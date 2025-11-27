દુનિયાની પ્રથમ Formula-E થીમ SUV ભારતમાં લોન્ચ, જાણો ફીચર્સ અને કિંમત
Mahindra BE 6 Formula E Edition: મોટાભાગના સ્પોર્ટી અપગ્રેડ આગળ અને પાછળના ભાગમાં છે. આગળના ભાગમાં, આ સ્પેશિયલ એડિશનમાં નવા ગોળાકાર LED પ્રોજેક્ટર હેડલેમ્પ્સ, નકલી અને સિલ્વર બેશ પ્લેટ્સ સાથે નવા ફ્રન્ટ અને રીઅર બમ્પર્સ છે. BE 6 સ્પેશિયલ એડિશન 79kWh બેટરી પેક સાથે આવે છે.
Trending Photos
મહિન્દ્રા એન્ડ મહિન્દ્રાએ ભારતમાં BE 6 ઈલેક્ટ્રિક SUV નું એક સ્પેશિયલ વેરિએન્ટ લોન્ચ કર્યું છે. મહિન્દ્રા BE 6 ફોર્મ્યુલા E એડિશનના નામથી આ સીમિત વેરિએન્ટ બે મોડલ FE2 અને FE3 માં આવે છે, જેની કિંમત 23.69 લાખ રૂપિયા (એક્સ-શોરૂમ) થી શરૂ થાય છે. જો તમે આ કાર ખરીદવા ઈચ્છો છો તો તેનું બુકિંગ 14 જાન્યુઆરી 2026થી શરૂ થશે, જ્યારે ડિલીવરી 14 ફેબ્રુઆરીથી શરૂ થશે. બીઈ 6 ફોર્મ્યુલા ઈ વેરિએન્ટમાં બીઈ 6ની તુલનામાં ઘણી ડિઝાઇન અને ફીચર અપગ્રેડ છે. તે ચાર કલર વેરિએન્ટમાં આવે છે- સ્ટીલ્થ બ્કેલ, ટેંગો રેડ, એવરેસ્ટ વ્હાઇટ અને ફાયરસ્ટોર્મ ઓરેન્જ.
મહિન્દ્રા બીઈ 6 ફોર્મ્યુલા ઈ વેરિએન્ટ ડિઝાઇન હાઇલાઇટ્સ
મોટાભાગના સ્પોર્ટી અપગ્રેડ આગળ અને પાછળ છે. આગળના ભાગમાં, આ સ્પેશિયલ એડિશનમાં નવા ગોળાકાર LED પ્રોજેક્ટર હેડલેમ્પ્સ, સિલ્વર બેશ પ્લેટ સાથે નવા ફ્રન્ટ અને રીઅર બમ્પર્સ છે. તેમાં નવી એરો ડિઝાઇન સાથે મોટા 20-ઇંચ એલોય વ્હીલ્સ પણ છે. અન્ય મુખ્ય સુવિધાઓમાં ફ્રન્ટ ક્વાર્ટર પેનલ્સ પર ડેકલ્સ, બમ્પર્સ પર બ્લેક બોડી ક્લેડીંગ, ફિક્સ્ડ ગ્લાસ રૂફ, બોનેટ અને છત પર ફોર્મ્યુલા E-પ્રેરિત 12-સ્ટ્રાઇપ ગ્રાફિક અને વિશિષ્ટ ફોર્મ્યુલા E બેજિંગનો સમાવેશ થાય છે.
મહિન્દ્રા બીઈ 6 ફોર્મ્યુલા ઈ એડિશન ઈન્ટીરિયર અને ફીચર્સ
માનક BE 6 ની વિપરીત, આ વિશેષ એડિશનમાં ફાયરસ્ટ્રોમ ઓરેન્જ કેબિન થીમની સાથે સીટો અને ડેશબોર્ડ પર ફોરમ્યુલા ઈ લોગો, FIA X ફોર્મ્યુલા ઈ વેરિએન્ટ અને સીટ બેલ્ટ પર FIA બ્રાન્ડિંગ છે. બહારના એન્જિનનો અવાજ અને ફોર્મ્યુલા E થી પ્રેરિત સ્ટાર્ટઅપ એનિમેશન તેની સ્પોર્ટી અપીલને વધારે છે. પરંતુ BE 6 ફોર્મ્યુલા ઈ વેરિએન્ટ ટોપ એન્ડ પેક થ્રી ટ્રિમ પર બેસ્ડ છે, તેથી તેમાં બધા ફીચર્સ ઉપલબ્ધ છે.
મહિન્દ્રા બીઈ 6 ફોર્મ્યુલા ઈ એડિશન બેટરી અને રેન્જ
BE 6 સ્પેશિયલ એડિશન 79kWh બેટરી પેકની સાથે ઉપલબ્ધ છે, જે રિયર-એક્સલ માઉન્ટેડ ઈલેક્ટ્રિક મોટર સાથે જોડાયેલી છે અને 286bhp નો પાવર અને 380Nm નો ટોર્ક આપે છે. આ સેટઅપની ARAI રેન્જ 682 કિમી પ્રતિ ચાર્જ છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે