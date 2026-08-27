/16 KM માઇલેજ, સનરૂફ અને ADAS! આ 7-સીટર SUV પર મળી રહ્યું છે ₹1.25 લાખનું બમ્પર ડિસ્કાઉન્ટ

Mahindra Scorpio N પર ઓગસ્ટ 2026મા ધમાકેદાર ડિસ્કાઉન્ટ મળી રહ્યું છે. મહિન્દ્રા પોતાની SUV રેન્જ પર આ મહિને આકર્ષક ઓફર આપી રહી છે, જેમાં Scorpio N સૌથી વધુ ફાયદો પહોંચાડી રહી છે. તાજેતરમાં લોન્ચ થયેલી ફેસલિફ્ટ મોડલની સાથે જૂના પ્રી-ફેસલિફ્ટ સ્ટોક પર પણ શાનદાર ડીલ ઉપલબ્ધછે. એક્સ-શોરૂમ કિંમત 13.69 લાખથી 25.49 લાખ રૂપિયા વચ્ચે હોવા છતાં ગ્રાહકોને એક લાખથી વધુની બચત કરવાની તક મળી રહી છે.
પરિવાર માટે મજબૂત, રગ્ડ અને ફીચર-લોડેડ બોડી-ઓન-ફ્રેમ એસયુવી શોધી રહેલા ગ્રાહકો માટે આ યોગ્ય સમય છે. થાર, XUV3XO અને બોલેરો જોવા અન્ય મોડલ્સની સાથે સ્કોર્પિયો એન પર પણ સારા બેનિફિટ્સ આપવામાં આવી રહ્યાં છે. જો તમે લાંબા સમયથી એસયુવી ખરીદવાનો પ્લાન બનાવી રહ્યાં છો તો આ ડિસ્કાઉન્ટનો લાભ ઉઠાવી શકો છો.
Scorpio N પર કેટલું ડિસ્કાઉન્ટ?
ડિસ્કાઉન્ટ ડિટેલ પ્રમાણે Scorpio N પર આ મહિને કુલ 1.25 લાખનો લાભ મળી રહ્યો છે. તેમાં લગભગ 1 લાખ રૂપિયાનું કેશ ડિસ્કાઉન્ટ અને 25000 રૂપિયા સુધીનું એક્સેસરીઝ પેકેજ સામેલ છે. આ ઓફર ખાસ કરી ડીલરોની પાસે ઉપલબ્ધ જૂના પ્રી-ફેસલિફ્ટ સ્ટોક પર લાગૂ છે. કિંમત 13.69 લાખથી શરૂ થઈ ટોપ વેરિએન્ટમાં 25.49 લાખ રૂપિયા સુધી જાય છે. એક્સચેન્જકે સ્ક્રેપેઝ બોનસ પણ અલગથી ઉપલબ્ધ હોઈ શકે છે.
ડિઝાઇન અને ઈન્ટીરિયર
ડિઝાઇનમાં Scorpio N પોતાનો લાંબો અને મજબૂત સ્ટાન્સ બનાવી રાખે છે. ફ્રંટમાં સિક્સ-સ્લેટ ક્રોમ ગ્રિલ, ડ્યૂલ બેરેલ એલઈડી પ્રોજેક્ટર હેડલેમ્પ્સ, C-શેપ એલઈડી ડીઆરએલ અને સિલ્વર સ્કિડ પ્લેટ જોવા મળે છે. સાઇડમાં હાઈ ગ્રાઉન્ડ ક્લીયરન્સ, રૂફ રેલ અને મસકુલર વ્હીલ આર્ચેસ છે, જ્યારે પાછળ વર્ટિકલી સ્ટેક્ડ એલઈડી ટેલ લેમ્પ્સ ઉપલબ્ધ છે. ફેસલિફ્ટમાં સામાન્ય કોસ્મેટિક અપડેટની સાથે નવા અલોય વ્હીલ્સ પણ જોડવામાં આવ્યા છે.