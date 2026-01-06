Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝTechnology

મહિન્દ્રાએ આપી સરપ્રાઈજ, માર્કેટમાં ઉતારી દીધું આ ગાડીનું ઇલેક્ટ્રિક વર્ઝન, જાણો રેન્જથી લઈને કિંમત સુધીની બધી ડિટેલ

Mahindra Electric Car Launch: મહિન્દ્રાએ ભારતીય બજારમાં તેની સબ-કોમ્પેક્ટ SUVના ઇલેક્ટ્રિક વર્ઝન લોન્ચ કરીને બધાને આશ્ચર્યચકિત કરી દીધા છે. આ ગાડીની કિંમત 13.89 લાખ રૂપિયા (એક્સ-શોરૂમ)થી શરૂ થાય છે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Jan 06, 2026, 09:42 PM IST

Trending Photos

મહિન્દ્રાએ આપી સરપ્રાઈજ, માર્કેટમાં ઉતારી દીધું આ ગાડીનું ઇલેક્ટ્રિક વર્ઝન, જાણો રેન્જથી લઈને કિંમત સુધીની બધી ડિટેલ

Mahindra Electric Car Launch: મહિન્દ્રા એન્ડ મહિન્દ્રાએ ભારતીય બજારમાં તેની સબ-કોમ્પેક્ટ SUV, XUV 3XOના ઇલેક્ટ્રિક વર્ઝન લોન્ચ કરીને બધાને આશ્ચર્યચકિત કરી દીધા છે. નવી મહિન્દ્રા XUV 3XO EVની એક્સ શોરૂમ કિંમત 13.89 લાખ રૂપિયાથી શરૂ થાય છે. 

આ ઇલેક્ટ્રિક SUV બે વેરિઅન્ટમાં ઉપલબ્ધ થશે: AX5 અને AX7L. ડિલિવરી 23 ફેબ્રુઆરી, 2026થી શરૂ થશે. મહિન્દ્રાનું સ્પષ્ટ ધ્યાન શહેરી ગ્રાહકો પર છે, જેઓ રોજિંદા ઉપયોગ માટે વિશ્વસનીય, ફીચર-લોડેડ અને સસ્તી ઇલેક્ટ્રિક SUV ઇચ્છે છે. ચાલો નવી લોન્ચ થયેલી EV વિશે વધુ જાણીએ.

Add Zee News as a Preferred Source

285 કિમી રેન્જ

પાવરટ્રેનની વાત કરીએ તો, તેમાં 39.4 kWh બેટરી છે, જે 285 કિમી સુધીની રેન્જનો દાવો કરે છે. આ EV 110 kW પાવર અને 310 Nm ટોર્ક જનરેટ કરે છે, અને માત્ર 8.3 સેકન્ડમાં 0થી 100 km/h ની ઝડપ પકડી શકે છે. નોંધનીય છે કે આ EV 50 kW DC ફાસ્ટ ચાર્જરનો ઉપયોગ કરીને માત્ર 50 મિનિટમાં 0થી 80 ટકા સુધી ચાર્જ થઈ શકે છે. મહિન્દ્રા XUV 3XO EV પેટ્રોલ અને ડીઝલ SUV જેવા જ પ્લેટફોર્મ પર બનેલ છે.

EV સંપૂર્ણપણે સુવિધાઓથી ભરેલી

મહિન્દ્રાએ XUV 3XO EVને સુવિધાઓની દ્રષ્ટિએ સંપૂર્ણપણે લોડ કરી છે. ટોચનું વેરિઅન્ટ, AX7L, લેવલ-2 ADAS સાથે આવે છે, જેમાં લેન કીપ આસિસ્ટ, ફોરવર્ડ કોલિઝન વોર્નિંગ, ઓટો ઇમરજન્સી બ્રેકિંગ અને એડેપ્ટિવ ક્રૂઝ કંટ્રોલ જેવા ફીચર્સ શામેલ છે. 

EVમાં સ્ટાન્ડર્ડ તરીકે છ એરબેગ્સ, ESP, TPMS અને 360-ડિગ્રી કેમેરા પણ આવે છે. વધુમાં, ડ્યુઅલ 10.25-ઇંચ સ્ક્રીન, વાયરલેસ એન્ડ્રોઇડ ઓટો-એપલ કારપ્લે, એલેક્સા બિલ્ટ-ઇન અને હરમન કાર્ડન ઓડિયો સિસ્ટમ જેવી પ્રીમિયમ સુવિધાઓ તેને ટેકનોલોજીકલ પાવરહાઉસ બનાવે છે.

વેરિઅન્ટ મુજબ કિંમત જાણો

કિંમત મુજબ, AX5 વેરિઅન્ટ ₹13.89 લાખ (એક્સ-શોરૂમ) અને AX7L વેરિઅન્ટ ₹14.96 લાખ (એક્સ-શોરૂમ) માં ઉપલબ્ધ થશે. ગ્રાહકો ₹50,000માં 7.2 kW હોમ વોલ ચાર્જર પણ મેળવી શકે છે. આ કાર સીધી ટાટા નેક્સન EV અને પંચ EV સાથે સ્પર્ધા કરશે, જ્યારે તે મહિન્દ્રાના લાઇનઅપમાં XUV400 EVની નીચે સ્થિત છે.
 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
Mahindra XUV 3XO EV launchedMahindra XUV 3XO EV priceMahindra XUV 3XO EV featuresMahindra XUV 3XO EV safetyMahindra XUV 3XO EV rangeMahindra XUV 3XO EV batteryGujarati NewsTech NewsAuto newsElectric VersionMahindra Electrick Carnew car launchRangeprice

Trending news