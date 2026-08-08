/પેટ્રોલ-ડીઝલ છોડો....ઉત્તરાખંડના યુવકે બનાવી હવામાં ઉડતી આ ઈલેક્ટ્રિક કાર, Video જોઈ અચંબિત થશો

શું તમે ક્યારેય વિચાર્યું છે ખરા કે પેટ્રોલ અને ડીઝલ કે ઈથેનોલ વગર કોઈ કાર હવામાં ઉડી શકે? સાંભળવામાં તમને ભલે આ ચોંકાવનારું લાગે પરંતુ એક યુવકે કઈક એવું કરી દેખાડ્યું છે કે બધા મોઢામાં આંગળા નાખી ગયા છે. દેવભૂમિ ઉત્તરાખંડના અલ્મોડાના યુવક રવિ ટમ્ટાએ ભારતની પોતાની ઈલેક્ટ્રિક ફ્લાઈંગ કાર HAPIDA SKYNeXનું સફળ પરીક્ષણ કરીને બધાને ચોંકાવી દીધા છે. ટ્રાફિક જામ અને પહાડોના કપરા રસ્તાઓને માત આપનારી આ સ્વદેશી ટેક્નોલોજીનો વીડિયો હાલ સોશિયલ મીડિયા પર ખુબ વાયરલ થઈ રહ્યો છે. આ કાર કેવી રીતે કામ કરે છે અને હવામાં ઉડવા પાછળ કઈ ટેક્નોલોજી છે તથા પહાડો પર રહેતા લોકોનું કેવી રીતે જીવન બદલાઈ શકે તે ખાસ જાણો.
આ રીતે તૈયાર થઈ કાર
ઉત્તરાખંડના જાગેશ્વર ધામ પાસે આવેલા કાફલીખાન ગામમાં રહેતા રવિ ટમ્ટાએ પોતાના સ્ટાર્ટઅપ હપિડા સ્કાઈ પ્રાઈવેટ લિમિટેડ હેઠળ HAPIDA SKYNeX નામનું એક ઈલેક્ટ્રિક પર્સનલ ફ્લાઈિંગ વ્હીકલ તૈયાર કર્યું છે. વર્ષોના રિસર્ચ અને ડેવલપમેન્ટ બાદ બનેલું આ સફળ પ્રોટોટાઈપ ટેસ્ટ આ પ્રોજેક્ટનો પહેલો માઈલ સ્ટોન છે. તેણે પર્સનલ હવાઈ મુસાફરીના સપનાને હકીકતની એકદમ નજીક લાવી દીધુ છે.
उत्तराखंड के अल्मोड़ा के युवा इनोवेटर रवि टम्टा जी को ड्रोन तकनीक में नवाचार करते हुए HAPIDA SKYNEX प्रोटोटाइप के सफल उड़ान परीक्षण पर हार्दिक बधाई।
आपकी यह उपलब्धि सिद्ध करती है कि हमारे युवाओं में प्रतिभा, नवाचार और वैज्ञानिक सोच की कोई कमी नहीं है। आपका यह अभिनव प्रयास… pic.twitter.com/sR7KZ8AWoO
— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) August 7, 2026
હવાઈ ઈંધણ એટલે કે એવિએશન ફ્યૂલ પર ચાલતા એરોપ્લેન કે ઈથેનોલ આધારિત ટેક્નોલોજીનું પરીક્ષણ કરતી બીજી ગાડીઓની જગ્યા પર HAPIDA SKYNeX ને સંપૂર્ણ રીતે ઈલેક્ટ્રિક ફ્લાઈંગ વ્હીકલ તરીકે ડિઝાઈન કરાઈ છે. ઝીરો એમિશનના કારણે તે પર્યાવરણ માટે પણ જોખમી નથી. ઉત્તરાખંડના મુખ્યમંત્રી પુષ્કર સિંહ ધામીએ પણ તેને પોતાના સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ એક્સ પર પોસ્ટ શેર કરીને પ્રયત્નોના વખાણ કર્યા છે.
રવિ ટમ્ટાના જણાવ્યાં મુજબ આ પ્રોજેક્ટનો મુખ્ય હેતુ ભારતમાં સુરક્ષિત, સસ્તુ અને ટકાઉ પર્સનલ હવાઈ પરિવહન લોકોની પહોંચ સુધી લાવવાનું છે. આ સફળ પ્રદર્શન એડવાન્સ્ડ મોબિલિટી ટેક્નોલોજીના ક્ષેત્રમાં ભારતીય સ્ટાર્ટઅપ્સની વધતી ક્ષમતાઓે દેખાડે છે.
આ સફળતાએ ઉત્તરાખંડના ઉભરતા ઈનોવેશન ઈકોસિસ્ટમને પણ ચર્ચામાં લાવી દીધી છે. જાણકારોનું માનવું છે કે રાજ્યના કપરા હિમાચલી અને પહાડી વિસ્તાર આગામી પેઢીના હવાઈ પરિવહન સમાધાનોના પરીક્ષણ માટે એકદમ પરફેક્ટ છે. જે રોડ કનેક્ટિવિટીની મર્યાદાઓને સરળતાથી પાર કરી શકે છે.
જો તેને આગળ વધુ વિક્સિત કરવામાં આવે તો આ ઈલેક્ટ્રિક પર્સનલ ફ્લાઈંગ વ્હીકલ્સનો ઉપયોગ કપરા સંજોગમાં પણ થઈ શકે છે. ગામડાઓમાં કનેક્ટિવિટી સુધારવા, ભૂસ્ખલન અને પૂર જેવી આફતો દરમિયાન રાહત અને બચાવ કાર્યોમાં મદદ કરવામાં તેની મોટી ભૂમિકા હોઈ શકે. આ સાથે જ રાજ્યના પહાડી વિસ્તારમાં મુસાફરીના નવા વિકલ્પ પ્રદાન કરીને તે પર્યટનને પણ પ્રોત્સાહન આપી શકે છે. જો કે હજુ તે પ્રોટોટાઈપ તબક્કામાં છે અને કોમર્શિયલ ઉપયોગ પહેલા તેને હજુ વ્યાપક પરીક્ષણો અને રેગ્યુલેટરી અપ્રુવલ્સની જરૂર રહેશે.