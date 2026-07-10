/33.73 KM ની માઈલેજ અને સનરૂફ! આ છે દેશની સૌથી વધુ વેચાતી સેડાન કાર; કિંમત માત્ર ₹6.26 લાખથી શરૂ!

ઈન્ડિયન ઓટો માર્કેટમાં જૂન 2026મા સેડાન સેગમેન્ટે મજબૂત પ્રદર્શન કર્યું છે. મારૂતિ સુઝુકીની Dzire એ એકવાર ફરી પોતાની બાદશાહત જાળવી રાખતા ટોપ પોઝિશન હાસિલ કરી છે. સેડાન કારના વેચાણમાં સ્ટેબિલિટી અને કેટલાક મોડલ્સમાં શાનદાર વધારો જોવા મળ્યો, જ્યારે કેટલાક પ્રીમિયમ મોડલ્સે પડકારનો સામનો કરવો પડ્યો છે.
કુલ મળી સસ્તી અને વિશ્વસનીય સેડાન કારોની માંગ ગ્રાહકો વચ્ચે યથાવત રહી. Hyundai Aura અને Honda Amaze જેવા મોડલ્સમાં સારો ગ્રોથ જોવા મળ્યો તો Volkswagen Virtus ના વેચાણમાં ઘટાડો થયો. આ આંકડા દર્શાવે છે કે ભારતીય ગ્રાહકો હજુ પણ વેલ્યુ ફોર મની, ફ્યૂલ એફિશિએન્સી અને બ્રાન્ડ વિશ્વસનીયતાને પ્રાથમિકતા આપે છે. આવો પાછલા મહિને સૌથી વધુ વેચાનારી સેડાન વિશે જાણીએ.
1. Maruti Suzuki Dzire
મારૂતિ ડિઝાયરે જૂન 2026મા સેડાન સેગમેન્ટમાં પોતાનો દબદબો જાળવી રાખ્યો છે. તેણે 17899 યુનિટ્સનું વેચાણ કર્યું, જે પાછલા વર્ષની તુલનામાં 15.6 ટકાનો વાર્ષિક ગ્રોથ દર્શાવે છે. ડિઝાયર શાનદાર માઇલેજ, ઓછા મેન્ટેનન્સ ખર્ચ અને આકર્ષક ફીચર્સ માટે જાણીતી છે. તેની એક્સ-શોરૂમ કિંમત 6.26 લાખથી શરૂ થઈ 9.36 લાખ સુધી જાય છે.
2. Hyundai Aura
હ્યુન્ડાઈ ઓરાએ જૂન 2026મા બીજું સ્થાન હાસિલ કર્યું છે. તેના 5977 યુનિટ્સ વેચાયા છે, જે પાછલા વર્ષ કરતા 10.4 ટકા વધુ છે. Aura મોડર્ન ડિઝાઇન, પ્રીમિયમ ઈન્ટીરિયર અને એડવાન્સ સેફ્ટી ફીચર્સ માટે જાણીતી છે. ખાસ કરી યુવાઓ વચ્ચે તે લોકપ્રિય બની છે. કંપનીના આક્રમક માર્કેટિંગ અને આકર્ષક વેરિએન્ટે Aura ને મજબૂત સ્થાન અપાવ્યું છે. આ મોડલ તે ગ્રાહકો માટે પરફેક્ટ છે, જે સ્ટાઇલ અને પરફોર્મંસનું યોગ્ય બેલેન્સ ઈચ્છે છે.
3. Honda Amaze
હોન્ડા અમેઝ જૂન 2026મા ત્રીજા સ્થાને રહી. તેના કુલ 2937 યુનિટ્સનું વેચાણ થયું છે. જે વાર્ષિક આધાર પર 29.2 ટકાનો વધારો દર્શાવે છે. અમેઝે પોતાની વિશ્વસનીયતા, કમ્ફર્ટેબલ રાઇડ અને સ્પેસિયસ કેબિનથી ફરી બદાને પ્રભાવિત કર્યાં. હોન્ડાની બ્રાન્ડ વેલ્યુ અને મજબૂત પરફોર્મંસે તેને ટોપ-3મા જગ્યા અપાવી છે.
4. Volkswagen Virtus
ફોક્સવેગન વર્ટસે જૂન 2026મા ચોથું સ્થાન હાસિલ કર્યું. તેનું વેચાણ 1195 યુનિટ્સ રહ્યું, પરંતુ વાર્ષિક ગ્રોથ નકારાત્મક રહ્યો અને 32.8 ટકાનો ઘટાડો થયો છે. Virtus ડ્રાઇવિંગ ડાયનેમિક્સ અને પ્રીમિયમ બિલ્ડ ક્વોલિટી માટે જાણીતી છે, છતાં મોંઘવારી અને સ્પર્ધાને કારણે તેની માંગ પર અસર પડી છે. કંપનીને આશા છે કે આવનારા મહિનામાં નવા વેરિએન્ટ્સ અને ઓફર્સ દ્વારા તેની સ્થિતિમાં સુધાર થશે.
5. Skoda Slavia
સ્કોડા સ્લાવિયાએ ટોપ-5મા પોતાનું સ્થાન જાળવી રાખ્યું છે. જૂન 2026મા તેના 1083 યુનિટ્સ વેચાયા છે. Slavia સ્પેસિયસ ઈન્ટીરિયર, પાવરફુલ એન્જિન વિકલ્પ અને યુરોપિયન સ્ટાઇલ માટે જાણીતી છે. પ્રીમિયમ સેડાન ઈચ્છનાર લોકો વચ્ચે તેનું આકર્ષણ યથાવત છે.