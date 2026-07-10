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33.73 KM ની માઈલેજ અને સનરૂફ! આ છે દેશની સૌથી વધુ વેચાતી સેડાન કાર; કિંમત માત્ર ₹6.26 લાખથી શરૂ!

જૂન 2026નો સેડાન સેલ્સ રિપોર્ટ સામે આવ્યો છે. મારૂતિ સુઝુકીની ડિઝાયર દેશની નંબર-1 સેડાન કાર રહી છે. તો Hyundai Aura અને Honda Amaze એ પણ શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું છે.
 

Written ByDhaval Gokani
Published: Jul 10, 2026, 03:06 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 03:06 PM IST
33.73 KM ની માઈલેજ અને સનરૂફ! આ છે દેશની સૌથી વધુ વેચાતી સેડાન કાર; કિંમત માત્ર ₹6.26 લાખથી શરૂ!

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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