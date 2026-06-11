/સેફ્ટીમાં ફેલ થઈ આ કોમ્પેક્ટ ફેમિલી કાર, Global NCAP ટેસ્ટમાં મળ્યો માત્ર 1 સ્ટાર

Kia Sonet Crash Test: ભારતમાં કોમ્પેક્ટ SUV સેગમેન્ટની પોપ્યુલર કારમાં સામેલ Kia Sonet ને લઈને એક એવો રિપોર્ટ સામે આવ્યો છે, જેણે સુરક્ષાને લઈને નવો વિવાદ છંછેડ્યો છે. Global NCAP ના લેટેસ્ટ ક્રેશ ટેસ્ટમાં કિયા સોનેટને માત્ર 1-સ્ટાર સેફ્ટી રેટિંગ મળ્યું છે. આ તે સોનેટ છે, જેનું નિર્માણ ભારતમાં થાય છે અને જેને દક્ષિણ આફ્રિકા સહિત ઘણા દેશોમાં એક્સપોર્ટ કરવામાં આવે છે. તેવામાં ઘણા લોકોના મનમાં સવાલ ઉઠી રહ્યો છે કે શું આ રેટિંગ ભારતમાં વેચાતી સોનેટ પર લાગૂ થાય છે કે નહીં.
Global NCAP ક્રેશ ટેસ્ટમાં કેવું રહ્યું પ્રદર્શન?
Global NCAP એ Kia Sonet નું પરીક્ષણ પોતાના“Safer Cars for Africa” કાર્યક્રમ હેઠળ કર્યું. આ ટેસ્ટમાં SUV ને એડલ્ટ સેફ્ટી માટે 34માંથી 21.29 અંક મળ્યા. આ સ્કોરના આધાર પર વાહનને માત્ર 1-સ્ટાર સેફ્ટી રેટિંગ આપવામાં આવ્યું છે.
જરૂરી સેફ્ટી ફીચર્સ છતાં કેમ મળ્યું ઓછું રેટિંગ?
રિપોર્ટ અનુસાર ટેસ્ટ કરવામાં આવેલા મોડલમાં ફ્રંટ એરબેગ અને સીટબેલ્ટ પ્રીટેન્શનર જેવા મહત્વના સુરક્ષા ફીચર્સ ઉપલબ્ધ હતા. તેમ છતાં વાહન એડલ્ટ સેફ્ટીના મામલામાં સારૂ પ્રદર્શન ન કરી શક્યું. આ કારણે સોનેટે માત્ર 1-સ્ટાર રેટિંગથી સંતોષ કરવો પડ્યો છે.
શું ભારતમાં વેચાતી સોને પર થશે અસર?
તે સમજવું છે કે જે Kia Sonet નો ક્રેશ ટેસ્ટ કરવામાં આવ્યો, તે દક્ષિણ આફ્રિકામાં વેચાનારૂ મોડલ હતું, જેને ભારતમાં બનાવી નિકાસ કરવામાં આવે છે. અલગ-અલગ દેશોમાં કોઈ કારના સેફ્ટી ફીચર્સ અને સ્પેસિફિકેશન અલગ હોઈ શકે છે. તેથી Global NCAP નું આ રેટિંગ ભારતમાં ઉપલબ્ધ બધા સોનેટ વેરિએન્ટ પર સીધું લાગૂ માની શકાય નહીં.
તેમ છતાં કેમ મહત્વનો છે આ રિપોર્ટ?
ભલે ભારતીય મોડલમાં ફીચર્સ અલગ હોય, પરંતુ આ રિપોર્ટ દર્શાવે છે કે મજબૂત બોડી સ્ટ્રક્ચર અને એડવાન્સ સેફ્ટી ટેક્નોલોજી કેટલી જરૂરી હોય છે. આજના સમયમાં ગ્રાહક માત્ર ફીચર્સ અને ડિઝાઇન જ નહીં, પરંતુ સુરક્ષા માપદંડોને પણ મહત્વ આપે છે.
ભારતમાં ક્યારે લોન્ચ થઈ હતી Kia Sonet?
Kia India એ Sonet ને ભારતીય બજારમાં 18 સપ્ટેમ્બર 2020ના લોન્ચ કરી હતી. ત્યારબાદ કંપનીએ તેનું ફેસલિફ્ટ અને અપડેટેડ વર્ઝન 12 જાન્યુઆરી 2024મા રજૂ કર્યું. લોન્ચ થયા બાદ આ એસયુવી કંપનીની સૌથી વધુ વેચાતી ગાડીઓમાં સામેલ રહી છે.
કિંમત કેટલી છે?
ભારતીય બજારમાં Kia Sonet ની શરૂઆતી એક્સ-શોરૂમ કિંમત આશરે 7.33 લાખ રૂપિયાથી શરૂ થાય છે. તેના ટોપ વેરિએન્ટની એક્સ-શોરૂમ કિંમત લગભગ 14.19 લાખ રૂપિયા સુધી જાય છે. અલગ-અલગ એન્જિન અને ટ્રાન્સમિશન વિકલ્પોને કારણે ગ્રાહકોને ઘણા વેરિએન્ટ પસંદ કરવાનો વિકલ્પ મળે છે.