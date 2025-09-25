Prev
30 Km માઇલેજ, હાઇબ્રિડ એન્જિન અને ADAS સાથે આવી રહી છે 5 નવી SUV, જાણો કિંમત

Upcoming SUVs: 2025-2026માં ભારતમાં પાંચ શક્તિશાળી મધ્યમ કદની SUV લોન્ચ થશે, જેમાં કિયા સેલ્ટોસ હાઇબ્રિડ, નવી રેનો ડસ્ટર અને ટાટા સિએરાનો સમાવેશ થાય છે, જેમાં અદ્યતન સુવિધાઓ અને શક્તિશાળી એન્જિન છે. ચાલો નજીકથી નજર કરીએ.
 

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Sep 25, 2025, 03:24 PM IST

30 Km માઇલેજ, હાઇબ્રિડ એન્જિન અને ADAS સાથે આવી રહી છે 5 નવી SUV, જાણો કિંમત

ભારતીય ઓટો માર્કેટમાં મિડસાઇઝ SUV ની ડિમાન્ડ સતત વધી રહી છે. Hyundai Creta અને Maruti Grand Vitara જેવી ગાડીઓની સફળતા બાદ હવે ઘણી કંપનીઓ નવા મોડલને રજૂ કરવાની તૈયારીમાં છે. આવનાર મહિનામાં Kia, Renault, Nissan અને Tata Motors પોતાની નવી એસયુવી લોન્ચ કરશે. ખાસ વાત છે કે તેમાં ઘણા મોડલ હાઇબ્રિડ એન્જિન અને ADAS જેવા એડવાન્સ ફીચર્સની સાથે આવશે. આવો આ કારના ફીચર્સ પર એક નજર કરીએ.

Kia Seltos Hybrid 
કિઆ સેલ્ટોસ ભારતમાં એક હિટ મોડલ છે અને હવે કંપની તેનું નવું હાઇબ્રિડ વર્ઝન લોન્ચ કરવાની છે. 2026ની શરૂઆતમાં લોન્ચ થનાર આ SUV માં હાઇબ્રિડ એન્જિન મળશે, જે લગભગ KMPL ની માઇલેજ આપવામાં સક્ષમ હશે. ફીચર્સની વાત કરીએ તો તેમાં વેન્ટિલેટેડ સીટ્સ, પેનોરમિક સનરૂફ, 360 ડિગ્રી કેમેરો અને ADAS જેવા પ્રીમિયમ ફીચર્સ સામેલ થશે. નવી ડિઝાઇનમાં અપડેટેડ ફ્રંટ એસિયા, વર્ટિકલ DRLs અને નવું ગ્રિલ આપવામાં આવશે, જેથી તે પહેલા કરતા વધુ સ્ટાઇલિશ જોવા મળશે. તેનો સીધો મુકાબલો Hyundai Creta અને Maruti Grand Vitara થી થઈ શકે છે.

New Renault Duster
રેનો ડસ્ટર હંમેશા ભારતીય બજારમાં એક પ્રતિષ્ઠિત નામ રહ્યું છે, અને હવે તે તેની ત્રીજી પેઢી સાથે પરત ફરવા માટે તૈયાર છે. 2026 ની શરૂઆતમાં લોન્ચ થયેલી, નવી ડસ્ટરમાં 1.3-લિટર ટર્બો પેટ્રોલ એન્જિન હોવાની અપેક્ષા છે જે 154 bhp અને 250 Nm ટોર્ક ઉત્પન્ન કરે છે. આ SUV CMF-B પ્લેટફોર્મ પર આધારિત હશે, અને પછીથી હાઇબ્રિડ વેરિઅન્ટની અપેક્ષા છે. તેની ડિઝાઇન વૈશ્વિક મોડેલ જેવી જ હશે, પરંતુ ભારતીય ગ્રાહકોને ધ્યાનમાં રાખીને કેટલાક નોંધપાત્ર ફેરફારો સાથે. તે બજારમાં હ્યુન્ડાઇ ક્રેટા અને કિયા સેલ્ટોસ જેવી SUV સાથે સીધી સ્પર્ધા કરશે.

Renault Boreal
રેનોલ્ટ ડસ્ટરની સાથે કંપની એક નવી પ્રીમિયમ 7-સીટર SUV પણ લોન્ચ કરવાની તૈયારી કરી રહી છે, જેને Renault Boreal કહી શકાય છે. 2025ના બીજા છ મહિનામાં લોન્ચ થનારી આ એસયુવી પેટ્રોલ એન્જિન સાથે આવશે અને તેમાં હાઇબ્રિડ વેરિએન્ટનો વિકલ્પ પણ મળી શકે છે. તેની ડિઝાઇન ડસ્ટરથી ઇન્સ્પાયર્ડ હશે, પરંતુ વધુ સ્પેસ અને પ્રીમિયમ ફીચર્સની સાથે તેને પરિવાર માટે ખાસ બનાવવામાં આવશે. તેનો મુકાબલો Maruti Grand Vitara અનેToyota Hyryder જેવી  SUVsથી થશે.

Nissan Creta-Rival SUV 
નિસાન ભારતીય મિડસાઇઝ SUV સેગમેન્ટમાં પણ પ્રવેશવાની તૈયારી કરી રહ્યું છે. આ નવી SUV રેનો ડસ્ટરના CMF-B+ પ્લેટફોર્મ પર બનાવવામાં આવશે અને 2026 માં લોન્ચ કરવામાં આવશે. કંપનીમાં આધુનિક ટેકનોલોજી અને અદ્યતન પાવરટ્રેન હશે, જોકે સંપૂર્ણ સ્પષ્ટીકરણો હજુ ઉપલબ્ધ નથી. લોન્ચ થયા પછી, તે હ્યુન્ડાઇ ક્રેટા અને કિયા સેલ્ટોસ જેવી બેસ્ટ સેલિંગ SUV સાથે સ્પર્ધા કરશે. SUV લોન્ચ થાય તે પહેલાં નિસાન કોમ્પેક્ટ MPV પણ રજૂ કરી શકે છે.

Tata Sierra
90ના દાયકાની સૌથી પોપુલર SUVs માંથી એક ટાટા સિએરા હવે નવા અવતારમાં વાપસી કરશે. કંપની તેને 2025ના અંત સુધી લોન્ચ કરશે, જેમાં પહેલા ઇલેક્ટ્રિક વેરિએન્ટ અને બાદમાં પેટ્રોલ-ડીઝલ વર્ઝનમાં આવશે. Tata Sierra EV ને Acti.ev+ આર્કિટેક્ચર પર બનાવવામાં આવી છે અને તે Harrier EV ની સાથે ઘણા કંપોનેન્ટ્સ શેર કરશે. તેમાં 1.5 લીટર ટર્બો પેટ્રોલ એન્જિન આપવામાં આવશે, જે 168 બીએચપીનો પાવર અને 280 એનએમનો ટોર્ક જનરેટ કરશે, જ્યારે 2.0 લીટર ટર્બો ડીઝલ એન્જિનનો વિકલ્પ પણ આવી શકે છે. તેમાં સ્પ્લિટ હેડલેમ્પ્સ, ADAS સેન્સર્સ અને ગ્લોસ બ્લેક ગ્રિલનો સમાવેશ થશે, જે તેને વધુ ભવિષ્યવાદી અને પ્રીમિયમ લુક આપશે. જો તમે ભવિષ્યમાં SUV લેવાનું વિચારી રહ્યા છો, તો આ કાર તમારા માટે એક સારો વિકલ્પ બની શકે છે.

