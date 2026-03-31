ભારતની સૌથી સુરક્ષિત કાર બની ગઈ આ SUV; થાર, સિએરા અને નેક્સન પણ પાછળ, 5-સ્ટાર સેફ્ટીથી છે લેસ

ગુજરાતી ન્યૂઝTechnologyભારતની સૌથી સુરક્ષિત કાર બની ગઈ આ SUV; થાર, સિએરા અને નેક્સન પણ પાછળ, 5-સ્ટાર સેફ્ટીથી છે લેસ

કિઆ સેલ્ટોસ (Kia Seltos) એ એકવાર ફરી સાબિત કરી દીધું છે કે તે માત્ર લુકમાં જ નહીં પરંતુ સેફ્ટીમાં સૌથી આગળ છે. મહત્વનું છે કે સેલ્ટોસને એડલ્ટ અને ચાઇલ્ડ સેફ્ટી બંને કેટેગરીમાં શાનદાર 5-સ્ટાર રેટિંગ મળ્યું છે.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Mar 31, 2026, 05:31 PM IST
  • કિઆ સેલ્ટોસને સેફ્ટીમાં મળ્યું 5-સ્ટાર રેટિંગ
  • ભારતની સૌથી સુરક્ષિત કાર બની ગઈ સેલ્ટોસ SUV
  • સેલ્ટોસને સુરક્ષામાં મળ્યા 81માથી 76.90 પોઈન્ટ

કિઆ સેલ્ટોસ (Kia Seltos) SUVના લોકો દીવાના બન્યા છે. લુકને કારણે ઘણા લોકોને આ કાર પસંદ આવી રહી છે. પરંતુ સેફ્ટીની દ્રષ્ટિએ આ કારને 5-સ્ટાર રેટિંગ મળ્યું છે. ભારતમાં ન્યૂ કાર અસેસમેન્ટ પ્રોગ્રામ (BNCAP) એ તાજેતરમાં નવી સેલ્ટોસના ક્રેશ ટેસ્ટનું પરિણામ જાહેર કર્યું છે. તેમાં સેલ્ટોસને એડલ્ટ અને ચાઇલ્ડ સેફ્ટી, બંને કેટેગરીમાં 5-સ્ટાર રેટિંગ મળ્યું છે. મોટી વાત છે કે સેલ્ટોસ અત્યાર સુધીની સૌથી સુરક્ષિત પેટ્રોલ-ડીઝલ (ICE) કાર બની ગઈ છે. જ્યારે ભારતની સૌથી સુરક્ષિત કારના લિસ્ટમાં હવે તે ચોથા સ્થાને છે. તેની ઉપર માત્ર મહિન્દ્રા XEV 9e, BE 6 અને ટાટા હેવિયર ઈવી છે. આવો આ વિશે જાણીએ...

સિએરાને પણ પાછળ છોડી
એડલ્ટ સેફ્ટી માટે તેને 32માથી 31.70 પોઈન્ટ મળ્યા છે. જ્યારે ચાઇલ્ડ સેફ્ટીમાં 49માથી 45 પોઈન્ટ આપવામાં આવ્યા છે. કુલ મળી 81માથી 76.90 પોઈન્ટ હાસિલ કરી સેલ્ટોસે પોતાની કેટેગરીમાં ટોપ પોઝિશન બનાવી લીધી છે. મજાની સાત છે કે તેણે પોતાની સૌથી મોટી વિરોધી ટાટા સિએરાને પણ પાછળ છોડી છે. સિએરાને 75.87 પોઈન્ટ મળ્યા છે.

સફારી, નેક્સન, અલ્ટ્રોઝ પણ પાછળ
સેલ્ટોસે માત્ર સિએરા જ નહીં, પરંતુ ટાટાની સફારી, નેક્સન અને અલ્ટ્રોઝ જેવી ગાડીઓને પણ સેફ્ટીના મામલામાં માત આપી છે. એટલું જ નહીં આ એસયુવી મહિન્દ્રા થાર રોક્સ અને સ્કોડા કાયલાક જેવા મોડલ્સથી પણ સેફ્ટીના મામલામાં આગળ નીકળી ગઈ છે. એક્સપર્ટનું માનવું છે કે કિઆએ પોતાની નવી જનરેશન સેલ્ટોસના સ્ટ્રક્ચર અને સેફ્ટી ફીચર્સ પર શાનદાર કામ કર્યું છે. હવે ગ્રાહક ડર્યા વગર આ સ્ટાઇલિશ ગાડીને પોતાના પરિવાર માટે પસંદ કરી શકે છે.

ધાંસૂ છે કારના ફીચર્સ
કિઆ સેલ્ટોસની એક્સ-શોરૂમ કિંમત 10.99 લાખ રૂપિયા છે. કંપની તેમાં લેવલ 1 ADAS, 360-ડિગ્રી કેમેરા અને પેનોરમિક સનરૂફ જેવા ફીચર્સ આપી રહી છે. આ સિવાય કારમાં 10-વે પાવર એડજેસ્ટેબલ ડ્રાઇવર સીટ, વાયરલેસ ચાર્જિંગ અને 8-સ્પીકરવાળુ બોસ સાઉન્ડ સિસ્ટમ મળે છે. એટલે કે કુલ મળી ઓછા બજેટમાં આ કારમાં શાનદાર ફીચર્સ મળે છે.

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર

