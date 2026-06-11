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સેફ્ટીમાં ફેલ થઈ આ કોમ્પેક્ટ ફેમિલી કાર, Global NCAP ટેસ્ટમાં મળ્યો માત્ર 1 સ્ટાર

ભારતમાં બનતી Kia Sonet ને Global NCAP ક્રેશ ટેસ્ટમાં માત્ર 1 સ્ટાર સેફ્ટી રેટિંગ મળ્યું છે. રિપોર્ટ સામે આવ્યા બાદ ઘણા લોકોના મનમાં સવાલ ઉઠી રહ્યો છે કે શું ભારતમાં વેચાતી Sonet કેટલી સુરક્ષિત છે?

Written ByDhaval Gokani
Published: Jun 11, 2026, 01:05 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 01:05 PM IST
સેફ્ટીમાં ફેલ થઈ આ કોમ્પેક્ટ ફેમિલી કાર, Global NCAP ટેસ્ટમાં મળ્યો માત્ર 1 સ્ટાર

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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