GST ઘટ્યા બાદ આ છે દેશની 5 સૌથી સસ્તી કાર, 1 લાખ રૂપિયા સુધીની બચત થઈ શકશે
Small Cheap Cars After GST Rate Cut: સરકારે જીએસટીના દરો ઘટાડ્યા અને અસર કારો પર જોવા મળી. બજારમાં અનેક કારોના ભાવમાં ધરખમ ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. જો તમે પણ કાર ખરીદવાનું વિચારતા હોવ તો આ કારો પર નજર ફેરવો.
Trending Photos
ભારતમાં વાહનો ખરીદવા ઈચ્છતા લોકો માટે ખુશખબર છે. સરકારે હાલમાં જ જીએસટી દરો ઘટાડવાની જાહેરાત કરી. જેનાથી કારોના ભાવમાં ઘણો ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. આ પગલાંની અસર ખાસ કરીને નાની અને મીડ સેગમેન્ટ કારો પર જોવા મળી રહી છે. મારુતિ, ટાટા અને હુન્ડાઈ જેવી કંપનીઓએ પોતાના કેટલાક પોપ્યુલર મોડલ્સના ભાવમાં ઘટાડો કર્યો છે. અહીં અમે તમને ભારતની સૌથી સસ્તી કારો વિશે જણાવીશું. જેની નવી કિંમત અને મુખ્ય ફીચર્સ ખાસ જાણો.
Maruti S-Presso
મારુતિ સુઝીકીની એન્ટ્રી લેવલ હેચબેક Maruti S-Presso હવે વધુ સસ્તી થઈ છે. તેની કિંમતાં 1.3 લાખ રૂપિયા સુધીનો ઘટાડો થયો છે. પહેલા તેની શરૂઆતી એક્સ શોરૂમ કિંમત 4.3 લાખ રૂપિયા હતી જે હવે ઘટીને 3.5 લાખ રૂપિયા થઈ ગઈ છે. જેમાં 7 ઈંચ ટચસ્ક્રીન, એન્ડ્રોઈડ ઓટો અને એપલ કારપ્લે સપોર્ટ, ડ્યુઅલ એરબેગ્સ, ABS જેવા ફીચર્સ છે. આ સાથે જ તે સીએનજી ઓપ્શન સાથે ઉપલબ્ધ છે.
Maruti Alto K10
Marutiની અલ્ટો કે10 જે એન્ટ્રી સેગમેન્ટમાં સૌથી લોકપ્રિય કારોમાંથી એક છે. તેની કિંમતમાં 1.08 લાખ રૂપિયા સુધીનો ઘટાડો થયો છે. પહેલા તેની શરૂઆતની કિંમત 4.78 લાખ રૂપિયા હતી જે હવે ઘટીને 3.7 લાખ રૂપિયા થઈ ગઈ છે. તેમાં 7 ઈંચ ઈન્ફોટેનમેન્ટ સિસ્ટમ, 6 એરબેગ્સ, ABS જેવા સેફ્ટી ફીચર્સ છે. Alto K10માં સીએનજી ઓપ્શન અને એએમટી ઓટોમેટિક ટ્રાન્સમિશન પણ આપવામાં આવ્યા છે.
Maruti Celerio
મારુતિની વધુ એક હેચબેક Celerio પણ ધરખમ ઘટાડો થયો છે. તેની શરૂઆતી કિંમત પહેલા 5.64 લાખ રૂપિયા હતી જે હવે ઘટીને 4.7 લાખ રૂપિયા થઈ છે. કિંમતમાં 94,000 રૂપિયા સુધીનો ઘટાડો થયો છે. તેમાં 7 ઈંચ ઈન્ફોટેનમેન્ટ સિસ્ટમ, 6 એરબેગ્સ, ESC જેવા ફીચર્સ સાથે પેટ્રોલ અને સીએનજી બંને વિકલ્પ મળે છે.
Tata Altroz
ટાટા મોટર્સની પ્રીમિયમ હેચબેક અલ્ટ્રોઝની કિંમતમાં પણ ભારે ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. તેની શરૂઆતી કિંમત 7.99 લાખ રૂપિયાથી ઘટીને હવે 6.89 લાખ રૂપિયા થઈ છે. એટલે કે 1.1 લાખ રૂપિયા સુધી સસ્તી. તેમાં 10.25 ઈંચનો ટચસ્ક્રીન, ડિજિટલ ડ્રાઈવર ડિસ્પ્લે, સનરૂફ, વાયરલેસ ચાર્જર્સ જેવા ફીચર્સ છે. Altroz પેટ્રોલ, ડીઝલ અને સીએનજી એમ ત્રણ ફ્યૂલ ઓપ્શનમાં ઉપલબ્ધ છે.
Hyundai i20
Hyundaiની લોકપ્રિય પ્રીમિયમ હેચબેક i20ના ભાવમાં 97,000 રૂપિયા સુધીનો ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. પહેલા તેની શરૂઆતી કિંમત 7.84 લાખ રૂપિયા હતી. જે હવે ઘટીને 6.87 લાખ રૂપિયા થઈ છે. તેમાં 10.25 ઈંચ ટચસ્ક્રીન, બોસ સાઉન્ડ સિસ્ટમ, કનેક્ટેડ કાર ટેક્નોલોજી, ક્રૂઝ કંટ્રોલ અને સનરૂફ જેવી સુવિધાઓ પણ આપવામાં આવી છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે