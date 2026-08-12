/આ ટેલીકોમ કંપનીએ યુઝર્સને આપ્યો ઝટકો, ₹299 સહિત ચાર લોકપ્રિય પ્રીપેડ પ્લાન અચાનક બંધ કર્યા!

ભારતી એરટેલે પોતાના રિચાર્જ પોર્ટફોલિયોમાં મોટો ફેરફાર કર્યો છે. કંપનીએ 299 રૂપિયા સહિત 4 લોકપ્રીય પ્રીપેડ પ્લાન બંધ કરી દીધા છે. રિપોર્ટ પ્રમાણે 299 રૂપિયા, 579 રૂપિયા, 619 રૂપિયા અને 649 રૂપિયાના રિચાર્જ પ્લાન હવે દેશભરમાં ઉપલબ્ધ નથી. આ પ્લાન હટ્યા બાદ યુઝર્સે સમાન જરૂરિયાત માટે હવે બીજા મોંઘા પ્લાનનો સહારો લેવો પડશે.
ખાસ વાત છે કે એરટેલ દ્વારા આ પ્લાનને હટાવવાને લઈને કોઈ મોટા ટેરિફ હાઇકની જાહેરાત કરી નથી. પરંતુ સસ્તા વિકલ્પો હટાવી મોંઘા રિચાર્જ તરફ યુઝર્સને લઈ જવાના આ પગલાંએ ફરી સંભવિત ટેરિફ વધારાની ચર્ચા ઉગ્ર બનાવી છે.
299 રૂપિયાનો પ્લાન બંધ
299 રૂપિયાનો રિચાર્જ પ્લાન એરટેલના લોકપ્રિય ડેલી-ડેટા પ્લાનમાં સામેલ હતો. તેમાં 28 દિવસની વેલિડિટી સાથે દરરોજ 1જીબી ડેટા, અનલિમિટેડ કોલિંગ અને દરરોજ 100 SMS મળતા હતા. એરટેલના જૂના પ્લાન લિસ્ટિંગમાં પણ આ ફાયદા દર્શાવવામાં આવ્યા હતા.
આ પ્લાન હટ્યા બાદ 28 દિવસની વેલિડિટી અને ડેલી ડેટાવાળો આગામી મુખ્ય વિકલ્પ 349 રૂપિયાનો પ્લાન છે. એરટેલની વર્તમાન વેબસાઇટ પ્રમાણે 349 રૂપિયાના પ્લાનમાં 28 દિવસની વેલિડિટી, અનલિમિટેડ કોલિંગ, દરરોજ 1.5જીબી ડેટા અને 100 SMS મળે છે. એટલે કે 299 રૂપિયાની તુલનામાં યુઝર્સે 50 રૂપિયાનો વધુ ખર્ચ કરવો પડશે. પરંતુ તેમાં દરરોજના 1જીબી ડેટાની જગ્યાએ 1.5 જીબી ડેટા મળશે.
579 અને 619 રૂપિયાના પ્લાન પણ હટાવ્યા
એરટેલે માત્ર 299 રૂપિયાનો પ્લાન બંધ કર્યો નથી. 579 રૂપિયા અને 619 રૂપિયાનું રિચાર્જ પણ ઉપલબ્ધ નથી. આ બંને પ્લાન લાંબી વેલિડિટી અને ડેલી ડેટાની જરૂરિયાતવાળા યુઝર્સની વચ્ચે ઉપયોગી હતા.
જૂના પ્લાન લિસ્ટિંગ અનુસાર 549 રૂપિયાવાળા પ્લાનમાં 56 દિવસની વેલિડિટી સાથે દરરોજ 1.5જીબી ડેટા, અનલિમિટેડ કોલિંગ અને 100 એસએમએસ મળતા હતા. તો 649 રૂપિયાના પ્લાનમાં 56 દિવસની વેલિડિટી સાથે દરરોજ 2જીબી ડેટા મળતો હતો. આ પ્લાન હટ્યા બાદ 56 દિવસ આસપાસની વેલિડિટી માટે ગ્રાહકોએ મોંઘા વિકલ્પની પસંદગી કરવી પડી શકે છે.
649 રૂપિયાનો પ્લાન પણ થયો બંધ
કંપનીએ 649 રૂપિયાનો પ્લાન પણ હટાવી દીધો છે. આ પ્લાનમાં પણ 56 દિવસની વેલિડિટી સાથે 2જીબી ડેટા અને અન્ય સુવિધા મળતી હતી. કંપનીએ અચાનક લીધેલા આ નિર્ણયની અસર કરોડો યુઝર્સ પર પડી શકે છે.