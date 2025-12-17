Prev
PAN-Aadhaar લિંક કરવાની છેલ્લી તક, જો નહીં કરો તો પાન કાર્ડ થઈ શકે છે બંધ

તમારા PAN અને આધારને લિંક કરવાની અંતિમ તારીખ નજીક આવી ગઈ છે. જો તમે હજુ સુધી ના કર્યું હોય, તો તમને 1,000નો દંડ થઈ શકે છે અથવા તો તમારું પાનકાર્ડ બંધ થઈ શકે છે.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Dec 17, 2025, 01:37 PM IST

જો તમારી પાસે PAN કાર્ડ છે અને તમે હજુ સુધી તેને આધાર સાથે લિંક કર્યું નથી, તો આ સમાચાર તમારા માટે ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે. સરકાર વારંવાર ચેતવણી આપી રહી છે કે PAN-Aadhaar લિંક કરવાની અંતિમ તારીખ નજીક છે અને જો આ કામ નિર્ધારિત સમય સુધીમાં પૂર્ણ ન થાય, તો તમને 1,000નો દંડ જ નહીં પરંતુ તમારા PAN કાર્ડ બંધ પણ થઈ શકે છે.

જો તમારું PAN બંધ થાય તો આ છે ગેરફાયદા 

PAN કાર્ડ આવકવેરા રિટર્ન ફાઇલ કરવા, બેંક ખાતા ખોલવા, રોકાણો, મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ, શેરબજાર અને અન્ય ઘણા સરકારી કામ માટે એક મહત્વપૂર્ણ દસ્તાવેજ છે. જો તમારું PAN બંધ કરવામાં આવે, તો ઘણા મહત્વપૂર્ણ કામોમાં અવરોધ આવી શકે છે. આ જ કારણ છે કે આવકવેરા વિભાગે તમારા PANને આધાર સાથે લિંક કરવાનું ફરજિયાત બનાવ્યું છે.

ઘરે બેઠા આ રીતે કરો PANને આધાર સાથે લિંક 

સારા સમાચાર એ છે કે તમારા PANને આધાર સાથે લિંક કરવું મુશ્કેલ નથી. તમે તેને ઘરે બેઠા ફક્ત થોડી મિનિટોમાં તમારા મોબાઇલ કે લેપટોપથી ઓનલાઈન કરી શકો છો. જો તમારો PAN સમયમર્યાદા સુધીમાં આધાર સાથે લિંક ન થાય, તો તમને 1000 સુધીનો દંડ થઈ શકે છે. આ દંડ ઓનલાઈન ચૂકવવો પડશે, જેના પછી જ PAN-આધાર લિંકિંગ પૂર્ણ થાય છે. જો દંડ ચૂકવ્યા પછી પણ લિંકિંગ પૂર્ણ ન થાય, તો PANને બંધ કરવામાં આવી શકે છે.

PAN-આધાર લિંક કરવાની સરળ ઓનલાઈન રીત

  • સૌપ્રથમ આવકવેરા વિભાગની સત્તાવાર વેબસાઇટની મુલાકાત લો
  • 'લિંક આધાર' વિકલ્પ પર ક્લિક કરો અને તમારો PAN નંબર અને આધાર નંબર દાખલ કરો
  • જો નામ અને જન્મ તારીખ મેળ ખાય છે, તો OTP પ્રાપ્ત થશે
  • લિંકિંગની પુષ્ટિ કરવા માટે OTP દાખલ કરો
  • જો પેનલ્ટી દેખાય છે, તો ઓનલાઈન પેમેન્ટ કરો
  • પેમેન્ટ કર્યા પછી PAN-આધાર લિંકિંગ પૂર્ણ થશે

તમે SMS અથવા લોગિન દ્વારા પણ લિંક કરી શકો છો

તમે આવકવેરા પોર્ટલમાં લોગ ઇન કરીને પણ PAN-આધાર લિંક કરી શકો છો. કેટલાક કિસ્સાઓમાં, SMS સુવિધા પણ ઉપલબ્ધ છે, જ્યાં નિર્ધારિત ફોર્મેટમાં મેસેજ મોકલીને લિંક કરી શકાય છે.

PAN-આધાર લિંક સ્ટેટસ કેવી રીતે ચેક કરવું ?

જો તમે ચેક કરવા માંગતા હો કે તમારું PAN પહેલેથી જ લિંક થયેલ છે કે નહીં, તો આવકવેરા વેબસાઇટ પર જાઓ, 'લિંક આધાર સ્ટેટસ' પર ક્લિક કરો, તમારા PAN અને આધાર નંબર દાખલ કરો અને સ્ટેટસ સ્ક્રીન પર દેખાશે.

