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16 KM માઇલેજ, સનરૂફ અને ADAS! આ 7-સીટર SUV પર મળી રહ્યું છે ₹1.25 લાખનું બમ્પર ડિસ્કાઉન્ટ

Mahindra Scorpio N ખરીદવાની યોજના બનાવી રહ્યાં છો તો ઓગસ્ટ 2026 તમારા માટે ખાસ સાબિત થઈ શકે છે. કંપની અને ડીલર્સ આ એસયુવીના જૂના પ્રી-ફેસલિફ્ટ સ્ટોક પર 1.25 લાખના બેનિફિટ્સ આપી રહ્યાં છે. તેમાં કેશ ડિસ્કાઉન્ટ અને એક્સેસરીઝ પેકેજ સામેલ છે.

Written ByDhaval Gokani
Published: Aug 27, 2026, 04:41 PM IST|Updated: Aug 27, 2026, 04:41 PM IST
16 KM માઇલેજ, સનરૂફ અને ADAS! આ 7-સીટર SUV પર મળી રહ્યું છે ₹1.25 લાખનું બમ્પર ડિસ્કાઉન્ટ

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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