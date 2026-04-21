આ 7-સીટર ફેમિલી કાર થઈ સસ્તી, રૂપિયા 3.20 લાખ સુધીનું મળી રહ્યું છે ડિસ્કાઉન્ટ
Car Discount : જો તમે લક્ઝરી 7 સીટર MPV ખરીદવાનું વિચારી રહ્યા છો, તો આ સમાચાર તમારા માટે ઉપયોગી છે. કારણ કે KIA હાલમાં તેની 7-સીટર કાર પર બમ્પર ડિસ્કાઉન્ટ આપી રહી છે, ત્યારે આ કાર કઈ છે અને તમને કુલ કેટલું ડિસ્કાઉન્ટ મળશે, તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું.
- Kia તેની લક્ઝરી કાર Kia Carnival પર આપી રહી છે બમ્પર ડિસ્કાઉન્ટ
- આ ઓફર હેઠળ ગ્રાહકો આ કાર પર ₹3.20 લાખ સુધીની બચત કરી શકે છે
- પાવરફુલ એન્જિન અને શાનદાર માઇલેજ સાથે આવે છે આ કાર
Kia Carnival Discount : જો તમે તમારા મોટા પરિવાર માટે આરામદાયક 7-સીટર MPV ખરીદવાનું વિચારી રહ્યા છો, તો આ યોગ્ય સમય હોઈ શકે છે. આ મહિને Kia તેની લક્ઝરી MPV Kia Carnival પર બમ્પર ડિસ્કાઉન્ટ આપી રહી છે. એપ્રિલ 2026 માટે આ ચાલુ ઓફર હેઠળ ગ્રાહકો આ કાર પર ₹3.20 લાખ સુધીની બચત કરી શકે છે, જે આ ડીલને વધુ આકર્ષક બનાવે છે.
મર્યાદિત સમય માટે એક શાનદાર ઓફર
કિયા કાર્નિવલ પર હાલમાં ઉપલબ્ધ ડિસ્કાઉન્ટ ફક્ત મર્યાદિત સમય માટે છે. તેથી આ કાર ખરીદવાનું આયોજન કરનારાઓ માટે આ એક સોનેરી તક છે. આ ઓફરમાં ફક્ત રોકડ ડિસ્કાઉન્ટ જ નહીં, પરંતુ અન્ય ઘણા ફાયદાઓ પણ છે. જો કે, ઓફર સંબંધિત ચોક્કસ વિગતો માટે તમારા નજીકના ડીલરશીપનો સંપર્ક કરવો જરૂરી છે, કારણ કે શરતો વિવિધ શહેરોમાં થોડી બદલાઈ શકે છે.
પ્રીમિયમ ડિઝાઇન
કિયા કાર્નિવલને ભારતની સૌથી લક્ઝરી MPVમાંની એક તરીકે ગણવામાં આવે છે. મોટી ફ્રન્ટ ગ્રિલ, સ્ટાઇલિશ LED લાઇટ્સ અને શાનદાર ફિનિશ તેને ખરેખર પ્રીમિયમ બનાવે છે. અંદરથી ફાઇવ-સ્ટાર હોટલ જેવો અનુભવ આપે છે. પાછળના ભાગમાં આરામદાયક વીઆઇપી સીટો અને ડ્યુઅલ સનરૂફ જેવા ફીચર્સ પણ છે. આ MPV માં આપવામાં આવતા ફીચર્સ તેને ખરેખર અલગ બનાવે છે. મોટી ટચસ્ક્રીન, પ્રીમિયમ સાઉન્ડ સિસ્ટમ અને આરામદાયક સીટ વ્યવસ્થા લાંબી મુસાફરીને પણ સરળ બનાવે છે.
સુરક્ષાની દ્રષ્ટિએ એક મજબૂત કાર
સુરક્ષાની દ્રષ્ટિએ કાર્નિવલ કોઈથી પાછળ નથી. તે મલ્ટીપલ એરબેગ્સ, 360-ડિગ્રી કેમેરા અને પાર્કિંગ સેન્સર જેવી સુવિધાઓથી સજ્જ છે. વધુમાં તેમાં ADAS ટેકનોલોજી છે, જે ડ્રાઇવિંગ સલામતીને વધુ ખાસ બનાવે છે. આ સિસ્ટમ જરૂર પડ્યે બ્રેકિંગ અને લેન-કીપિંગમાં મદદ કરે છે, જેનાથી ડ્રાઇવરનું કામ સરળ બને છે.
પાવરફુલ એન્જિન અને શાનદાર માઇલેજ
કિયા કાર્નિવલ 2.2-લિટર ડીઝલ એન્જિન દ્વારા સંચાલિત છે જે લગભગ 193 bhp પાવર અને 441 Nm ટોર્ક જનરેટ કરે છે. તે 8-સ્પીડ ઓટોમેટિક ગિયરબોક્સ સાથે આવે છે, જે સિમ્પલ ડ્રાઇવિંગ એક્સપેરિયન્સ સુનિશ્ચિત કરે છે. માઇલેજની વાત કરીએ તો, કાર સરેરાશ 14થી 15 કિલોમીટર પ્રતિ લિટરની એવરેજ આપે છે.
ભારતીય બજારમાં કિયા કાર્નિવલની એક્સ-શોરૂમ કિંમત ₹60 લાખની આસપાસ છે. જો કે, વર્તમાન ઓફર્સને કારણે આ કાર હવે સસ્તી મળી રહી છે.
