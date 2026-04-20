8.39 લાખ રૂપિયામાં પ્રીમિયમ ફીચર્સ સાથે લોન્ચ થઈ Kia Syros 2026, ડિઝાઇન અને સેફ્ટી પણ ખાસ
Kia Syros 2026 Launching: નવી કિઆ સાઇરોસને પ્રીમિયમ ફીચર્સ સાથે અપડેટ કરવામાં આવી છે. હવે આ કાર મિડ-બજેટ સેગમેન્ટમાં પોતાના ગ્રાહકો માટે એક સારો વિકલ્પ બની શકે છે. આવો વિગત જાણીએ.
આજના સમયમાં લોકો એવી ગાડી ઈચ્છે છે જે દેખાવમાં સ્ટાઇલિશ હોવાની સાથે ફીચર્સ પણ ભરપૂર હોય. આ સાથે કિંમત પણ વધુ ન હોય. આ કડીમાં Kia Syros 2026 ને ભારતમાં નવા અપડેટ્સની સાથે લોન્ચ કરવામાં આવી છે. કંપનીએ આ કારમાં નવા વેરિએન્ટ, નવા કલર અને શાનદાર ફીચર્સને જોડી પહેલાથી વધુ આકર્ષક બનાવી છે. ખાસ વાત છે કે આ ગાડીની શરૂઆતી કિંમત લગભગ 8.39 લાખ રાખવામાં આવી છે, જેનાથી આ મિડ-સાઇઝ સેગમેન્ટમાં ગ્રાહકો માટે એક સારો વિકલ્પ બની ગઈ છે.
કેવી છે કારની ડિઝાઇન?
કારની ડિઝાઇન અને લુકની વાત કરીએ તો તેને પહેલાથી વધુ મોડર્ન અને પ્રીમિયમ સ્ટાઇલ બનાવી દીધી છે. ગાડીનું એક્સટીરિયર ખુબ આકર્ષક બની ગયું છે, તો કેબિનમાં નવી ટેક્નોલોજી અને આરામદાયક ફીચર્સ જોડવામાં આવ્યા છે. તેમાં મોટી ટચસ્ક્રીન, ડિજિટલ ડિસ્પ્લે અને કનેક્ટેડ કાર ટેક્નોલોજી જેવી સુવિધાઓ મળે છે, જેનાથી ડ્રાઇવિંગ અનુભવ સારો થાય છે.
કંપનીએ આ વખતે વેરિફેન્ટ્સની સંખ્યા પણ વધારી છે, જેથી ગ્રાહક પોતાની જરૂર અને બજેટ પ્રમાણે યોગ્ય મોડલ પસંદ કરી શકે. અલગ-અલગ વેરિએન્ટમાં મેનુઅલ અને ઓટોમેટિક બંને વિકલ્પ મળે છે, જેનાથી ડ્રાઇવિંગ સરળ અને કન્ફર્ટેબલ થઈ જાય. આ સિવાય એન્જિનમાં પણ ઘણા વિકલ્પ આપ્યા છે, જેનાથી પરફોર્મંસ અને માઇલેજ બંનેનું બેલેન્સ રહે છે.
ગાડીનું પાવરટ્રેન
Kia Syros 2026 ના એન્જિનમાં ઘણા ફેરફાર કરવામાં આવ્યા નથી. તેમાં પહેલાની જેમ 1.0L ટર્બો પેટ્રોલ અને 1.5L ડીઝલ એન્જિન ઓપ્શન મળતા રહેશે. કંપનીના નવા વેરિએન્ટ્સમાં HTE, HTE(O), HTK+(O) અને HTX(O) નું નામ સામેલ છે. ખાસ વાત છે કે હવે ડીઝલ એન્જિનની સાથે ઓટોમેટિક ગિયરબોક્સનો વિકલ્પ સસ્તા વેરિએન્ટથી મળવાનો શરૂ થઈ જશે. આ વેરિએન્ટની એક્સ-શોરૂમ કિંમત 12.73 લાખ રૂપિયાથી શરૂ થાય છે.
ગાડીના ફીચર્સ અને સેફ્ટી
ફીચર્સની વાત કરીએ તો આ કારમાં ઘણા મોડર્ન ફીચર્સ આપવામાં આવ્યા છે, જેમ કે પેનોરમિક સનરૂફ, એડવાન્સ સેફ્ટી સિસ્ટમ, સાઉન્ડ સિસ્મટ અને આરામદાયક સીટો, તમને આ ગાડીમાં મળી જશે. આ બધુ વસ્તુ પોતાના સેગમેન્ટમાં એક પ્રીમિયમ ફીલ આપે છે.
તેમ કહી શકાય કે નવી Kia Syros તે લોકો માટે એક સારો વિકલ્પ બની શકે છે જે એક સ્ટાઇલિશ, ફીચર લોડેડ અને સસ્તી એસયુવી ખરીદવા ઈચ્છે છે. નવા અપડેટ્સની સાથે આ કાર પહેલાથી વધુ વેલ્યુ ફોર મની પણ સાબિત થઈ શકે છે.
