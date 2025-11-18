Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝTechnology

જલ્દી કરો ! બસ થોડા દિવસ જ બાકી... આ બાઈક પર મળી રહ્યું છે 55000 રૂપિયાનું ડિસ્કાઉન્ટ

Kawasaki Bikes : કાવાસાકી બાઇક પર ડિસ્કાઉન્ટ આપવામાં આવી રહ્યું છે. તેમના હરીફ KTM, BMW અને Ducati છે. આ બધી બ્રાન્ડની મોટરસાઇકલ ઘણી મોંઘી છે.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Nov 18, 2025, 11:34 AM IST

Trending Photos

જલ્દી કરો ! બસ થોડા દિવસ જ બાકી... આ બાઈક પર મળી રહ્યું છે 55000 રૂપિયાનું ડિસ્કાઉન્ટ

Kawasaki Bikes : કાવાસાકી બાઇક્સ તેના બેસ્ટ પાવર અને હાઈ સ્પીડ માટે જાણીતી છે. કાવાસાકી ઇન્ડિયાએ બ્રાન્ડના MY24 અને MY25 મોડેલ્સ પર ખાસ લાભ વાઉચર્સ લોન્ચ કર્યા છે. આ ઓફર ફક્ત 30 નવેમ્બર સુધી માન્ય છે. આ ઓફર Ninja 500, Ninja 1100SX, Ninja 300 અને Versys-X 300 મોડેલ્સ પર લાગુ છે. આ કાવાસાકી બાઇક્સ KTM, Ducati અને BMWની બાઈક સાથે સ્પર્ધા કરે છે.

Kawasaki Ninja 500

Add Zee News as a Preferred Source

Kawaski Ninja 500 પર 20,000 સુધીના બેનિફિટ્સ મળી રહ્યા છે. Kawasaki બાઇક્સ પર ઓફર કેશબેક વાઉચરના રૂપમાં છે. આ કાવાસાકી મોટરસાઇકલ 451 cc, લિક્વિડ-કૂલ્ડ, પેરેલલ-ટ્વીન એન્જિન દ્વારા સંચાલિત છે. જે 9,000 rpm પર 45 bhp પાવર અને 6,000 rpm પર 42.6 Nm ટોર્ક જનરેટ કરે છે. આ બાઇકની એક્સ-શોરૂમ કિંમત 5.66 લાખ રૂપિયા છે.

Kawasaki Ninja 1100SX

કાવાસાકી નિન્જા 1100SX પર સૌથી વધુ 55,000નું ડિસ્કાઉન્ટ મળી રહ્યું છે. આ કાવાસાકી મોટરસાઇકલ 1,099 cc ઇનલાઇન-ફોર, લિક્વિડ-કૂલ્ડ એન્જિન દ્વારા સંચાલિત છે જે 135 bhp પાવર અને 113 Nm ટોર્ક જનરેટ કરે છે. તેમાં ટ્રેક્શન કંટ્રોલ, ક્રુઝ કંટ્રોલ અને મલ્ટીપલ રાઇડિંગ મોડ્સ પણ છે. આ કાવાસાકી મોટરસાઇકલની એક્સ-શોરૂમ કિંમત 14.42 લાખ છે.

Kawasaki Ninja 300

નિન્જા 300 પર 5,000ના બેનિફિટ્સ મળી રહ્યા છે. આ કાવાસાકી મોટરસાઇકલ 296 cc, લિક્વિડ-કૂલ્ડ, પેરેલલ-ટ્વીન એન્જિન દ્વારા સંચાલિત છે જે 38.9 bhp અને 26.1 Nm ટોર્ક જનરેટ કરે છે. તે આસિસ્ટ અને સ્લિપર ક્લચ સાથે 6-સ્પીડ ગિયરબોક્સથી સજ્જ છે. ત્રણ કલર વેરિઅન્ટમાં ઉપલબ્ધ બાઇકની કિંમત 3.17 લાખ (એક્સ-શોરૂમ) છે.

Kawasaki Ninja Versys-X 300 

આ કાવાસાકી મોટરસાઇકલના MY25 મોડેલ્સ 25000 સુધીના બેનિફિટ્સ મળી રહ્યા છે. આ બાઈક 296 સીસી, પેરેલલ-ટ્વીન, લિક્વિડ-કૂલ્ડ એન્જિન દ્વારા સંચાલિત છે જે 38.8 bhp અને 26 Nm ટોર્ક જનરેટ કરે છે. આ બાઇકની એક્સ-શોરૂમ કિંમત 3.49 લાખ રૂપિયા છે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dilip Chaudhary

2020થી પત્રકારત્વ ક્ષેત્રે જોડાયેલા છે. સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, બિઝનેસ, નેશનલ અને ઈન્ટરનેશનલ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે. આ ઉપરાંત કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે પણ કામ કરેલું છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં

...और पढ़ें
KawasakiKTMKawasaki Discount OfferDiscount OfferNinja 300

Trending news