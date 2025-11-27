Prev
ગુજરાતી ન્યૂઝTechnology

દુનિયાની પ્રથમ Formula-E થીમ SUV ભારતમાં લોન્ચ, જાણો ફીચર્સ અને કિંમત

Mahindra BE 6 Formula E Edition: મોટાભાગના સ્પોર્ટી અપગ્રેડ આગળ અને પાછળના ભાગમાં છે. આગળના ભાગમાં, આ સ્પેશિયલ એડિશનમાં નવા ગોળાકાર LED પ્રોજેક્ટર હેડલેમ્પ્સ, નકલી અને સિલ્વર બેશ પ્લેટ્સ સાથે નવા ફ્રન્ટ અને રીઅર બમ્પર્સ છે. BE 6 સ્પેશિયલ એડિશન 79kWh બેટરી પેક સાથે આવે છે.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Nov 27, 2025, 11:30 AM IST

મહિન્દ્રા એન્ડ મહિન્દ્રાએ ભારતમાં BE 6 ઈલેક્ટ્રિક SUV નું એક સ્પેશિયલ વેરિએન્ટ લોન્ચ કર્યું છે. મહિન્દ્રા BE 6 ફોર્મ્યુલા E એડિશનના નામથી આ સીમિત વેરિએન્ટ બે મોડલ FE2 અને FE3 માં આવે છે, જેની કિંમત 23.69 લાખ રૂપિયા (એક્સ-શોરૂમ) થી શરૂ થાય છે. જો તમે આ કાર ખરીદવા ઈચ્છો છો તો તેનું બુકિંગ 14 જાન્યુઆરી 2026થી શરૂ થશે, જ્યારે ડિલીવરી 14 ફેબ્રુઆરીથી શરૂ થશે. બીઈ 6 ફોર્મ્યુલા ઈ વેરિએન્ટમાં બીઈ 6ની તુલનામાં ઘણી ડિઝાઇન અને ફીચર અપગ્રેડ છે. તે ચાર કલર વેરિએન્ટમાં આવે છે- સ્ટીલ્થ બ્કેલ, ટેંગો રેડ, એવરેસ્ટ વ્હાઇટ અને ફાયરસ્ટોર્મ ઓરેન્જ.

મહિન્દ્રા બીઈ 6 ફોર્મ્યુલા ઈ વેરિએન્ટ ડિઝાઇન હાઇલાઇટ્સ
મોટાભાગના સ્પોર્ટી અપગ્રેડ આગળ અને પાછળ છે. આગળના ભાગમાં, આ સ્પેશિયલ એડિશનમાં નવા ગોળાકાર LED પ્રોજેક્ટર હેડલેમ્પ્સ, સિલ્વર બેશ પ્લેટ સાથે નવા ફ્રન્ટ અને રીઅર બમ્પર્સ છે. તેમાં નવી એરો ડિઝાઇન સાથે મોટા 20-ઇંચ એલોય વ્હીલ્સ પણ છે. અન્ય મુખ્ય સુવિધાઓમાં ફ્રન્ટ ક્વાર્ટર પેનલ્સ પર ડેકલ્સ, બમ્પર્સ પર બ્લેક બોડી ક્લેડીંગ, ફિક્સ્ડ ગ્લાસ રૂફ, બોનેટ અને છત પર ફોર્મ્યુલા E-પ્રેરિત 12-સ્ટ્રાઇપ ગ્રાફિક અને વિશિષ્ટ ફોર્મ્યુલા E બેજિંગનો સમાવેશ થાય છે.

મહિન્દ્રા બીઈ 6 ફોર્મ્યુલા ઈ એડિશન ઈન્ટીરિયર અને ફીચર્સ
માનક BE 6 ની વિપરીત, આ વિશેષ એડિશનમાં ફાયરસ્ટ્રોમ ઓરેન્જ કેબિન થીમની સાથે સીટો અને ડેશબોર્ડ પર ફોરમ્યુલા ઈ લોગો, FIA X ફોર્મ્યુલા ઈ વેરિએન્ટ અને સીટ બેલ્ટ પર FIA બ્રાન્ડિંગ છે. બહારના એન્જિનનો અવાજ અને ફોર્મ્યુલા E થી પ્રેરિત સ્ટાર્ટઅપ એનિમેશન તેની સ્પોર્ટી અપીલને વધારે છે. પરંતુ BE 6 ફોર્મ્યુલા ઈ વેરિએન્ટ ટોપ એન્ડ પેક થ્રી ટ્રિમ પર બેસ્ડ છે, તેથી તેમાં બધા ફીચર્સ ઉપલબ્ધ છે.

મહિન્દ્રા બીઈ 6 ફોર્મ્યુલા ઈ એડિશન બેટરી અને રેન્જ
BE 6 સ્પેશિયલ એડિશન 79kWh બેટરી પેકની સાથે ઉપલબ્ધ છે, જે રિયર-એક્સલ માઉન્ટેડ ઈલેક્ટ્રિક મોટર સાથે જોડાયેલી છે અને 286bhp નો પાવર અને 380Nm નો ટોર્ક આપે છે. આ સેટઅપની ARAI રેન્જ 682 કિમી પ્રતિ ચાર્જ છે.
 

About the Author
author img
Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ રાજનીતિ અને બિઝનેસ સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્

Mahindra BE 6Mahindra BE 6 Formula E Edition

