/મહિન્દ્રાએ ભારતમાં લોન્ચ કરી Scorpio Lifestyle, જાણો કિંમત અને ફીચર્સ

Scorpio Lifestyler: ભારતમાં પિકઅપ ટ્રકની લોકપ્રિયતા યુએસ અને ઓસ્ટ્રેલિયા જેવા બજારો કરતા નોંધપાત્ર રીતે ઓછી છે. અહીં મોટાભાગના ગ્રાહકો SUV અથવા સ્ટાન્ડર્ડ કાર પસંદ કરે છે, જ્યારે વિદેશમાં, રોજિંદા ઉપયોગથી લઈને ઓફ-રોડિંગ અને એડવેન્ચર સુધીની દરેક વસ્તુ માટે પિકઅપ ટ્રક વ્યાપકપણે પસંદ કરવામાં આવે છે.
હવે, મહિન્દ્રા આ પરિસ્થિતિને બદલવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે. સ્કોર્પિયોની લોકપ્રિયતાનો લાભ ઉઠાવીને, કંપનીએ એક નવી લાઇફસ્ટાઇલ પિકઅપ ટ્રક, સ્કોર્પિયો લાઇફસ્ટાઇલર રજૂ કરી છે. તેની કિંમત 20 લાખ રૂપિયાથી ઓછી હોવાની અપેક્ષા છે અને તે એપ્રિલ 2027માં લોન્ચ કરવામાં આવશે.
સ્કોર્પિયો લાઇફસ્ટાઇલરની વિશેષતા શું હશે?
સ્કોર્પિયો લાઇફસ્ટાઇલરની સૌથી મોટી ખાસિયત એ હશે કે તે ફક્ત સ્કોર્પિયો Nમાં ઉમેરવામાં આવેલ પિકઅપ ટ્રક નથી. મહિન્દ્રાએ તેને એક અલગ ઓળખ આપવા માટે તેની ડિઝાઇન અને બોડીમાં ઘણા ફેરફારો કર્યા છે. વાહનનો આગળનો ભાગ નવી ડિઝાઇન ધરાવશે, જ્યારે પાછળનો ભાગ પિકઅપ ટ્રકની જરૂરિયાતોને અનુરૂપ બનાવવામાં આવશે.
એકંદર દેખાવ સ્કોર્પિયો N કરતાં વધુ મજબૂત, પહોળો, સ્નાયુબદ્ધ અને શક્તિશાળી હશે. ગ્રાહકો સામાન્ય SUV કરતાં અલગ અને વધુ સાહસિક વાહન ઇચ્છે છે, તે ધ્યાનમાં રાખીને તેની ડિઝાઇન વિકસાવવામાં આવી રહી છે.
આ પિકઅપની રોડ હાજરી પણ તેની વ્યાખ્યાયિત લાક્ષણિકતા હોઈ શકે છે. સ્કોર્પિયો N પહેલાથી જ તેના ઊંચા વલણ અને મજબૂત ડિઝાઇન માટે જાણીતી છે, પરંતુ લાઇફસ્ટાઇલરને વધુ મજબૂત બનાવવા માટે ડિઝાઇન કરવામાં આવી છે.
મોટા અને મજબૂત બોડી એલિમેન્ટ્સ, પિકઅપ બેડ અને SUV જેવી એલિવેટેડ ડ્રાઇવિંગ પોઝિશન તેને પિકઅપ અને પ્રીમિયમ વાહન વચ્ચે એક અલગ વિકલ્પ બનાવી શકે છે. આ ડિઝાઇન તેને ભારતીય બજારમાં અન્ય કોમર્શિયલ પિકઅપ ટ્રકથી અલગ પાડવામાં મદદ કરશે.
આંતરિક અને પરફોર્મસ
સ્કોર્પિયો લાઇફસ્ટાઇલરનું આંતરિક ભાગ પણ સ્કોર્પિયો Nથી અલગ હશે. તેમાં વર્ટિકલી ઓરિએન્ટેડ ટચસ્ક્રીન ઇન્ફોટેનમેન્ટ સિસ્ટમ હશે, જે વર્તમાન સ્કોર્પિયો Nની સ્ક્રીન વ્યવસ્થાથી અલગ છે. વધુમાં, સ્કોર્પિયો Nમાંથી ઘણી કેબિન સુવિધાઓ ઉધાર લેવામાં આવે તેવી અપેક્ષા છે. આનો અર્થ એ છે કે ગ્રાહકો SUV જેવી આધુનિક અને પ્રીમિયમ કેબિન લાગણી સાથે પિકઅપ ટ્રકની અપેક્ષા રાખી શકે છે. આ સેટઅપ તેને લાંબી પરિવાર સાથેની મુસાફરી, સપ્તાહના અંતે રજાઓ અને રોજિંદા ઉપયોગ માટે આદર્શ બનાવી શકે છે.
પરફોર્મન્સની ની વાત કરીએ તો, સ્કોર્પિયો લાઇફસ્ટાઇલરમાં સ્કોર્પિયો Nના હાલના એન્જિન ઓપ્શન પર આધારિત પાવરટ્રેન હોવાની અપેક્ષા છે. ડીઝલ એન્જિન ખાસ કરીને આવશ્યક માનવામાં આવે છે, કારણ કે પિકઅપ ટ્રકને હાઈ ટોર્ક અને મજબૂત પ્રદર્શનની જરૂર હોય છે. 4x4 ડ્રાઇવ સિસ્ટમની પણ અપેક્ષા છે, અને અહેવાલો સૂચવે છે કે તે પ્રમાણભૂત હોઈ શકે છે. જો આવું થાય, તો લાઇફસ્ટાઇલરની ક્ષમતાઓમાં ઉબડખાબડ રસ્તાઓ, ડુંગરાળ વિસ્તાર, કાદવ, રેતી અને ઑફ-રોડિંગ જેવી પરિસ્થિતિઓમાં નોંધપાત્ર સુધારો થઈ શકે છે.
4x4 સિસ્ટમ આ પિકઅપને કાર્ગો વાહન સુધી મર્યાદિત રાખશે નહીં, તેનો ઉપયોગ સાહસ અને જીવનશૈલી વાહન તરીકે પણ થઈ શકે છે. ઉદાહરણ તરીકે, જો ગ્રાહક તેનો ઉપયોગ લાંબી રોડ ટ્રિપ્સ, કેમ્પિંગ, ઑફ-રોડિંગ અથવા ગ્રામીણ મુસાફરી માટે કરી શકે છે, તો આ તે જગ્યા છે જ્યાં મહિન્દ્રા તેને પિકઅપથી અલગ, વધુ પ્રીમિયમ ઉત્પાદન તરીકે સ્થાન આપવાનો પ્રયાસ કરી શકે છે.
ગાડીના વેરિયન્ટ
વેરિઅન્ટ્સ અને ડિઝાઇન થીમ્સની વાત કરીએ તો, સ્કોર્પિયો લાઇફસ્ટાઇલરને ત્રણ વેરિયન્ટમાં ઓફર કરવામાં આવે છે, જેમાં વેલી, રીફ અને ટ્રેઇલ. આ નામો સૂચવે છે કે કંપની તેને અલગ જીવનશૈલી અને એડવેન્ચર થીમ્સ સાથે ઓફર કરવા માંગે છે. કલર વિકલ્પોમાં આર્ટેમિસ ગ્રે, એક્વેરીફ અને સહારા બેજ જેવા શેડ્સનો સમાવેશ થાય છે. આ રંગો તેની મજબૂત અને સાહસ-લક્ષી ડિઝાઇનને વધુ વધારી શકે છે.
કિંમત કેટલી હોઈ શકે છે?
કિંમત સ્કોર્પિયો લાઇફસ્ટાઇલરની સૌથી મોટી તાકાત હોઈ શકે છે. તેની કિંમત 20 લાખ રૂપિયાથી ઓછી રાખવાની યોજના હોવાનું કહેવાય છે, જ્યારે ટોયોટા હિલક્સ આનાથી ઉપરના ભાવ સેગમેન્ટમાં ઉપલબ્ધ છે. જો મહિન્દ્રા લાઇફસ્ટાઇલરને કિંમતે ઓફર કરે છે, તો તે ગ્રાહકો માટે વધુ આકર્ષક વિકલ્પ બની શકે છે જેઓ 4x4 પિકઅપ ઇચ્છે છે પરંતુ વધુ ખર્ચ કરવા માંગતા નથી. જો કે, તેની વાસ્તવિક કિંમત લોન્ચ સમયે જ સ્પષ્ટ થશે.