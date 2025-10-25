₹12 લાખ સુધીની SUV ખરીદવાનો છે પ્લાન? આ 5 મોડલ છે સૌથી સારો વિકલ્પ
ભારતીય ગ્રાહકો હવે એસયુવી કાર ખૂબ પસંદ કરી રહ્યાં છે. દરેક ક્વાર્ટરમાં એસયુવીના વેચાણમાં વધારો થઈ રહ્યો છે. આ સમયે ઘણી કંપનીઓની એસયુવી ધૂમ મચાવી રહી છે, આજે અમે તમને 12 લાખ સુધીની કિંમતમાં આવતી ટોપ-5 એસયુવી કારની માહિતી આપીશું.
Auto News: જો તમે 12 લાખ રૂપિયા સુધીના બજેટમાં SUV લેવા ઈચ્છો છો તો અમે આજે તમને પાંચ કાર વિશે માહિતી આપીશું. સેફ્ટી અને ફીચર્સની દ્રષ્ટિએ આ કાર શાનદાર છે. તમે 12 લાખ રૂપિયા સુધીના બજેટમાં Tata Nexon, Kia Sonet, Maruti Suzuki Brezza, Mahindra XUV 3XO ની ખરીદી કરી શકો છો.
મારૂતિ બ્રેઝા
ભારતમાં સૌથી વધુ વેચાતી SUVs માંથી એક બ્રેઝા પોતાની બોક્સી ડિઝાઇન અને શાનદાર અપમાર્કેટ ફીચર્સની સાથે આવે છે. તેમાં 1.5 લીટર નેચરલી એસ્પિરેટેડ પેટ્રોલ એન્જિન છે, જેમાં ઘણા ટ્રાન્સમિશન ઓપ્શન મળે છે.
ટાટા નેક્સન
ટાટા નેક્સન આ ક્ષેત્રનો બીજો મુખ્ય ખેલાડી છે, જેણે ભારતીય SUV ક્ષેત્રમાં સ્થાનિક ઓટો જાયન્ટને મજબૂતીથી સ્થાપિત કર્યો છે. સેગમેન્ટના અન્ય મોડેલોની તુલનામાં નેક્સનની મુખ્ય તાકાત તેના પાવરટ્રેન વિકલ્પોની વિશાળ શ્રેણી છે, જેમાં વિવિધ પ્રકારના એન્જિન અને ટ્રાન્સમિશન વિકલ્પોનો સમાવેશ થાય છે.
કિઆ
ભારતીય બજારમાં કિઆ એક નવી બ્રાન્ડ હોઈ શકે છે, પરંતુ તેણે સેલ્ટોસ અને સોનેટ જેવા મોડલોની સાથે ખૂબ લોકપ્રિયતા મેળવી છે. કિઆ સોનેટની ડિઝાઇન શાનદાર છે અને તેમાં અનેક અપમાર્કેટ ફીચર્સ છે. કિઆ સોનેટના પાવરટ્રેન ઓપ્શનમાં 1.2 લીટર નેચરલી એસ્પિરેટેડ પેટ્રોલ એન્જિન, 1.0 લીટર ટર્બોચાર્જ્ડ પેટ્રોલ એન્જિન અને 1.5 લીટર ડીઝલ યુનિટ સામેલ છે.
હ્યુન્ડાઈ વેન્યુ
વેન્યુ આ સેક્ટરમાં દક્ષિણ કોરિયન કાર નિર્માતાની પ્રથમ પસંદ છે. ટાટા નેક્સનની જેમ હ્યુન્ડઈ વેન્યુ પણ ઘણા પાવરટ્રેન ઓપ્શનમાં આવે છે. તેમાં 1.2 લીટર નેચરલી એસ્પિરેટેડ પેટ્રોલ એન્જિન, 1.0-લીટર ટર્બો-પેટ્રોલ યુનિટ અને 1.5 લીટર ડીઝલ એન્જિન સામેલ છે. આ સિવાય તેમાં ઘણા પ્રકારના ટ્રાન્સમિશન વિકલ્પ ઉપલબ્ધ છે. વેન્યુ જલ્દી પોતાના નેક્સ્ટ જનરેશન અવતારમાં આવવા માટે તૈયાર છે.
મહિન્દ્રા XUV 3XO
મહિન્દ્રા XUV 3XO સૌથી સસ્તી મહિન્દ્રા એસયુવી છે અને તે ભારતીય બજારમાં આ કાર નિર્માતાની એકમાત્ર સબ-કોમ્પેક્ટ એસયુવી છે. તેની શાનદાર ડિઝાઇન, ઘણા અપમાર્કેટ ફીચર્સ, 1.2-લીટર ટર્બોચાર્જ્ડ પેટ્રોલ એન્જિન અને 1.5-લીટર ડીઝલ એન્જિન સહિત પાવરટ્રેન ઓપ્શન, આ એસયુવીને એક આકર્ષક વિકલ્પ બનાવે છે.
