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19.4 KM માઇલેજ, સનરૂફ અને 6 એરબેગ! આ કોરિયન SUV ને ખરીદવા પડાપડી, કિંમત માત્ર ₹10.99 લાખ

Kia India એ જૂન 2026મા શાનદાર પ્રદર્શન કરતા 24552 કારનું વેચાણ કર્યું છે. સૌથી મોટી સરપ્રાઇઝ Kia Seltos રહી, જેના વેચાણમાં આશરે 85 ટકાનો જબરદસ્ત વધારો થયો. સોનેટે પણ દમદાર પ્રદર્શન કર્યું છે, જ્યારે Carens Clavis અને Carnival ની માંગમાં ઘટાડો જોવા મળ્યો છે.

Written ByDhaval Gokani
Published: Jul 14, 2026, 05:36 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 05:36 PM IST
19.4 KM માઇલેજ, સનરૂફ અને 6 એરબેગ! આ કોરિયન SUV ને ખરીદવા પડાપડી, કિંમત માત્ર ₹10.99 લાખ

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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