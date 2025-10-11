Prev
આ છે દેશની સૌથી સસ્તી ડીઝલ SUV, કિંમત માત્ર 7.99 લાખ રૂપિયા, ખરીદતા પહેલા જાણો વિગત

Mahindra Bolero 2025: બોલેરો નિયોમાં ફ્રંટ ગ્રિલને સિલ્વર એક્સેન્ટની સાથે અપડેટ કરવામાં આવ્યું છે, જેનાથી તેનો લુક પ્રીમિયમ લાગે છે. તેમાં નવા 16 ઇંચના એલોય વ્હીલ જોડવામાં આવ્યા છે.

આ છે દેશની સૌથી સસ્તી ડીઝલ SUV, કિંમત માત્ર 7.99 લાખ રૂપિયા, ખરીદતા પહેલા જાણો વિગત

મહિન્દ્રા બોલેરો દેશની પોપુલર એસયુવી છે, જેની કિંમતોમાં ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. એટલું જ નહીં મહિન્દ્રા બોલેરો દેશની સૌથી સસ્તી ડીઝલ એસયુવી બની ગઈ છે. જો તમે પણ ઓછા બજેટમાં એક ટકાઉ 7-સીટર કાર ખરીદવાનું પ્લાનિંગ કરી રહ્યાં છો તો તમારા માટે નવી બોલેરો સારો વિકલ્પ સાબિત થઈ શકે છે. આવો જાણીએ નવી મહિન્દ્રા બોલેરો કેટલી કિંમત પર લોન્ચ થઈ છે.

શું છે આ ગાડીની નવી કિંમત?
મહિન્દ્રા બોલેરો 2025નું શરૂઆતી વેરિએન્ટ B4 ની એક્સ-શોરૂમ કિંમત 7.99 લાખ રૂપિયા છે, જે તેને બજારની સૌથી સસ્તી 7-સીટર ડીઝલ એસયુવી બનાવે છે. તેના ટોપ વેરિએન્ટ B6(O) ની કિંમત 10.91 લાખ રૂપિયા સુધી જાય છે.

ગાડીમાં આવ્યું અપડેટ
બોલેરો નિયોમાં ફ્રંટ ગ્રિલને સિલ્વર એક્સેન્ટની સાથે અપડેટ કરવામાં આવ્યું છે, જેનાથી તેનો લુક વધુ પ્રીમિયમ લાગે છે. તેમાં નવા 16 ઇંચના એલોય વ્હીલ્સ જોડવામાં આવ્યા છે અને સાઇડ પ્રોફાઇલ પહેલાની જેમ દમદાર દેખાય છે. પાછળ સ્પેર વ્હીલ હજુ પણ છે, પરંતુ તેમાં Jeans Blue અને Concrete Grey જેવા નવા કલર વિકલ્પ આપવામાં આવ્યા છે, જે તેને આકર્ષક બનાવે છે.

Mahindra Bolero Neo નું પાવરટ્રેન
નવી બોલેરો નિયોમાં 1.5 લીટર ડીઝલ એન્જિન આપવામાં આવ્યું છે, જે 100 બીએચપીનો પાવર જનરેટ કરે છે. તેમાં 5-સ્પીડ મેનુઅલ ગિયરબોક્સ આપવામાં આવ્યું છે. મહિન્દ્રાનું કહેવું છે કે આ વખતે એસયુવીની રાઇડ ક્વોલિટી અને હેન્ડલિંગને પહેલાથી સારૂ બનાવવામાં આવ્યું છે. જેનાથી તે શહેર અને ગ્રામીણ વિસ્તારમાં આરામથી ચાલી શકશે.

મહિન્દ્રાએ પોતાની સૌથી વધુ વેચાતી SUV Bolero ને પણ પ્રથમવાર ટચસ્ક્રીન અને નવી ડિઝાઇન સાથે અપગ્રેડ કરી છે. તેમાં નવી ગ્રિલ, નવા એલોય વ્હીલ્સ અને અપડેટેડ ફોગ લેમ્પ્સ આપવામાં આવ્યા છે. ઈન્ટીરિયરમાં સ્ટીયરિંગ કંટ્રોલ્સ અને કેટલાક નવા કમ્ફર્ટ ફીચર્સ જોડવામાં આવ્યા છે, જેથી તે વધુ મોડર્ન ફીલ આપે છે.
 

