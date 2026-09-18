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iPhone 18 Pro લેવા સુરતથી મુંબઈ આવ્યો વ્યક્તિ, 12 કલાક ઉભો રહ્યો લાઈનમાં, પછી હાથમાં આવ્યો નવો ફોન

iPhone 18 Pro વેચાણ માટે શરૂ થતાં જ ખરીદીનો ધમધમાટ જોવા મળ્યો. સુરતનો એક વ્યક્તિ ખાસ કરીને નવો iPhone ખરીદવા માટે મુંબઈ ગયો. તે લગભગ 12 કલાક સુધી એપલ સ્ટોરની બહાર લાઇનમાં ઊભો રહ્યો. તે વ્યક્તિએ કહ્યું કે તે રાતોરાત સુરતથી મુંબઈ ઉડાન ભરીને ગયો હતો અને સ્ટોર પર પહોંચ્યા પછી, લાઇનમાં આગળ ઊભો રહ્યો.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Sep 18, 2026, 09:32 PM IST|Updated: Sep 18, 2026, 09:32 PM IST
iPhone 18 Pro લેવા સુરતથી મુંબઈ આવ્યો વ્યક્તિ, 12 કલાક ઉભો રહ્યો લાઈનમાં, પછી હાથમાં આવ્યો નવો ફોન

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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