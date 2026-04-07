₹5.65 ની આ કારને મળ્યા સ્વિફ્ટ, બલેનો, બ્રેઝાથી વધુ ગ્રાહક, વેચાણમાં બની-1; 33 km છે માઇલેજ
Maruti Best-Selling Cars March 2026: ભારતીય ગ્રાહકો વચ્ચે મારૂતિ સુઝુકી (Maruti Suzuki) ની કારને ખુબ પસંદ કરવામાં આવે છે. મહત્વનું છે કે મારૂતિ સુઝુકીએ પાછલા મહિને એટલે કે માર્ચ, 2026મા થયેલા પોતાના મોડલ વાઇઝ કાર વેચાણના ડેટાને રિલીઝ કરી દીધો છે.
ભારતીય ગ્રાહકો વચ્ચે મારૂતિ સુઝુકીની કારને ખુબ પસંદ કરવામાં આવે છે. મહત્વનું છે કે મારૂતિ સુઝુકીએ પાછલા મહિને એટલે કે માર્ચ, 2026મા થયેલા મોડલ-વાઇઝ કાર વેચાણના ડેટા રિલીઝ કરી દીધા છે. મારૂતિ સુઝુકી ડિઝાયર પાછલા મહિને કંપનીની બેસ્ટ-સેલિંગ કાર બનીને ઉભરી છે. આ દરમિયાન મારૂતિ સુઝુકી ડિઝાયરને 37 ટકાના વાર્ષિક વધારા સાથે કુલ 21224 ગ્રાહકો મળ્યા છે. જ્યારે એક વર્ષ પહેલા માર્ચ, 2025મા આ આંકડો 15460 યુનિટ કાર વેચાણનો હતો. ભારતીય માર્કેટમાં મારૂતિ સુઝુકી ડિઝાયરની એક્સ-શોરૂમ કિંમત 5.65 લાખ રૂપિયાથી શરૂ થાય છે. જ્યારે તે અલગ-અલગ એન્જિન વેરિએન્ટમાં 33 કિમી સુધીની માઇલેજ આપે છે. આવો જાણીએ આ દરમિયાન કંપનીના બીજા મોડલોના વેચાણ વિશે વિસ્તારથી.
ટોપ પોઝીશનથી ચૂકી ગઈ મારૂતિ અર્ટિગા
વેચાણના લિસ્ટમાં બીજા સ્થાને મારૂતિ અર્ગિટા રહી. અર્ટિગાના આ દરમિયાન 2 ટકાના વાર્ષિક વધારા સાથે કુલ 17072 યુનિટ વેચાયા. જ્યારે ત્રીજા નંબર પર લિસ્ટમાં મારૂતિ વેગનઆર રહી. વેગનઆરના આ દરમિયાન એક ટકાના વાર્ષિક ઘટાડા સાથે 17025 યુનિટ વેચાયા. જ્યારે ચોથા સ્થાને મારૂતિ બલેનો રહી. બલેનોના કુલ 19393 યુનિટનું વેચાણ થયું છે.
પાંચમાં નંબર પર રહી મારૂતિ બ્રેઝા
વેચાણના આ લિસ્ટમાં પાંચમાં નંબર પર મારૂતિ સુઝુકી બ્રેઝા રહી. બ્રેઝાએ આ દરમિયાન ત્રણ ટકાના વાર્ષિક ઘટાડા સાથે કુલ 16130 યુનિટ કારનું વેચાણ કર્યું. જ્યારે છઠ્ઠા નંબર પર વેચાણના લિસ્ટમાં મારૂતિ સુઝુકી ફ્રોંક્સ રહી. માર્ચ 2026માં ફ્રોંક્સના 15540 યુનિટનું વેચાણ થયું છે. જ્યારે સાતમાં સ્થાને મારૂતિ સ્વિફ્ટ રહી. સ્વિફ્ટના કુલ 14545 યુનિટ્સનું વેચાણ આ દરમિયાન થયું છે.
17 ટકા વધ્યું અલ્ટોનું વેચાણ
મારૂતિના વેચાણના લિસ્ટમાં આઠમાં નંબરે અલ્ટો રહી. અલ્ટોને આ દરમિયાન 11515 ગ્રાહકોએ ખરીદી હતી. જ્યારે નવમાં સ્થાને મારૂતિ ઇકો રહી. ઇકોને કુલ 11333 ગ્રાહકો મળ્યા હતા. જ્યારે દસમાં સ્થાને મારૂતિ સુઝુકી વિક્ટોરિયસને કુલ 11062 લોકોએ ખરીદી હતી. તો કંપનીની XL6 ને કુલ 3959 લોકોએ ખરીદી હતી. આ સિવાય મારૂતિ સેલેરિયો વેચાણમાં 12મા ક્રમે રહી જેને 1353 લોકોએ ખરીદી હતી.
