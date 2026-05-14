/Thar ખરીદનારાઓ માટે ખુશખબર ! કંપની આ મહિને આપી રહી છે 1 લાખથી વધુનું ડિસ્કાઉન્ટ, જાણો નવી કિંમત

Mahindra Thar Discounts : Thar ખરીદવાનું વિચારી રહેલા લોકો માટે સારા સમાચાર સામે આવ્યા છે. કંપની રૂપિયા 1 લાખથી વધુનું ડિસ્કાઉન્ટ ઓફર કરી રહી છે, ત્યારે આ લેખમાં જાણીશું કે કંપની કયા મોડલ પર કેટલા રૂપિયાનું ડિસ્કાઉન્ટ આપી રહી છે.
Mahindra Thar Discounts : છેલ્લા કેટલાક મહિનાઓમાં, મહિન્દ્રા થારની માંગ એટલી હદે વધી ગઈ છે કે તે બોલેરોને પણ પાછળ છોડી દીધી છે. સામાન્ય રીતે બોલેરો કંપનીના સ્કોર્પિયો પછી બીજા ક્રમે આવે છે. જો કે, છેલ્લા 5 થી 6 મહિનામાં થારે સફળતાપૂર્વક આ બીજું સ્થાન મેળવ્યું છે. આ પરિવર્તનનું એક મુખ્ય કારણ ઓફ-રોડિંગ SUVનું મજબૂત પ્રદર્શન છે અને હાલમાં તેના પર આપવામાં આવી રહેલા આકર્ષક ડિસ્કાઉન્ટ પણ છે. જો તમે આ મહિને ખાસ કરીને મે 2026માં થાર ROXX ખરીદવાનું આયોજન કરી રહ્યા છો, તો તમને કુલ ₹1.15 લાખ સુધીનો ફાયદો થઈ શકે છે.
ફેમસ મોડેલ પર મર્યાદિત સમય માટે શાનદાર ડીલ્સ
ખાસ કરીને કંપની થાર રોક્સ પર ₹85,000નું રોકડ ડિસ્કાઉન્ટ અને ₹25,000ના એક્સેસરી લાભો ઓફર કરી રહી છે. તેથી આ કાર પર કુલ ₹1.10 લાખનું ડિસ્કાઉન્ટ મળી રહ્યું છે. જો કે, આ ઓફર પર એક્સચેન્જ અથવા સ્ક્રેપેજ જેવા લાભ મળશે નહીં. વધુમાં એ નોંધવું મહત્વપૂર્ણ છે કે આ લાભો ફક્ત થાર ROXX મોડેલ પર જ લાગુ પડે છે. કંપની હાલમાં સ્ટાન્ડર્ડ થાર મોડેલ પર કોઈ ડિસ્કાઉન્ટ આપી રહી નથી.
Thar ROXX બેઝ વેરિઅન્ટની વિશેષતા
Thar ROXXનું બેઝ વેરિઅન્ટ MX1 છે. આ કાર અનેક ફીચર્સથી સજ્જ છે. થાર ROXX મજબૂત સેફ્ટી ફીચર્સ પણ આપવા માટે તૈયાર છે. તેમાં 2.0-લિટર ટર્બો-પેટ્રોલ એન્જિન હશે, જે 162 hpની મહત્તમ પાવર અને 330 Nmનો પીક ટોર્ક જનરેટ કરે છે. વધુમાં તે ડીઝલ વિકલ્પ પ્રદાન કરે છે. 2.2-લિટર ડીઝલ એન્જિન જે 152 hpની મહત્તમ પાવર અને 330 Nmનો પીક ટોર્ક જનરેટ કરે છે. આ બંને એન્જિન મેન્યુઅલ ટ્રાન્સમિશન સાથે જોડવામાં આવશે.
અત્યાર સુધી જાહેર કરાયેલ સેફ્ટી ફીચર્સની વિગતોના આધારે થાર ROXX કેમેરા-આધારિત લેવલ-2 ADAS સ્યુટથી સજ્જ છે. આ SUVમાં ચારેય વ્હીલ્સ પર ડિસ્ક બ્રેક, 6 એરબેગ્સ, બધા મુસાફરો માટે 3-પોઇન્ટ સીટબેલ્ટ, TCS, TPMS અને ESP સહિત અન્ય સેફ્ટી ફીચર્સ છે. ઓફ-રોડિંગને સરળ બનાવવા માટે મહિન્દ્રા ક્રોલ સ્માર્ટ આસિસ્ટ (CSA) અને ઇન્ટેલી ટર્ન આસિસ્ટ (ITA) ઓફર કરી રહી છે, સાથે ઇલેક્ટ્રોનિકલી લોકીંગ રીઅર ડિફરન્શિયલ પણ છે.
મહિન્દ્રા થાર અને થાર રોક્સ વચ્ચેના તફાવતો
થાર રોક્સની ડિઝાઇનમાં કોઈ મોટા ફેરફારો કરવામાં આવ્યા નથી. જો કે, રોક્સમાં નવી ફ્રન્ટ ગ્રિલ છે. રોક્સના બેઝ વેરિઅન્ટમાં પણ C-આકારના LED DRL, તેમજ LED હેડલેમ્પ્સ અને ટેલલેમ્પ્સનો સમાવેશ થાય છે. રોક્સની સાઇડ પ્રોફાઇલ તેના ડાયમંડ-કટ એલોય વ્હીલ્સ માટે નવી ડિઝાઇનથી અલગ પડે છે. રોક્સમાં પાછળના ક્વાર્ટર ગ્લાસ એડ કરતા તેને 3-ડોરના થાર મોડેલથી અલગ પાડે છે.
ફીચર્સની દ્રષ્ટિએ, રોક્સ 3-ડોરના મોડેલ કરતા નોંધપાત્ર રીતે આગળ છે. રોક્સમાં પેનોરેમિક સનરૂફ, પાવર-એડજસ્ટેબલ અને વેન્ટિલેટેડ સીટો અને પ્રીમિયમ હરમન કાર્ડન સાઉન્ડ સિસ્ટમ શામેલ છે. તેમાં વાયરલેસ એન્ડ્રોઇડ ઓટો અને એપલ કારપ્લે કનેક્ટિવિટી સાથે ટ્વીન 26.03cm ડિજિટલ સ્ક્રીનો સાથે ડિજિટલ કોકપીટ છે. વધુમાં રોક્સમાં ડ્રાઇવર અને મુસાફરો બંને માટે સેફ્ટી વધારવામાં આવી છે. રોક્સમાં ADAS 2 પણ છે.