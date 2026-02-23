Prev
ગુજરાતી ન્યૂઝTechnology

6 લાખ લોકોની પસંદ બની આ SUV, Sierra અને Creta આપે છે સીધી ટક્કર, દમદાર છે ફીચર્સ

કિઆ સેલ્ટોસે ભારતીય બજારમાં 6 લાખ યુનિટ્સના વેચાણનો આંકડો પાર કરી લીધો છે. 2019મા લોન્ચ થયેલી મિડ-સાઇઝ એસયુવી પેટ્રોલ અને ડીઝલ બંને એન્જિન વિકલ્પો સાથે આવે છે. ટોપ વેરિએન્ટની મજબૂત માગ દર્શાવે છે કે ગ્રાહક એડવાન્સ સેફ્ટી અને પ્રીમિયમ ફીચર્સને પસંદ કરી રહ્યાં છે.
 

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Feb 23, 2026, 12:56 PM IST
  • મિડ-સાઇઝ એસયુવીમાં કિઆનો દબદબો
  • ભારતમાં કિઆનું વેચાણ 6 લાખ યુનિટ્સને પાર
  • આધુનિક ફીચર્સ, ટેક્નોલોજીને કારણે લોકોની પસંદ બની રહી છે કિઆ

6 લાખ લોકોની પસંદ બની આ SUV, Sierra અને Creta આપે છે સીધી ટક્કર, દમદાર છે ફીચર્સ

ભારતીય મિડ-સાઇઝ એસયુવી સેગમેન્ટમાં પોતાની મજબૂત પકડ બનાવતા કિઆની સેલ્ટોસે એક મોટો મુકામ હાસિલ કર્યો છે. કંપની પ્રમાણે આ લોકપ્રિય એસયુવીનું વેચાણ દેશભરમાં કુલ 6 લાખ યુનિટ્સથી આગળ નીકળી ગયું છે. લોન્ચ બાદ સેલ્ટોસને ગ્રાહકોનું જોરદાર સમર્થન મળ્યું છે, જેનાથી તેને સેગમેન્ટની મુખ્ય ગાડીમાં સામેલ કરી દીધી છે.

એડવાન્સ ટેક્નોલોજી અને પ્રીમિયમ ફીચર્સથી લેસ
કંપનીનું કહેવું છે કે આ સિદ્ધિની પાછળ બધા વેરિએન્ટની સતત માગ રહી છે. ખાસ વાત છે કે કુલ સેલમાં લગભગ 29 ટકા હિસ્સો ટોપ વેરિએન્ટનો છે. તેનાથી સ્પષ્ટ થાય છે કે ગ્રાહક ગ્રાહક હવે સારી સેફ્ટી, એડવાન્સ ટેક્નોલોજી અને પ્રીમિયમ ફીચર્સથી લેસ હાઈ-એન્ડ ટ્રિમ્સને પ્રાથમિકતા આપી રહ્યાં છે. પરંતુ એન્ટ્રી અને મિડ વેરિએન્ટ્સની માગ સંતુલિત બનેલી છે, જેનાથી તેનો ગ્રાહક આધાર વ્યાપક બનેલો છે.

પેટ્રોલ અને ડીઝલ બંને વિકલ્પ
એન્જિન વિકલ્પોની વાત કરીએ તો આ એસયુવી 1.5 લીટર નેચરલી એસ્પિેટેડ પેટ્રોલ (115 હોર્સ પાવર), 1.5 લીટર ડીઝલ (116 હોર્સપાવર) અને 1.5 લીટર ટર્બો-પેટ્રોલ (160 હોર્સ પાવર) વિકલ્પમાં આવે છે. ટ્રાન્સમિશન તરીકે મેનુઅલ, સીવીટી, ઓટોમેટિક અને ડીસીટી જેવા વિકલ્પ મળે છે, જેનાથી ડ્રાઇવિંગનો અનુભવ પોતાની જરૂરિયાત પ્રમાણે પસંદ કરી શકાય છે.

કિઆ સેલ્ટોસ ફીચર્સ
ફીચર્સનું લિસ્ટ દમદાર છે. તેમાં મોટી ટચસ્ક્રીન ઇન્ફોટેનમેન્ટ સિસ્ટમ, વાયરલેસ સ્માર્ટફોન કનેક્ટિવિટી, વેન્ટિલેટેડ સીટ્સ, પેનોરમિક સનરૂફ, 360 ડિગ્રી કેમેરા, લેવલ -2 ADAS, બોસ સાઉન્ડ સિસ્ટમ અને કનેક્ટેડ કાર ટેક્નોલોજી જેવી સુવિધાઓ સામેલ છે. આશરે 10.99 લાખ રૂપિયા (એક્સ-શોરૂમ) ની શરૂઆતી કિંમત પર ઉપલબ્ધ આ એસયુવી સ્ટાઇલ, પરફોર્મંસ અને ટેક્નોલોજીનું સંતુલિત પેકેજ રજૂ કરે છે, જે તેને ગ્રાહકોની પસંદ બનાવે છે.
 

KIAKia Seltoskia seltos sales milestone

