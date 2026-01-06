મહિન્દ્રાએ આપી સરપ્રાઈજ, માર્કેટમાં ઉતારી દીધું આ ગાડીનું ઇલેક્ટ્રિક વર્ઝન, જાણો રેન્જથી લઈને કિંમત સુધીની બધી ડિટેલ
Mahindra Electric Car Launch: મહિન્દ્રાએ ભારતીય બજારમાં તેની સબ-કોમ્પેક્ટ SUVના ઇલેક્ટ્રિક વર્ઝન લોન્ચ કરીને બધાને આશ્ચર્યચકિત કરી દીધા છે. આ ગાડીની કિંમત 13.89 લાખ રૂપિયા (એક્સ-શોરૂમ)થી શરૂ થાય છે.
Mahindra Electric Car Launch: મહિન્દ્રા એન્ડ મહિન્દ્રાએ ભારતીય બજારમાં તેની સબ-કોમ્પેક્ટ SUV, XUV 3XOના ઇલેક્ટ્રિક વર્ઝન લોન્ચ કરીને બધાને આશ્ચર્યચકિત કરી દીધા છે. નવી મહિન્દ્રા XUV 3XO EVની એક્સ શોરૂમ કિંમત 13.89 લાખ રૂપિયાથી શરૂ થાય છે.
આ ઇલેક્ટ્રિક SUV બે વેરિઅન્ટમાં ઉપલબ્ધ થશે: AX5 અને AX7L. ડિલિવરી 23 ફેબ્રુઆરી, 2026થી શરૂ થશે. મહિન્દ્રાનું સ્પષ્ટ ધ્યાન શહેરી ગ્રાહકો પર છે, જેઓ રોજિંદા ઉપયોગ માટે વિશ્વસનીય, ફીચર-લોડેડ અને સસ્તી ઇલેક્ટ્રિક SUV ઇચ્છે છે. ચાલો નવી લોન્ચ થયેલી EV વિશે વધુ જાણીએ.
285 કિમી રેન્જ
પાવરટ્રેનની વાત કરીએ તો, તેમાં 39.4 kWh બેટરી છે, જે 285 કિમી સુધીની રેન્જનો દાવો કરે છે. આ EV 110 kW પાવર અને 310 Nm ટોર્ક જનરેટ કરે છે, અને માત્ર 8.3 સેકન્ડમાં 0થી 100 km/h ની ઝડપ પકડી શકે છે. નોંધનીય છે કે આ EV 50 kW DC ફાસ્ટ ચાર્જરનો ઉપયોગ કરીને માત્ર 50 મિનિટમાં 0થી 80 ટકા સુધી ચાર્જ થઈ શકે છે. મહિન્દ્રા XUV 3XO EV પેટ્રોલ અને ડીઝલ SUV જેવા જ પ્લેટફોર્મ પર બનેલ છે.
EV સંપૂર્ણપણે સુવિધાઓથી ભરેલી
મહિન્દ્રાએ XUV 3XO EVને સુવિધાઓની દ્રષ્ટિએ સંપૂર્ણપણે લોડ કરી છે. ટોચનું વેરિઅન્ટ, AX7L, લેવલ-2 ADAS સાથે આવે છે, જેમાં લેન કીપ આસિસ્ટ, ફોરવર્ડ કોલિઝન વોર્નિંગ, ઓટો ઇમરજન્સી બ્રેકિંગ અને એડેપ્ટિવ ક્રૂઝ કંટ્રોલ જેવા ફીચર્સ શામેલ છે.
EVમાં સ્ટાન્ડર્ડ તરીકે છ એરબેગ્સ, ESP, TPMS અને 360-ડિગ્રી કેમેરા પણ આવે છે. વધુમાં, ડ્યુઅલ 10.25-ઇંચ સ્ક્રીન, વાયરલેસ એન્ડ્રોઇડ ઓટો-એપલ કારપ્લે, એલેક્સા બિલ્ટ-ઇન અને હરમન કાર્ડન ઓડિયો સિસ્ટમ જેવી પ્રીમિયમ સુવિધાઓ તેને ટેકનોલોજીકલ પાવરહાઉસ બનાવે છે.
વેરિઅન્ટ મુજબ કિંમત જાણો
કિંમત મુજબ, AX5 વેરિઅન્ટ ₹13.89 લાખ (એક્સ-શોરૂમ) અને AX7L વેરિઅન્ટ ₹14.96 લાખ (એક્સ-શોરૂમ) માં ઉપલબ્ધ થશે. ગ્રાહકો ₹50,000માં 7.2 kW હોમ વોલ ચાર્જર પણ મેળવી શકે છે. આ કાર સીધી ટાટા નેક્સન EV અને પંચ EV સાથે સ્પર્ધા કરશે, જ્યારે તે મહિન્દ્રાના લાઇનઅપમાં XUV400 EVની નીચે સ્થિત છે.
