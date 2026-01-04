મોટી સાઈઝ... એડવાન્સ ફીચર ! Sierraને ટક્કર આપવા લોન્ચ થઈ નવી Kia Seltos, જાણો કિંમત
New Kia Seltos Launch : નવી કિયા સેલ્ટોસમાં ઘણા નોંધપાત્ર ફેરફારો કરવામાં આવ્યા છે. આ SUV પાછલા મોડેલ કરતા થોડી મોટી છે અને નવી અદ્યતન સુવિધાઓથી સજ્જ છે. તે બજારમાં હ્યુન્ડાઇ ક્રેટા અને ટાટા સિએરા સાથે સ્પર્ધા કરે છે.
New Kia Seltos Launch : નવા વર્ષની શરૂઆત સાથે જ કાર લોન્ચ પણ શરૂ થઈ ગઈ છે. દક્ષિણ કોરિયન કાર ઉત્પાદક કિયાએ આજે તેની નવી કિયા સેલ્ટોસ રજૂ કરી, જે વર્ષની તેની પહેલી કાર છે. મજબૂત ડિઝાઇન, નવા ફીચર અને વિશ્વસનીય એન્જિન સાથે આ મધ્યમ કદની SUV હવે સત્તાવાર રીતે વેચાણ માટે ઉપલબ્ધ છે.
નવી કિયા સેલ્ટોસની કિંમત 10.99 લાખ (એક્સ-શોરૂમ) રાખવામાં આવી છે, આ પ્રારંભિક કિંમત છે. આનો અર્થ એ છે કે કંપની ભવિષ્યમાં આ SUVની કિંમતમાં વધારો કરશે. આ અગાઉના મોડેલની સરખામણીમાં આશરે 20,000નો વધારો છે, જે 10.79 લાખથી શરૂ થતી હતી. બુકિંગ 11 ડિસેમ્બરે 25,000ની ટોકન રકમ સાથે શરૂ થયું હતું અને ડિલિવરી જાન્યુઆરીના મધ્યમાં શરૂ થશે.
કિયા સેલ્ટોસ ડિઝાઈન
નવી કિયા સેલ્ટોસમાં કંપનીની 'ઓપોઝિટ યુનાઇટેડ' ડિઝાઇન ફિલોસફી છે. આગળના ભાગમાં પહોળી ગ્રિલ, જેમાં હેડલાઇટનો સમાવેશ થાય છે, તેમાં વર્ટિકલ LED DRL, ગ્લોસ બ્લેક બોડી ક્લેડીંગ, રિટ્રેક્ટેબલ ડોર હેન્ડલ્સ, બ્લેક-આઉટ પિલર અને પાછળના ભાગમાં LED લાઇટ બાર છે જે તેને સંપૂર્ણપણે નવો દેખાવ આપે છે.
મોટી સાઈઝ
નવી સેલ્ટોસ 4,460 mm લંબાઈ, 1,830 mm પહોળાઈ અને 1,635 mm ઊંચાઈ ધરાવે છે. તેની વ્હીલબેઝ 2,690 mm છે. આઉટગોઇંગ મોડેલની તુલનામાં, આ SUV લંબાઈમાં 95 mm, પહોળાઈમાં 30 mm અને વ્હીલબેઝમાં 80 mm વધારો થયો છે, જેનાથી કેબિન સ્પેસમાં વધુ સુધારો થયો છે.
કારનું કેબિન કેવું છે
નવી કિયા સેલ્ટોસના ઈન્ટેરિયરની વાત કરીએ તો, તેમાં બે મોટા 12.3-ઇંચ ડિસ્પ્લે છે, જેની બાજુમાં 5-ઇંચ HVAC સ્ક્રીન છે. તેમાં ઓફસેટ કિયા લોગો સાથે નવું ત્રણ-સ્પોક, ફ્લેટ-બોટમ સ્ટીયરિંગ વ્હીલ પણ છે. સેન્ટર કન્સોલમાં ફિઝિકલ બટન પણ છે, જે તેનો ઉપયોગ કરવાનું સરળ બનાવે છે.
એન્જિન અને પરફોર્મન્સ
એન્જિનની દ્રષ્ટિએ નવી સેલ્ટોસ પાછલા મોડેલ જેવી જ છે. તે 115 hp સાથે 1.5-લિટર પેટ્રોલ એન્જિન, 116 hp સાથે 1.5-લિટર ડીઝલ એન્જિન અને 160 hp સાથે 1.5-લિટર ટર્બો-પેટ્રોલ એન્જિન સાથે આવે છે. પેટ્રોલ એન્જિન 6-સ્પીડ મેન્યુઅલ અને CVT વિકલ્પ સાથે ઉપલબ્ધ છે. ડીઝલ એન્જિન 6-સ્પીડ મેન્યુઅલ અને 6-સ્પીડ ઓટોમેટિક સાથે ઉપલબ્ધ છે. ટર્બો-પેટ્રોલ એન્જિન 6-સ્પીડ iMT અને 7-સ્પીડ DCT ગિયરબોક્સ સાથે આવે છે.
ફીચર અને સેફ્ટી ફીચર
નવી કિયા સેલ્ટોસ વાયરલેસ એન્ડ્રોઇડ ઓટો અને એપલ કારપ્લે સાથે આવે છે. વધુમાં, તે વેન્ટિલેટેડ ફ્રન્ટ સીટ્સ, 64-કલર એમ્બિયન્ટ લાઇટિંગ, ડ્યુઅલ-ઝોન ક્લાઇમેટ કંટ્રોલ, લેવલ 2 ADAS, 10-વે પાવર ડ્રાઇવર સીટ, 360-ડિગ્રી કેમેરા, પેનોરેમિક સનરૂફ, વાયરલેસ ચાર્જિંગ, 8-સ્પીકર બોસ સાઉન્ડ સિસ્ટમ અને કનેક્ટેડ કાર ટેકનોલોજી જેવી સુવિધાઓ આપે છે.
સેફ્ટી માટે તે છ એરબેગ્સ, ESC, ફ્રન્ટ અને રીઅર ડિસ્ક બ્રેક્સ, હિલ હોલ્ડ આસિસ્ટ, TPMS, ISOFIX ચાઇલ્ડ સીટ માઉન્ટ્સ અને રિવર્સ કેમેરા સાથે પ્રમાણભૂત છે. કિયાનો દાવો છે કે નવા K3 પ્લેટફોર્મે તેની બોડીને વધુ મજબૂત બનાવી છે, જેના કારણે તેને ભારત NCAP માં 5-સ્ટાર રેટિંગ મળવાની અપેક્ષા છે.
કિયા સેલ્ટોસની માઈલેજ
કિયાએ એ પણ પુષ્ટિ આપી છે કે સેલ્ટોસનું પેટ્રોલ-હાઇબ્રિડ વર્ઝન ભવિષ્યમાં ઉપલબ્ધ થશે, જે 2027 સુધીમાં લોન્ચ થઈ શકે છે. હાઇબ્રિડ વેરિઅન્ટ વધુ સારી માઈલેજ આપશે તેવી અપેક્ષા છે, જે આ સેગમેન્ટમાં ચર્ચાનો વિષય બની ગયો છે. તાજેતરમાં, ટાટા સીએરાના નવા હાઇપરિયન પેટ્રોલ વેરિઅન્ટે ઇન્દોરમાં NATRAX ટ્રેક પર 29.9 કિમી/લીટરનો માઇલેજ રેકોર્ડ બનાવ્યો.
કિયા સેલ્ટોસની કિંમત
નવી કિયા સેલ્ટોસની કિંમત 10.99 લાખથી શરૂ થાય છે અને 19.99 લાખ સુધી જાય છે. કંપની આ SUV ને HTE, HTK, HTX અને GTX સહિત અનેક પ્રકારોમાં ઓફર કરે છે. આ SUV ક્રેટા, ફોક્સવેગન તાઇગુન, સ્કોડા કુશાક, મારુતિ ગ્રાન્ડ વિટારા, ટોયોટા હાઇરાઇડર, હોન્ડા એલિવેટ, MG એસ્ટર અને ટાટા સીએરા જેવી ગાડીઓ સાથે સીધી સ્પર્ધા કરે છે.
