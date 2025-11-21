Upcoming Cars: આગામી ત્રણ વર્ષમાં ભારતમાં લોન્ચ થશે આ ટોપ 4 SUVs, ટાટા અને મહિન્દ્રાના લેટેસ્ટ મોડલ સામેલ
Upcoming Cars In India: ભારતીય બજારમાં એસયુવીની ડિમાન્ડ સતત વધી રહી છે. આગામી ત્રણ વર્ષથી ટાટાથી લઈને મહિન્દ્રા સુધીની ઘણી બ્રાન્ડ દમદાર SUVs લોન્ચ કરવાની તૈયારીમાં છે.
Trending Photos
Upcoming SUVs In India In 3 Years: ભારતના ઓટો બજારમાં SUVs માંગ સતત વધી રહી છે. દેશમાં એસયુવીએ વેચાણના મામલામાં સેડાન અને હેચબેકને પાછળ છોડી દીધી છે. તો ઘણા ઓટોમેકર્સ આગામી કેટલાક વર્ષોમાં ભારતમાં નવી એસયુવી લોન્ચ કરવાની તૈયારીમાં છે અને પોતાના એસયુવી પોર્ટફોલિયોને વધારવા ઈચ્છે છે. ભારતમાં આગામી ત્રણ વર્ષમાં ઘણી દમદાર એસયુવી લોન્ચ થવાની છે, આવો આ ગાડીઓ વિશે જાણીએ.
Mahindra Vision S
મહિન્દ્રા બોલેરો વિઝન એસ એક ન્યૂ જનરેશન સબ-4 મીટર કોમ્પેક્ટ એસયુવી છે, જેને ઓટોમેકર્સે 15 ઓગસ્ટ 2025ના રિવીલ કરી હતી. આ એસયુવી મહિન્દ્રાની આઇકોનિક કાર બોલેરોને આવનાર સમયમાં રિપ્લેસ કરશે અને બોલેરોની લેગેસીને આગળ વધારશે. મહિન્દ્રા આ નવા મોડલને 2027મા માર્કેટમાં લોન્ચ કરી શકે છે.
Renault Duster
રેનો ડસ્ટર આ સમયે ભારતીય બજારમાં નથી. કંપનીએ ઘણા સમય પહેલા જ એસયુવીને માર્કેટમાં વેચવાનું બંધ કરી દીધું. પરંતુ હવે ચાર વર્ષ બાદ 26 જાન્યુઆરી 2026ના રેનો ડસ્ટર ભારતીય બજારમાં વાપસી કરવા જઈ રહી છે. રેનોની આ કારમાં 1.3-લીટર ટર્બોચાર્જ્ડ HR13 પેટ્રોલ એન્જિન આપવામાં આવ્યું છે, જે CVT ટ્રાન્સમિશન સાથે જોડાયેલું હશે. આ એન્જિનથી ગાડીને 56 bhp નો પાવર મળી શકે છે. હવે આ કાર આગામી વર્ષે 2026ની શરૂઆતમાં લોન્ચ થશે.
Nissan Tekton
નિસાન આગામી વર્ષે 2026ના અંતમાં ભારતીય બજારમાં એક દમદાર એસયુવી લોન્ચ કરવા જઈ રહી છે. નિસાને નવી એસયુવી ટેક્ટોન (Tekton) ની ઝલક હાલમાં ઓક્ટોબર મહિનામાં દેખાડી હતી. પરંતુ નિસાને અત્યાર સુધી આ ગાડીના પાવરટ્રેન વિશે ખુલાસો કર્યો નથી. પરંતુ એસયુવીને ઘણા પાવરટ્રેન ઓપ્શન સાથે માર્કેટમાં લોન્ચ કરવામાં આવી શકે છે.
Tata Nexon New-Gen
ટાટાની સૌથી લોકપ્રિય SUV Nexon છે. કાર કંપની 2027 માં બીજી પેઢીની Nexon લોન્ચ કરે તેવી અપેક્ષા છે. આ SUV સંપૂર્ણપણે ફરીથી ડિઝાઇન કરવામાં આવશે. જોકે આ નવું મોડેલ X1 પ્લેટફોર્મ પર બનાવવામાં આવે તેવી શક્યતા છે, પરંતુ તેની સ્ટાઇલ અને માળખામાં નોંધપાત્ર ફેરફારો જોવા મળી શકે છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે