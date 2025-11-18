જલ્દી કરો ! બસ થોડા દિવસ જ બાકી... આ બાઈક પર મળી રહ્યું છે 55000 રૂપિયાનું ડિસ્કાઉન્ટ
Kawasaki Bikes : કાવાસાકી બાઇક પર ડિસ્કાઉન્ટ આપવામાં આવી રહ્યું છે. તેમના હરીફ KTM, BMW અને Ducati છે. આ બધી બ્રાન્ડની મોટરસાઇકલ ઘણી મોંઘી છે.
Kawasaki Bikes : કાવાસાકી બાઇક્સ તેના બેસ્ટ પાવર અને હાઈ સ્પીડ માટે જાણીતી છે. કાવાસાકી ઇન્ડિયાએ બ્રાન્ડના MY24 અને MY25 મોડેલ્સ પર ખાસ લાભ વાઉચર્સ લોન્ચ કર્યા છે. આ ઓફર ફક્ત 30 નવેમ્બર સુધી માન્ય છે. આ ઓફર Ninja 500, Ninja 1100SX, Ninja 300 અને Versys-X 300 મોડેલ્સ પર લાગુ છે. આ કાવાસાકી બાઇક્સ KTM, Ducati અને BMWની બાઈક સાથે સ્પર્ધા કરે છે.
Kawasaki Ninja 500
Kawaski Ninja 500 પર 20,000 સુધીના બેનિફિટ્સ મળી રહ્યા છે. Kawasaki બાઇક્સ પર ઓફર કેશબેક વાઉચરના રૂપમાં છે. આ કાવાસાકી મોટરસાઇકલ 451 cc, લિક્વિડ-કૂલ્ડ, પેરેલલ-ટ્વીન એન્જિન દ્વારા સંચાલિત છે. જે 9,000 rpm પર 45 bhp પાવર અને 6,000 rpm પર 42.6 Nm ટોર્ક જનરેટ કરે છે. આ બાઇકની એક્સ-શોરૂમ કિંમત 5.66 લાખ રૂપિયા છે.
Kawasaki Ninja 1100SX
કાવાસાકી નિન્જા 1100SX પર સૌથી વધુ 55,000નું ડિસ્કાઉન્ટ મળી રહ્યું છે. આ કાવાસાકી મોટરસાઇકલ 1,099 cc ઇનલાઇન-ફોર, લિક્વિડ-કૂલ્ડ એન્જિન દ્વારા સંચાલિત છે જે 135 bhp પાવર અને 113 Nm ટોર્ક જનરેટ કરે છે. તેમાં ટ્રેક્શન કંટ્રોલ, ક્રુઝ કંટ્રોલ અને મલ્ટીપલ રાઇડિંગ મોડ્સ પણ છે. આ કાવાસાકી મોટરસાઇકલની એક્સ-શોરૂમ કિંમત 14.42 લાખ છે.
Kawasaki Ninja 300
નિન્જા 300 પર 5,000ના બેનિફિટ્સ મળી રહ્યા છે. આ કાવાસાકી મોટરસાઇકલ 296 cc, લિક્વિડ-કૂલ્ડ, પેરેલલ-ટ્વીન એન્જિન દ્વારા સંચાલિત છે જે 38.9 bhp અને 26.1 Nm ટોર્ક જનરેટ કરે છે. તે આસિસ્ટ અને સ્લિપર ક્લચ સાથે 6-સ્પીડ ગિયરબોક્સથી સજ્જ છે. ત્રણ કલર વેરિઅન્ટમાં ઉપલબ્ધ બાઇકની કિંમત 3.17 લાખ (એક્સ-શોરૂમ) છે.
Kawasaki Ninja Versys-X 300
આ કાવાસાકી મોટરસાઇકલના MY25 મોડેલ્સ 25000 સુધીના બેનિફિટ્સ મળી રહ્યા છે. આ બાઈક 296 સીસી, પેરેલલ-ટ્વીન, લિક્વિડ-કૂલ્ડ એન્જિન દ્વારા સંચાલિત છે જે 38.8 bhp અને 26 Nm ટોર્ક જનરેટ કરે છે. આ બાઇકની એક્સ-શોરૂમ કિંમત 3.49 લાખ રૂપિયા છે.
