/ઓછો ખર્ચ, વધુ આરામ! ભારતની 5 CNG ઓટોમેટિક કારો, માઇલેજ 36 KM

CNG કાર ખરીદવાનું મન હોય, પરંતુ ટ્રાફિકમાં વારંવાર ગિયર બદલવાની ઝંઝટ પસંદ ન હોય તો તમારી પાસે ઓટોમેટિકનો વિકલ્પ પણ છે. પહેલા સીએનજી કારોમાં મોટા ભાગે મેનુઅલ ગિયરબોક્સ મળતા હતા, પરંતુ હવે બજારમાં એવા મોડલ આવી રહ્યાં છે, જેમાં ઓછા ખર્ચની સાથે આરામદાયક ડ્રાઇવિંગની મજા માણી શકાય છે.
જો તમે દરરોજના ઉપયોગ માટે સીએનજી ઓટોમેટિક કાર લેવાનું વિચારી રહ્યાં છો તો આ 5 મોડલ તમારા માટે ઉપયોગી સાબિત થઈ શકે છે. તેમાં હેચબેકથી લઈને સેડાન અને એસયુવી જેવી દેખાતી કાર પણ સામેલ છે. આવો તમને તેની કિંમત, માઇલેજ અને ફીચર્સ વિશે જણાવીએ.
Tata Tiago iCNG AMT
ઓછા બજેટમાં CNG ઓટોમેટિક કાર ખરીદવા ઈચ્છો છો તો Tata Tiago iCNG AMT એક વિકલ્પ છે. તેની શરૂઆતી કિંમત 7.13 લાખ રૂપિયા છે. તેમાં 1.2-લીટર એન્જિનની સાથે 5-સ્પીડ AMT ગિયરબોક્સ આપવામાં આવ્યું છે. તેની માઇલેજ આશરે 28.06 કિમી/કિલો છે. આ કારની ખાસિયત ટાટાની ટ્વિન-સિલિન્ડર તકનીક છે. તેમાં સીએનજીના બે નાના સિલિન્ડર બટ ફ્લોરની નીચે લગાવવામાં આવે છે. જેનાથી બૂટ સ્પેસ સારી મળે છે.
Maruti Suzuki Swift CNG AMT
સ્ટાઇલિશ હેચબેકની સાથે સારી માઇલેજ જોઈએ તો Maruti Suzuki Swift CNG AMT પર નજર કરી શકો છો. તેની શરૂઆતી કિંમત 7.92 લાખ રૂપિયા છે. તેમાં 1.2-લીટર Z સિરીઝ એન્જિન અને ઓટોમેટિક ગિયરબોક્સ મળે છે. કંપનીના આંકડા પ્રમાણે આ કાર 35.34 કિમી સુધીની માઇલેજ આપે છે. ફીચર્સમાં 7-ઇંચ ટચસ્ક્રીન, વાયરલેસ ચાર્જિંગ, ઓટોમેટિક ક્લાઇમેટ કંટ્રોલ અને 6 એરબેગ સામેલ છે. દરરોજના ડ્રાઇવિંગ માટે આ સુવિધા ઉપયોગી થઈ શકે છે.
Maruti Suzuki Baleno CNG AMT
પ્રીમિયમહેચબેક પસંદ કરનાર માટે Maruti Suzuki Baleno CNG AMT પણ એક વિકલ્પ છે. તેની શરૂઆતી કિંમત 8.32 લાખ રૂપિયા છે. તેમાં 1.2-લીટર ઝેડ-સિરીઝ એન્જિન આપવામાં આવ્યું છે, જે 34.47 કિમી/કિલોની માઇલેજ આપવાનો દાવો કરે છે.
કારની અંદર 9-ઇંચ ટચસ્ક્રીન, વેન્ટિલેટેડ સીટ્સ, વાયરલેસ ચાર્જર અને ટાઇપ-સી ચાર્જિંગ પોર્ટ જેવા ફીચર્સ મળે છે. જો તમે એવી કાર ઈચ્છો છો જેમાં ડ્રાઇવિંગની સાથએ કેબિનની સુવિધા સારી હોય તો આ કાર જોઈ શકો છો.
Maruti Suzuki Dzire CNG AMT
સેડાનના ચાહકો માટે Maruti Suzuki Dzire CNG AMT પણ લિસ્ટમાં સામેલ છે. તેની શરૂઆતી કિંમત 8.53 લાખ રૂપિયા છે. આપવામાં આવેલા આંકડા પ્રમાણે આ બંને કારમાં સૌથી વધુ 36.47 કિમીની માઇલેજ આપવાનો દાવો કરવામાં આવે છે.
તેમાં ટચસ્ક્રીન ઈન્ફોટેનમેન્ટ સિસ્ટમ, પાછળ એસી વેન્ટ્સ, ઓટોમેટિક ક્લાઇમેટ કંટ્રોલ અને સામાન રાખવા માટે બૂટ સ્પેસ મળે છે. પરિવારની સફર કરનાર માટે આ ફીચર્સ ઉપયોગી સાબિત થઈ શકે છે.
Tata Punch iCNG AMT
SUV જેવો લુક અને ઊંચુ ગ્રાઉન્ડ ક્લીયરન્સ પસંદ છે તો Tata Punch iCNG AMT પર વિચાર કરી શકો છો. તેમાં ટાટાની ટ્વિન-સિલિન્ડર તકનીક આપવામાં આવી છે, જેની મદદથી સીએનજી સિલિન્ડર છતાં 210 લીટરની બૂટ સ્પેસ મળે છે.
ફીચર્સની વાત કરીએ તો તેમાં 10.25 ઇંચ સ્ક્રીન, 360-ડિગ્રી કેમેરા, પેડલ શિફ્ટર્સ અને સીધું સીએનજી મોડમાં ગાડી સ્ટાર્ટ કરવાની સુવિધા સામેલ છે. આ ફીચર્સ રોજિંદા ડ્રાઇવિંગને સરળ બનાવે છે.