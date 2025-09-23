GST ઘટ્યા બાદ પ્રથમ દિવસે મારૂતિએ 25000, તો હ્યુન્ડાઈએ 11000 કાર વેચી, ટાટાએ પણ કર્યો કમાલ
Maruti, Hyundai Festival Sale: 22 સપ્ટેમ્બરના રોજ, નવા GST અમલીકરણના પહેલા દિવસે, કાર કંપનીઓને જબરદસ્ત બુકિંગ મળ્યું. દેશની સૌથી મોટી કાર ઉત્પાદક મારુતિ સુઝુકી ઇન્ડિયા લિમિટેડને પહેલા દિવસે 80,000 થી વધુ ગ્રાહકોની પૂછપરછ મળી. નોંધનીય છે કે મોદી સરકારે નાની કાર પર GST 28% થી ઘટાડીને 18% કર્યો છે.
GST Reforms: દેશમાં જીએસટીના નવા રેટ્સ લાગૂ થઈ ગયા છે. આ નવા ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસ ટેક્સથી ઓટોમોબાઇલ સેક્ટરમાં ખુશીની લહેર દોડી ગઈ છે. ઓગસ્ટની ફેસ્ટિવ સીઝનમાં જ્યાં કંપનીઓએ વાર્ષિક આધાર પર વેચાણમાં ઘટાડાનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. તો આ મહિને તેને રેકોર્ડ બુકિંગ મળી રહ્યું છે. તેવામાં નવા GST રેટ્સ લાગૂ થવાના પ્રથમ દિવસ એટલે કે 22 સપ્ટેમ્બરે કાર કંપનીઓને છપ્પરફાડ બુકિંગ મળ્યું છે. દેશની સૌથી મોટી કાર કંપની મારૂતિ સુઝુકી ઈન્ડિયા લિમિટેડને પ્રથમ દિવસે 80000 ઈન્ક્વાયરી મળી. મહત્વનું છે કે નાની કાર પર મોદી સરકારે જીએસટી 28 ટકાથી ઘટાડી 18 ટકા કરી દીધો છે.
મારૂતિ સુઝકીના સીનિયર એક્ઝીક્યુટિવ ઓફિસર (માર્કેટિંગ અને સેલ્સ) પાર્થો બેનર્જીએ કહ્યુ, 'GST ઘટ્યા બાદ ગ્રાહકોની પ્રતિક્રિયા અભૂતપૂર્વ રહી છે. છેલ્લા 35 વર્ષમાં અમે આવું જોયું નથી. પ્રથમ દિવસ (22 સપ્ટેમ્બર) અમને 80,000 ગ્રાહકો તરફથી ઈન્ક્વાયરી મળી અને અમે 25000 થી વધુ કારની ડિલીવરી કરી. જલ્દી 30,000 કારની ડિલીવરી થવાની આશા છે.' તેમણે કહ્યું- નાની કારોની ડિમાન્ડ મજબૂત રહી છે. બુકિંગમાં લગભગ 50 ટકાનો વધારો થયો છે. ગ્રાહકો વધુ પૂછપરછ કરી રહ્યાં છે. આશા છે કે સેટલાક વેરિએન્ટનો સ્ટોક પણ ખતમ થઈ જશે.
18 સપ્ટેમ્બરે, જ્યારે મારુતિએ GST દરોમાં ઘટાડો અને વધારાના ભાવ ઘટાડાની જાહેરાત કરી, ત્યારથી કંપનીને 75000 બુકિંગ મળ્યા છે. આનો અર્થ એ થાય કે દરરોજ આશરે 15000 બુકિંગ થાય છે, જે સામાન્ય કરતાં લગભગ 50% વધુ છે. કંપનીના ડીલરશીપ કાર પૂછપરછ અને બુકિંગ ડિલિવરી માટે મોડી રાત સુધી ખુલ્લા રહે છે. નોંધનીય છે કે મારુતિ S-Presso કંપનીની નવી એન્ટ્રી-લેવલ કાર બની ગઈ છે, જેની શરૂઆતની એક્સ-શોરૂમ કિંમત ₹3.50 લાખ છે.
બીજીતરફ હ્યુન્ડઈ મોટર ઈન્ડિયાના હોલટાઇમ ડાયરેક્ટર અને COO તરૂણ ગર્ગે કહ્યુ કે જીએસટી 2.0 સુધારાથી મળેલી સ્પીડની સાથે નવરાત્રિની શરૂઆતથી બજારમાં જોરદાર પોઝિટિવિટી જોવા મળી છે. તેમણે કહ્યું- પ્રથમ દિવસે HMIL એ લગભગ 11,000 ડીલર બિલિંગ નોંધ્યા, જે છેલ્લા પાંચ વર્ષમાં અમારૂ સિંગલ દિવસમાં હાઇએસ્ટ પ્રદર્શન પણ છે. આ ફેસ્ટિવ સીઝનને લઈને ગ્રાહકોના વિશ્વાસનું સ્પષ્ટ પ્રમાણ છે. અમને આ સીઝનમાં ભારે માંગ રહેવાની આશા છે.
આ રીતે ટાટા મોટર્સે પણ નવરાત્રિના પ્રથમ દિવસે ધમાકેદાર શરૂઆત કરી છે. જીએસટી ઘટવાના પ્રથમ દિવસે કંપનીએ 10,000 કારની ડિલીવરી કરી. તો 25000થી વધુ ગ્રાહકોએ પૂછપરછ કરી. મહત્વનું છે કે જુલાઈ 2017મા લાગૂ થયા બાદથી જીએસટીમાં સૌથી મોટો સુધારો છે. આ ટેક્સ ઘટાડાનો ફાયદો નાની કાર ખરીદવા ઈચ્છતા ગ્રાહકોને મળી રહ્યો છે.
