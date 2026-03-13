Prev
ગુજરાતી ન્યૂઝTechnologyસાવધાન! જૂના iPhone યુઝર્સ માટે સૌથી મોટો ખતરો, Apple એ જાહેર કર્યું ઇમરજન્સી અપડેટ

સાવધાન! જૂના iPhone યુઝર્સ માટે સૌથી મોટો ખતરો, Apple એ જાહેર કર્યું ઇમરજન્સી અપડેટ

Apple એ લગભગ એક દાયકા જૂના iPhone અને iPad માટે પણ નવું સિક્યોરિટી અપડેટ જાહેર કર્યું છે. જો તમારી પાસે પણ જૂનો iPhone હોય, તો તેને તરત જ અપડેટ કરવો અત્યંત જરૂરી છે. ચાલો જાણીએ કેવી રીતે?

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Mar 13, 2026, 10:19 AM IST

સાવધાન! જૂના iPhone યુઝર્સ માટે સૌથી મોટો ખતરો, Apple એ જાહેર કર્યું ઇમરજન્સી અપડેટ

Apple Security Update: સામાન્ય રીતે ટેક કંપનીઓ થોડા વર્ષો પછી તેમના જૂના ડિવાઈસોને અપડેટ આપવાનું બંધ કરી દે છે, પરંતુ Appleએ આ બાબતમાં એક અલગ ઉદાહરણ પૂરું પાડ્યું છે. કંપનીએ લગભગ 8-10 વર્ષ જૂના iPhone અને iPad મોડલ્સ માટે નવું સિક્યોરિટી અપડેટ બહાર પાડ્યું છે. આ પગલું ત્યારે લેવામાં આવ્યું જ્યારે સાયબર સિક્યોરિટી નિષ્ણાતોએ 'Coruna' નામના ખતરનાક એક્સપ્લોઈટ કિટનો ખુલાસો કર્યો. આ નબળાઈને કારણે જૂના ડિવાઈસો હેકિંગના મોટા જોખમમાં આવી શકતા હતા, તેથી Appleએ તરત જ સુરક્ષા પેચ જાહેર કરીને યુઝર્સને રાહત આપી છે.

શું છે Coruna અને કેટલું મોટું છે જોખમ?
સાયબર સિક્યોરિટી રિસર્ચ દરમિયાન Google અને સુરક્ષા એજન્સી iVerify એ Coruna નામના એક્સપ્લોઈટ કિટની શોધ કરી હતી. અહેવાલ મુજબ, આ કિટ Appleના જૂના સોફ્ટવેરમાં રહેલી લગભગ 23 અલગ-અલગ નબળાઈઓનો ફાયદો ઉઠાવીને ડિવાઈસમાં ઘૂસણખોરી કરી શકે છે. આનો અર્થ એ છે કે જો આ ખામીઓને સુધારવામાં ન આવે, તો હેકર્સ યુઝર્સના ફોન સુધી સરળતાથી પહોંચી શકે છે.

WebKit અને Kernel ની નબળાઈનો થતો હતો ઉપયોગ
રિસર્ચમાં એ પણ સામે આવ્યું છે કે હેકર્સ Appleના WebKit અને Kernel માં રહેલી ખામીઓને નિશાન બનાવી રહ્યા હતા. WebKit એ એન્જિન છે જે Safari બ્રાઉઝરને ચલાવે છે, જ્યારે Kernel આખા ઓપરેટિંગ સિસ્ટમનો મુખ્ય ભાગ છે. જોખમ એટલું મોટું હતું કે જો કોઈ યુઝર કોઈ શંકાસ્પદ લિંક કે વેબ પેજ પર ક્લિક કરી દે, તો હેકર્સ તેના આખા ફોન પર નિયંત્રણ મેળવી શકતા હતા.

આ જૂના ડિવાઈસ માટે જાહેર થયું અપડેટ
જો તમારી પાસે નીચે આપેલા Apple ડિવાઈસ હોય તો તેને તરત જ અપડેટ કરવા જરૂરી છે, કારણ કે આ મોડેલોને ધ્યાનમાં રાખીને સુરક્ષા પેચ બહાર પાડવામાં આવ્યો છે.

* iPhone 6s (2015) અને iPhone 7 (2016)
* iPhone 8 અને iPhone X (2017)
* iPhone SE (ફર્સ્ટ જનરેશન 2016)
* iPad mini 4 અને iPad Pro (ફર્સ્ટ જનરેશન 2015)
* આ ડિવાઈસ માટે Appleએ iOS 16.7.15 અને iOS 15.8.7 જેવા અપડેટ્સ બહાર પાડ્યા છે, જેમાં સુરક્ષા સંબંધિત ખામીઓ સુધારી લેવામાં આવી છે.

નવા ડિવાઈસ માટે પણ આવ્યું અપડેટ
માત્ર જૂના મોડલ જ નહીં, Appleએ તેના નવા iPhone અને iPad માટે પણ iOS 26.3.1 અપડેટ જાહેર કર્યું છે. આ અપડેટમાં કોઈ નવું ફીચર ઉમેરવામાં આવ્યું નથી, પરંતુ સિસ્ટમની પરફોર્મન્સને વધુ સારી અને સ્થિર બનાવવામાં આવી છે. આ સાથે, Apple Studio Display જેવા હાર્ડવેર માટે વધુ સારો સપોર્ટ પણ આપવામાં આવ્યો છે.

કેવી રીતે કરવું તમારા iPhone કે iPad ને અપડેટ?
જો તમારી પાસે આમાંથી કોઈ એક ડિવાઈસ છે, તો તેને અપડેટ કરવું એકદમ સરળ છે. તમારે ફક્ત થોડા સરળ પગલાંઓનું પાલન કરવાની જરૂર છે.

1. સૌથી પહેલા ફોનની Settings ખોલો.
2. ત્યારબાદ General વિકલ્પ પર જાઓ.
3. હવે Software Update પર ટેપ કરો.
4. ત્યારબાદ Download and Install પસંદ કરો.

