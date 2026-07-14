/19.4 KM માઇલેજ, સનરૂફ અને 6 એરબેગ! આ કોરિયન SUV ને ખરીદવા પડાપડી, કિંમત માત્ર ₹10.99 લાખ

Kia India એ ઘરેલું બજારમાં પોતાનો દબદબો જાળવી રાખ્યો છે. પાછલા મહિને કંપનીના વેચાણમાં વધારો થયો છે. સેલ્સ ચાર્ટ પર નજર કરીએ તો જૂન 2026મા કિઆએ કુલ 24552 યુનિટનું વેચાણ કર્યું છે. આ આંકડા જૂન 2025મા તેના કુલ 20625 યુનિટના મુકાબલે વાર્ષિક આધાર પર થયેલા 19 ટકાના વધારાને દર્શાવે છે. સેલ્સ રિપોર્ટ પર નજર કરીએ તો હંમેશાની જેમ Kia Seltos કંપનીની પ્રથમ કાર રહી. તો Sonet અને Syros ની માંગ પણ વધી છે. આ સિવાય Carens Clavis અને Carnival બે એવી કાર રહી, જેની માંગ વાર્ષિક આધાર પર ઘટી છે. આવો કંપનીના મોડલ-વાઇઝ સેલ્સ રિપોર્ટ પર એક નજર કરીએ..
Kia Seltos
વેચાણના મામલામાં પ્રથમ નંબર પર કિઆ સેલ્ટોસ છે. પાછલા મહિને આ એસયુવીને કુલ 9654 લોકોએ ખરીદી છે. આ આંકડો જૂન 2025મા વેચાયેલા કુલ 5225 યુનિટના મુકાબલે વાર્ષિક સ્તર પર 84.77 ટકાના વધારાને દર્શાવે છે.
તેની એક્સ-શોરૂમ કિંમત ₹10.99 લાખથી શરૂ થઈને ₹19.99 લાખ સુધી જાય છે. નવા K3 પ્લેટફોર્મ પર બનેલી આ એસયુવી બોક્સી અને મસ્કુલર ડિઝાઇનની સાથે આકર્ષક ટાઇગર નોઝ ગ્રિલ, LED DRLs, ફ્લશ ડોર હેન્ડલ્સ તથા રેપ-અરાઉન્ડ ટેલલાઇટ્સથી લેસ છે. ઈન્ટીરિયરમાં ડુઅલ 12.3 ઇંચ પેનોરામિક ડિસ્પ્લે, વેન્ટિલેટેડ સીટ્સ, પેનોરામિક સનરૂફ અને પ્રીમિયમ મટીરિયલની સાથે વાયરલેસ એન્ડ્રોયડ/એપલ કાર પ્લે જેવી સુવિધાઓ ઉપલબ્ધ છે.
સેફ્ટીમાં 5-સ્ટાર Bharat NCAP રેટિંગ, 6 એરબેગ, ESC, 360° કેમેરા અને લેવલ-2 -2 ADAS (21ફીચર્સ) મળે છે. એન્જિન વિકલ્પોમાં 1.5 લીટર NA પેટ્રોલ (115 PS), ટર્બો પેટ્રોલ (160 PS) અને 1.5 લીટર ડીઝલ (116 PS) સામેલ છે, જેની માઇલેજ 15.6 થી 19.4 kmpl સુધી છે. આ ફેમિલી એસયુવી સ્ટાઇલ, ટેક્નોલોજી અને સેફ્ટીનું શાનદાર મિશ્રણ છે.
Kia Sonet
લિસ્ટમાં બીજા નંબર પર કિઆ સોનેટ છે. પાછલા મહિને તેના કુલ 9231 યુનિટ વેચાયા છે. આ આંકડો જૂન 2025ના તેના કુલ વેચાણ 6658 યુનિટના મુકાબલે વાર્ષિક સ્તર પર આવેલા 38.65 ટકાના વધારાને દર્શાવે છે.
Kia Carens Clavis
વેચાણના મામલામાં ત્રીજા સ્થાને કેરેન્સ ક્લેવિસ છે. જૂન 2026મા આ 7-સીટર MPV ને કુલ 4847 નવા ગ્રાહક મળ્યા છે. આ આંકડો જૂન 2025મા તેના કુલ 7921 યુનિટના મુકાબલે આવેલા 38.81 ટકાના ઘટાડાને દર્શાવે છે.
Kia Syros
વેચાણના મામલામાં ચોથા નંબર પર કિઆ સાઇરોસ છે. પાછલા મહિને તેના કુલ 790 યુનિટ વેચાયા છે. આ આંકડો જૂન 2025મા વેચાયેલા તેના કુલ 774 યુનિટના મુકાબલે વાર્ષિક આધાર પર આવેલા 2.07 ટકાનો ઘટાડો દર્શાવે છે.
Kia Carnival
વેચાણના મામલામાં છેલ્લા નંબર પર કિઆ કાર્નિવાલ છે. પાછલા મહિને તેના કુલ 30 યુનિટ વેચાયા છે. જ્યારે જૂન 2025મા તેના કુલ 47 યુનિટ વેચાયા હતા. વાર્ષિક સ્તર પર 36 ટકાનો ઘટાડો દર્શાવે છે.