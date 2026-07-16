/E20 પેટ્રોલ પર સૌથી મોટો સર્વે, ઇથેનોલથી ગાડીની માઇલેજ વધી કે ઘટી? જાણો કાર માલિકોએ શું જણાવ્યું

E20 Petrol Survey: E20 પેટ્રોલ પર ચાલી રહેલા વિવાદ વચ્ચે નવો સર્વે રિપોર્ટ સામે આવ્યો છે, જેમાં 10માથી 6 ગાડીના માલિકોએ સ્વીકાર્યું કે ઈ20 પેટ્રોલ આવ્યા બાદ માઇલેજમાં 10 ટકાથી વધુનો ઘટાડો થયો છે. સર્વે પ્રમાણે વર્ષ 2023 પહેલા બનેલી ગાડીઓના લગભગ 60 ટકા માલિકોનું કહેવું છે કે એપ્રિલ 2025મા દેશભરમાં ઈ20 ઇથેનોલ મિશ્રિત પેટ્રોલ લાગૂ થયા બાદ તેમણે પોતાની ગાડીમાં તેનો ઉપયોગ કર્યો તો, માઇલેજમાં 10 ટકાથી વધુનો ઘટાડો જોવા મળ્યો છે.
નવી ગાડીઓની પણ આ સ્થિતિ
સર્વેના પરિણામે એક ચોંકાવનારો ખુલાસો કર્યો છે કે માઇલેજની સમસ્યા માત્ર જૂની ગાડીઓ સુધી સીમિત નથી. 2023-2024 માં ખરીદવામાં આવેલી નવી ગાડીઓના 59 ટકા (10માંથી 6) માલિકોનું પણ તે કહેવું છે કે તેનાથી માઇલેજમાં 10 ટકાથી વધુનો ઘટાડો થયો છે. કેટલાકે તો માઇલેજમાં 20 ટકા સુધીનો ઘટાડો થવાનો દાવો કર્યો છે. તેનાથી સ્પષ્ટ થાય છે કે આ સમસ્યા માત્ર જૂની ગાડીઓમાં જ નહીં, પરંતુ નવી ગાડીમાં પણ છે.
CNG કારો પર પણ અસર
પેટ્રોલથી ચાલનારી ગાડીઓની સાથે-સાથે સીએનજી કાર માલિકોએ પણ ફરિયાદ કરી કે ઈ20 ફ્યૂલને કારણે ગાડી શરૂ કરવા સમયે કે પેટ્રોલ મોડ પર ચાવવા સમયે ઓવરઓલ એવરેજ પર અસર પડી રહી છે.
ક્યાં આવી રહી છે સમસ્યા?
લોકલસર્કલ્સે કહ્યું 'તેનાથી એ વાતની સંભાવના ખુબ વધી જાય છે કે ભારતમાં પેટ્રોલમાં મિશ્રણ કે અશુદ્ધિની સમસ્યા છે. બની શકે કે પંપો પર મળનાર ઈંદણ ઈ20ના માપદંડોને અનુરૂપ ન હોય. વાહન નિર્માતાઓએ પણ તે ચિંતા વ્યક્ત કરી છે અને સરકારે પણ હાલમાં રાજ્યોને ઈથેનોલ-મિશ્રિત સપ્લાય સિરીઝમાં ભેળસેળ વિરુદ્ધ કાર્યવાહી કરવાનો નિર્દેશ આપ્યો છે.'
સર્વેમાં તે વાતની આશંકા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે કે પેટ્રોલની રિટેલ કિંમત (95-105 રૂપિયા પ્રતિ લીટર) થી ઇથેનોલની કિંમત (60-72 રૂપિયા પ્રતિ લીટર) ખુબ ઓછી છે. આ માર્જિનની લાલચમાં કદાચ પેટ્રોલ પંપોમાં 20 ટકાની નક્કી મર્યાદાથી વધુ ઓવર-બ્લેડિંગ કરવામાં આવી રહ્યું છે. ઈંધણમાં ભેળસેળ થશે, તો ગાડીઓમાં નુકસાન પહોંચશે જ. હવે ઇથેનોલની બ્લેન્ડિંગ રિફાઇનરીઓની જગ્યાએ તેલ કંપનીઓના ટર્મિનલો પર કરવામાં આવે છે. તેનું નેટવર્ક 400થી વધુ ડિસ્ટિલરીઝથી લઈને લગભગ 90,000 રિટેલ આઉટલેટ્સ સુધી ફેલાયેલું છે. મિક્સિંગનું કામ એવી જગ્યા પર થવા લાગ્યું છે, જ્યાં ઓછી નજર રાખવામાં આવે છે.
સરકારનું શું છે વલણ?
એપ્રિલ 2025મા ઈ20 પેટ્રોલને જ્યારે લોન્ચ કરવામાં આવ્યું હતું, ત્યારે તેના ઉપયોગથી માઇલેજ ઓછી થવા, પરફોર્મંસ ઘટવા જેવી ફરિયાદો સામે આવી હતી. તેના પર સ્પષ્ટતા કરતા કેન્દ્રીય મંત્રી નીતિન ગડકરીએ તાજેતરમાં કહ્યું કે ઇથેનોલની કેલોરીફિક વેલ્યુ ઓછું થવાને કારણે વધુ બ્લેન્ડવાળા પેટ્રોલથી માઇલેજમાં ખુબ સામાન્ય (3-5%) ઘટાડો આવી શકે છે, પરંતુ તેમણે એન્જિનને નુકસાન પહોંચવાના દાવાને નકાર્યો હતો.
સવાલ ૧: LocalCircles ના સર્વે અનુસાર કેટલા ટકા વાહન માલિકોએ માઇલેજ ઘટવાની ફરિયાદ કરી છે?
જવાબ: સર્વે અનુસાર, ૨૦૨૩ પહેલાંની ગાડીઓના ૬૦ ટકા અને ૨૦૨૩-૨૦૨૪માં ખરીદાયેલી નવી ગાડીઓના ૫૯ ટકા (એટલે કે ૧૦માંથી આશરે ૬) માલિકોએ માઇલેજમાં ૧૦ ટકાથી વધુનો ઘટાડો થયો હોવાનું સ્વીકાર્યું છે.
સવાલ ૨: પેટ્રોલ સિવાય બીજા કયા વાહનોના માલિકોએ E20 ઇંધણના કારણે એવરેજ પર અસર પડવાની ફરિયાદ કરી છે?
જવાબ: પેટ્રોલ ગાડીઓની સાથે-સાથે સીએનજી (CNG) કાર માલિકોએ પણ ફરિયાદ કરી છે કે ગાડી શરૂ કરતી વખતે કે પેટ્રોલ મોડ પર ચલાવતી વખતે ઓવરઓલ એવરેજ પર અસર પડી રહી છે.
સવાલ ૩: સર્વેમાં પેટ્રોલ પંપો પર કઈ બાબતની આશંકા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે?
જવાબ: ઇથેનોલની કિંમત પેટ્રોલ કરતાં ઘણી ઓછી હોવાથી, વધુ નફાની લાલચમાં પેટ્રોલ પંપો પર નક્કી કરેલી ૨૦ ટકાની મર્યાદા કરતાં વધુ 'ઓવર-બ્લેન્ડિંગ' (વધુ પડતું ઇથેનોલ મિશ્રણ) કે ભેળસેળ કરવામાં આવતી હોવાની આશંકા સર્વેમાં વ્યક્ત કરાઈ છે.
સવાલ ૪: ઇથેનોલનું મિક્સિંગ (બ્લેન્ડિંગ) અત્યારે કઈ જગ્યાએ થાય છે જેના પર ઓછી નજર રાખવામાં આવે છે?
જવાબ: હવે ઇથેનોલનું બ્લેન્ડિંગ રિફાઇનરીઓની જગ્યાએ તેલ કંપનીઓના ટર્મિનલો પર કરવામાં આવે છે, જેનું નેટવર્ક ૪૦૦થી વધુ ડિસ્ટિલરીઝથી લઈને આશરે ૯૦,૦૦૦ રિટેલ આઉટલેટ્સ સુધી ફેલાયેલું છે.
સવાલ ૫: માઇલેજ ઘટવાના વિવાદ પર કેન્દ્રીય મંત્રી નીતિન ગડકરીએ શું સ્પષ્ટતા કરી છે?
જવાબ: તેમણે જણાવ્યું કે ઇથેનોલની કેલોરીફિક વેલ્યુ ઓછી હોવાને કારણે માઇલેજમાં ખૂબ જ સામાન્ય (૩ થી ૫ ટકા) ઘટાડો આવી શકે છે, પરંતુ તેમણે એન્જિનને નુકસાન પહોંચવાના દાવાઓને સંપૂર્ણપણે નકારી દીધા હતા.