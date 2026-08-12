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આ ટેલીકોમ કંપનીએ યુઝર્સને આપ્યો ઝટકો, ₹299 સહિત ચાર લોકપ્રિય પ્રીપેડ પ્લાન અચાનક બંધ કર્યા!

Airtel એ 299 રૂપિયા સહિત ચાર લોકપ્રિય પ્રીપેડ રિચાર્જ પ્લાન પોતાના પોર્ટફોલિયોમાંથી હટાવી દીધા છે. 299 રૂપિયાવાળા પ્લાનની જગ્યાએ હવે 349 રૂપિયાવાળો વિકલ્પ ગ્રાહકો માટે મહત્વનો થઈ ગયો છે.
 

Written ByDhaval Gokani
Published: Aug 12, 2026, 08:16 PM IST|Updated: Aug 12, 2026, 08:16 PM IST
આ ટેલીકોમ કંપનીએ યુઝર્સને આપ્યો ઝટકો, ₹299 સહિત ચાર લોકપ્રિય પ્રીપેડ પ્લાન અચાનક બંધ કર્યા!

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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