AC Temperature Tips: કાળઝાળ ગરમીમાં આ ટેમ્પરેચર પર રાખો AC, અડધું થઈ જશે વીજળીનું બિલ !
AC Temperature Tips: ઉનાળાની કાળઝાળ ગરમીમાં એર કંડિશનર (AC) રાહત આપે છે, પરંતુ જ્યારે મહિનાના અંતે વીજળીનું બિલ આવે છે, ત્યારે મોટા ભાગના લોકો પણ પરસેવાથી છુટી જાય છે. લોકો ઘણીવાર એવું માને છે કે જો તેઓ ઠંડક ઇચ્છતા હોય, તો તેમણે મોટું બિલ ચૂકવવું પડશે, પરંતુ આ સંપૂર્ણપણે સાચું નથી.
- ઉનાળાની કાળઝાળ ગરમીમાં એર કંડિશનર (AC) રાહત આપે છે
- તેમના રૂમને ઝડપથી ઠંડુ કરવામાં, ACને 18 કે 16 ડિગ્રી પર સેટ કરે છે.
- એક્સપર્ટ માને છે કે 24 ડિગ્રી સેલ્સિયસ બેસ્ટ તાપમાન છે.
AC Temperature Tips: વાસ્તવિકતા એ છે કે એક સરળ આદત અને રિમોટ પર જમણું બટન તેમના વીજળી બિલને અડધું કરી શકે છે. જો તમે તમારા ACનો સ્માર્ટલી ઉપયોગ કરો છો, તો તમે બેંક બેલેન્સ તોડ્યા વિના બર્ફીલી ઠંડકનો આનંદ માણી શકો છો.
24 ડિગ્રી: બચત માટે 'સ્વીટ સ્પોટ'
મોટાભાગના લોકો, તેમના રૂમને ઝડપથી ઠંડુ કરવામાં, તેમના ACને 18 કે 16 ડિગ્રી પર સેટ કરે છે. આ એક મોટી ભૂલ છે. એક્સપર્ટ માને છે કે 24 ડિગ્રી સેલ્સિયસ બેસ્ટ તાપમાન છે. આ સ્તરે AC ચલાવવાથી કોમ્પ્રેસર પર વધુ પડતો ભાર પડતો નથી અને ન તો વધુ પડતી ડ્રાઈનેસ આવે છે. જ્યારે તમે ટેમ્પરેચર ખૂબ ઓછું સેટ કરો છો, ત્યારે કોમ્પ્રેસરને સંપૂર્ણ શક્તિ પર કામ કરવું પડે છે, જે મીટરની ગતિ બમણી કરે છે. તેનાથી વિપરીત, 24 ડિગ્રી પર, પાવર વપરાશ અને ઠંડક વચ્ચે સંપૂર્ણ સંતુલન હોય છે.
દરેક ડિગ્રીની પોતાની કિંમત હોય છે
શું તમે જાણો છો કે ટેમ્પરેચરમાં માત્ર એક ડિગ્રીનો ઘટાડો તમારા બિલ પર નોંધપાત્ર અસર કરી શકે છે? સંશોધન મુજબ, સેટિંગને 1 ડિગ્રી ઘટાડવાથી વિજળીના વપરાશમાં લગભગ 6 ટકાનો વધારો થાય છે. આનો અર્થ એ છે કે 18 ડિગ્રી અને 24 ડિગ્રી વચ્ચે વીજળીના વપરાશમાં મોટો તફાવત છે.
જરૂરી તાપમાન જાળવવાથી ફક્ત તમારા પૈસા જ બચતા નથી પણ તમારા ACનું આયુષ્ય પણ વધે છે. જ્યારે મશીન વધુ પડતું તાણ અનુભવતું નથી, ત્યારે તેના ભાગો લાંબા સમય સુધી ટકી રહે છે, જેનાથી વારંવાર મેન્ટેનન્સ માટે બોલાવવાની ઝંઝટ દૂર થાય છે.
નાની સાવચેતીઓ, મોટા ફાયદા
વીજળી બચાવવા માટે માત્ર તાપમાન પૂરતું નથી, કેટલીક અન્ય બાબતો પર ધ્યાન આપવું પણ જોરદાર કામ કરે છે. પ્રથમ, ચેક કરો કે રૂમમાં હવા લિકેજ નથી થતી ને. જો બારી કે દરવાજામાંથી ગરમ હવાનો થોડી પણ આવે છે, તો AC તેને ઠંડુ કરવાનો પ્રયાસ કરવામાં બિનજરૂરી વીજળીનો ઉપયોગ કરશે.
બીજુ AC ચાલુ હોય ત્યારે પંખો ચલાવવો. તે વિચિત્ર લાગે છે, પરંતુ AC ચાલુ હોય ત્યારે પંખો ઓછી સ્પિડએ રાખવાથી આખા રૂમમાં ઠંડી હવા વધુ ઝડપથી ફરવામાં મદદ મળશે. આનાથી રૂમ ઝડપથી ઠંડો થાય છે અને એસી કોમ્પ્રેસર વહેલું બંધ થાય છે, જેના કારણે વીજળીનું બિલ ઓછું આવે છે.
