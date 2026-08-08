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પેટ્રોલ-ડીઝલ છોડો....ઉત્તરાખંડના યુવકે બનાવી હવામાં ઉડતી આ ઈલેક્ટ્રિક કાર, Video જોઈ અચંબિત થશો

પહાડી રાજ્ય ઉત્તરાખંડના રવિ ટમ્ટાએ ભારતમાં પોતાની ઈલેક્ટ્રિક ફ્લાઈંગ કારનું સફળ પરીક્ષણ કરીને નવો ઈતિહાસ રચી નાખ્યો છે. ખાસ વાત એ પણ છે કે આ કાર પેટ્રોલ-ડીઝલ અને ઝીરો પ્રદૂષણવાળી સ્વદેશી ટેક્નોલોજીથી બનેલી છે જે પહાડી વિસ્તારોમાં ટ્રાફિક, આફતો દરમિયાન રાહત અને બચાવ કાર્ય તથા અવરજવરના પડકારોને ઉકેલવામાં મદદરૂપ થઈ શકશે. 

Written ByViral Raval
Published: Aug 08, 2026, 09:43 AM IST|Updated: Aug 08, 2026, 09:43 AM IST
પેટ્રોલ-ડીઝલ છોડો....ઉત્તરાખંડના યુવકે બનાવી હવામાં ઉડતી આ ઈલેક્ટ્રિક કાર, Video જોઈ અચંબિત થશો

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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