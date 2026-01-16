Prev
₹12.54 લાખમાં આવી સનરૂફવાળી 7 સીટર કાર, મળશે એડવાન્સ ફીચર્સ

Kia Carens Clavis નું નવું HTE (EX) વેરિએન્ટ ભારતમાં લોન્ચ થઈ ગયું છે. 12.54 લાખમાં મળનારી આ 7-સીટર કાર સનરૂફ અને એડવાન્સ ફીચર્સથી લેસ છે. આવો તેના વિશે જાણીએ.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Jan 16, 2026, 10:48 AM IST

Kia India એ પોતાની પોપુલર 7-સીટર MPV Carens Clavis ના ICE લાઇનઅપમાં એક નવું વેરિએન્ટ HTE (EX) લોન્ચ કર્યું છે. આ વેરિએન્ટ તે ગ્રાહકો માટે રજૂ કરવામાં આવ્યું છે જે બેઝ મોડલથી થોડા વધુ ફીચર્સ ઈચ્છે છે પરંતુ ટોપ વેરિએન્ટ પર વધુ ખર્ચ કરવા ઈચ્છતા નથી. 
Kia Carens Clavis HTE (EX) ની શરૂઆતી એક્સ-શોરૂમ કિંમત 12,54,900 રૂપિયા રાખવામાં આવી છે, જેનાથી તે પોતાના સેગમેન્ટમાં એક શાનદાર વિકલ્પ બની સામે આવી છે.

કિંમત અને એન્જિન વિકલ્પ
Kia Carens Clavis HTE (EX) વેરિએન્ટને ત્રણ અલગ-અલગ ICE પાવરટ્રેન ઓપ્શન સાથે લોન્ચ કરવામાં આવી છે. G1.5 પેટ્રોલ વેરિએન્ટની કિંમત 12,54,900 રૂપિયા રાખવામાં આવી છે. જ્યારે G1.5 ટર્બો પેટ્રોલ વેરિએન્ટ 13,41,900 માં ઉપલબ્ધ છે. તો D1.5 ડીઝલ વેરિએન્ટની કિંમત 14,52,900 એક્સ-શોરૂમ રાખવામાં આવી છે. આ નવું વેરિએન્ટ વર્તમાન HTE (O) થી ઉપર છે અને તેને માત્ર 7-સીટર કોન્ફિગરેશનમાં જ લોન્ચ કરવામાં આવ્યું છે.

પેટ્રોલ વેરિએન્ટમાં પ્રથમવાર સનરૂફ
HTE (EX) વેરિએન્ટની સૌથી મોટી ખાસિયત છે કે તે  G1.5 પેટ્રોલ એન્જિનની સાથે પ્રથમવાર સ્કાઈલાઈટ ઈલેક્ટ્રિક સનરૂફ આપવામાં આવ્યું છે. આ કિંમત પર સનરૂફ તેને પોતાના સેગમેન્ટમાં ખાસ બનાવે છે. સામાન્ય રીતે સનરૂફ માત્ર મોંઘા વેરિએન્ટમાં જોવા મળે છે, પરંતુ કિયાએ તેને વધુ સસ્તા વેરિએન્ટમાં આપી ગ્રાહકોને મોટો ફાયદો આપ્યો છે.

વધુ કમ્ફર્ટ અને નવા ફીચર્સ
સનરૂફ સિવાય Kia Carens Clavis HTE (EX) માં ઘણા એવા ફીચર જોડવામાં આવ્યા છે, જે કેબિનને વધુ આરામદાયક બનાવે છે. તેમાં સંપૂર્ણ રીતે ઓટોમેટિક ટેમ્પરેચર કંટ્રોલ આપવામાં આવ્યું છે, જેનાથી દરેક સિઝનમાં કેબિનનું તાપમાન આરામદાયક રહે છે. એક્સટીરિયરની વાત કરીએ તો તેમાં LED ડે-નાઇટ રનિંગ લેમ્પ અને LED પોઝિશન લેમ્પ મળે છે, જેનાથી કારનો લુક વધુ પ્રીમિયમ જોવા મળે છે. કેબિનની અંદર સારી રોશની માટે એલઈડી કેબિન લેમ્પ આપવામાં આવ્યા છે. આ સિવાય ડ્રાઇવર સાઇડ પાવર વિન્ડોમાં ઓટો અપ અને ડાઉન ફંક્શન જોડવામાં આવ્યા છે, જે ન માત્ર સુવિધા વધારે છે, પરંતુ સેફ્ટીની દ્રષ્ટિએ પણ ઉપયોગી છે.

Kia એ કેમ ઉતાર્યું નવું વેરિએન્ટ?
કંપનીનું કહેવું છે કે HTE (EX) વેરિએન્ટને ગ્રાહકોના ફીડબેક અને બદલાતી બજાર જરૂરિયાતોને ધ્યાનમાં રાખી લોન્ચ કરવામાં આવ્યું છે. કંપની ઈચ્છે છે કે જે ગ્રાહક મિડ-વેરિએન્ટ શોધી રહ્યાં છે, તેને સનરૂફ અને ઓટોમેટિક ક્લાઇમેટ કંટ્રોલ જેવા જરૂરી ફીચર્સ સસ્તી કિંમતે મળી શકે.
 

