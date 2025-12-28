Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝTechnology

પૈસા રાખો તૈયાર ! 2026માં મહિન્દ્રા લોન્ચ કરશે આ 3 શાનદાર SUV

મહિન્દ્રાએ આ વર્ષે એક વિશાળ નવી પ્રોડક્ટ લાઇનઅપ લોન્ચ કરી છે અને આ ટ્રેન્ડ 2026માં ચાલુ રહેવાની અપેક્ષા છે. કંપની આવતા વર્ષે અનેક નવા વાહનો લોન્ચ કરવાની તૈયારી કરી રહી છે, જેમાં ત્રણ મોટી SUVનો પણ સમાવેશ થાય છે.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Dec 28, 2025, 04:36 PM IST

Trending Photos

પૈસા રાખો તૈયાર ! 2026માં મહિન્દ્રા લોન્ચ કરશે આ 3 શાનદાર SUV

મહિન્દ્રા આવતા વર્ષે એટલે કે 2026માં અનેક નવા વાહનો લોન્ચ કરવાની તૈયારી કરી રહી છે, જેમાં ત્રણ મોટી SUVનો સમાવેશ થાય છે. આ બધા મોડેલો મજબૂત દેખાવ, નવીટેકનોલોજી અને મજબૂત પ્રદર્શન ધરાવતા વાહનો શોધતા ગ્રાહકોને ટાર્ગેટ બનાવશે. મહિન્દ્રાની વ્યૂહરચના ફ્લેગશિપ અને લોકપ્રિય SUVને વધુ પ્રીમિયમ બનાવીને તેની બજારમાં હાજરી મજબૂત કરવાની છે. 

મહિન્દ્રા XUV 7XO

Add Zee News as a Preferred Source

મહિન્દ્રાની 2026ની પ્રથમ મુખ્ય લોન્ચ હશે XUV 7XO, વર્તમાન XUV700 નું ફેસલિફ્ટેડ વર્ઝન કંપની તેને 5 જાન્યુઆરીએ લોન્ચ કરવાની તૈયારીમાં છે. 21,000ની ટોકન રકમથી પ્રી-બુકિંગ શરૂ થઈ ગયું છે. નવી XUV 7XOના એક્સટેરિયર ભાગમાં વધુ શાર્પ હેડલેમ્પ્સ, નવી 6-સ્લોટ અપ ગ્રિલ, રી ડિઝાઇન કરેલું બમ્પર, 19-ઇંચ એલોય વ્હીલ્સ અને XEV 9Sથી પ્રેરિત ટેકનિકલ ટેલલેમ્પ્સ હશે. ઈન્ટેરિયર ભાગ પણ સંપૂર્ણપણે નવો હશે, જેમાં ત્રણ મોટી 12.3-ઇંચ સ્ક્રીન, નવી બે-સ્પોક સ્ટીયરિંગ વ્હીલ અને રી ડિઝાઇન કરેલું ડેશબોર્ડ હશે.

SUVના પાવરફુલ ફીચર્સ 

XUV 7XO પણ ફીચર્સ દ્રષ્ટિએ નોંધપાત્ર રીતે અદ્યતન હશે. પાવર બોસ મોડ સાથે 6-વે પાવર ફ્રન્ટ પેસેન્જર સીટ હશે. વધુમાં AR હેડ-અપ ડિસ્પ્લે, વેન્ટિલેટેડ સેકન્ડ-રો સીટ અને ડ્યુઅલ વાયરલેસ ચાર્જિંગ જેવી સુવિધાઓ હશે. જો કે, એન્જિન અને ગિયરબોક્સ વિકલ્પો યથાવત રહેશે. SUV XUV700 જેવા જ પેટ્રોલ અને ડીઝલ એન્જિન વિકલ્પો સાથે આવશે.

મહિન્દ્રા સ્કોર્પિયો-N ફેસલિફ્ટ

મહિન્દ્રા માર્ચમાં સ્કોર્પિયો-Nનું પહેલું ફેસલિફ્ટ લોન્ચ કરે તેવી અપેક્ષા છે. કંપનીએ તેને 2022માં લોન્ચ કરી હતી. ફેસલિફ્ટેડ સ્કોર્પિયો-Nમાં નવા બમ્પર, હેડલેમ્પ ગ્રાફિક્સ, નવી 6-સ્લોટ ગ્રિલ અને નવી 17-ઇંચ એલોય વ્હીલ્સ હોવાની અપેક્ષા છે. કેબિનમાં નવી 10.25-ઇંચ ડિસ્પ્લે, નવું ટ્રીમ મટેરિયલ હશે.

મહિન્દ્રા થાર ફેસલિફ્ટ

બીજી બાજુ થાર તેના તાજેતરના ફેસલિફ્ટ પછી હવે તેના ડબલ ડોર વર્ઝન માટે બીજા કોસ્મેટિક અપડેટ માટે કામ કરી રહી છે. આમાં બાય-એલઇડી પ્રોજેક્ટર હેડલેમ્પ્સ, નવી ગ્રિલ, મોટા 19-ઇંચ વ્હીલ્સ અને થાર રોક્સ જેવા ડિઝાઇનનો સમાવેશ થશે. વેન્ટિલેટેડ સીટો, પાવર-ફોલ્ડિંગ ORVM અને વાયરલેસ ચાર્જર જેવી ફીચર્સ પણ હોઈ શકે છે.
 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dilip Chaudhary

2020થી પત્રકારત્વ ક્ષેત્રે જોડાયેલા છે. સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, બિઝનેસ, નેશનલ અને ઈન્ટરનેશનલ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે. આ ઉપરાંત કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે પણ કામ કરેલું છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં

...और पढ़ें
Mahindra carMahindra ScorpioMahindra TharMahindra XUV 7XO

Trending news