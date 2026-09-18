/iPhone 18 Pro લેવા સુરતથી મુંબઈ આવ્યો વ્યક્તિ, 12 કલાક ઉભો રહ્યો લાઈનમાં, પછી હાથમાં આવ્યો નવો ફોન

દર વર્ષે, જ્યારે iPhone સેલ લાઇવ થાય છે, ત્યારે દેશભરના લોકો તેને ખરીદવા માટે ઉતાવળ કરે છે. તેને ખરીદવા અને તેનો અનુભવ કરવા માટે એક તીવ્ર સ્પર્ધા હોય છે. આવો જ એક કિસ્સો પ્રકાશમાં આવ્યો છે. સુરતનો એક વ્યક્તિ iPhone ખરીદવા માટે મુંબઈ ગયો અને તેને સૌથી પહેલા મેળવનાર હોવાનો દાવો કરે છે.
મુંબઈના એપલ સ્ટોરની બહાર, આ વ્યક્તિએ જણાવ્યું કે તેને નવો iPhone 18 Pro કેવી રીતે મળ્યો. તેણે કહ્યું કે તે લાઇનમાં સૌથી પહેલા આવનારાઓમાંનો એક હતો. ચાલો જાણીએ કે તેને ખરીદવા માટે તેણે કેટલી મહેનત કરી.
જાણો કે તેને કેટલો સમય રાહ જોવી પડી
સુરતનો આ વ્યક્તિ સેલ દરમિયાન સોશિયલ મીડિયા પર વ્યાપકપણે ચર્ચામાં છે, તેણે દાવો કર્યો છે કે તેને મુંબઈના એક સ્ટોરમાંથી પહેલો iPhone મળ્યો છે. જો કે, તેને ખરીદવા માટે લગભગ 12 કલાક સુધી લાઇનમાં રાહ જોવી પડી.
ઇન્ટરવ્યૂ દરમિયાન, તેણે એ પણ ખુલાસો કર્યો કે તે સેલ શરૂ થાય તે પહેલાં રાત્રે સુરતથી મુંબઈ આવ્યો હતો. સ્ટોરની બહાર પહોંચ્યા પછી, તે જ રાત્રે લાઇનમાં આગળ ઊભો હતો.
ચાહકે પોતાનો આઇફોન ક્રેઝ જણાવ્યો
આ માણસે એ પણ ખુલાસો કર્યો કે તે બાળપણથી જ આઇફોનનો ચાહક છે. તે આઇફોન 3GS લોન્ચ થયા પછીથી આઇફોનનો ઉપયોગ કરી રહ્યો છે. તેણે કહ્યું કે આઇફોન 5 પછી તેણે લગભગ દરેક નવા આઇફોનનો ઉપયોગ કર્યો છે.
છેવટે, તેણે સમજાવ્યું કે તેનું લક્ષ્ય પહેલો આઇફોન ખરીદવાનું હતું, અને તે સફળ થયો. તેના પ્રયત્નો રંગ લાવ્યા, અને તે તેના વિશે ખૂબ ખુશ છે.