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મહિન્દ્રાએ ભારતમાં લોન્ચ કરી Scorpio Lifestyle, જાણો કિંમત અને ફીચર્સ

Scorpio Lifestyler: આ વાહનની સૌથી મોટી ખાસિયત એ હશે કે તે ફક્ત સ્કોર્પિયો Nમાં ઉમેરવામાં આવેલ પિકઅપ ટ્રક નથી. મહિન્દ્રાએ તેની ડિઝાઇન અને બોડીમાં ઘણા ફેરફારો કર્યા છે.

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Aug 15, 2026, 02:41 PM IST|Updated: Aug 15, 2026, 02:41 PM IST
મહિન્દ્રાએ ભારતમાં લોન્ચ કરી Scorpio Lifestyle, જાણો કિંમત અને ફીચર્સ

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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