલ્યૂ સેગમેન્ટમાં પ્રીપેડ કેટેગરી હેઠળ ઉપલબ્ધ છે. આ પ્લાન જિયોના સત્તાવાર પોર્ટલ પર લિસ્ટ છે અને MyJio એપ દ્વારા પણ રિચાર્જ કરી શકાય છે.