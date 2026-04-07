₹5.65 ની આ કારને મળ્યા સ્વિફ્ટ, બલેનો, બ્રેઝાથી વધુ ગ્રાહક, વેચાણમાં બની-1; 33 km છે માઇલેજ

Prev
Next
Maruti Best-Selling Cars March 2026: ભારતીય ગ્રાહકો વચ્ચે મારૂતિ સુઝુકી  (Maruti Suzuki) ની કારને ખુબ પસંદ કરવામાં આવે છે. મહત્વનું છે કે મારૂતિ સુઝુકીએ પાછલા મહિને એટલે કે માર્ચ, 2026મા થયેલા પોતાના મોડલ વાઇઝ કાર વેચાણના ડેટાને રિલીઝ કરી દીધો છે.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Apr 07, 2026, 03:37 PM IST
  • માર્ચ 2026નો મારૂતિ સુઝુકીનો સેલ્સ રિપોર્ટ જાહેર
  • ડિઝાયર બની કંપનીની બેસ્ટ સેલિંગ કાર
  • બીજા સ્થાને રહી મારૂતિ સુઝુકી અર્ટિગા

Trending Photos

ભારતીય ગ્રાહકો વચ્ચે મારૂતિ સુઝુકીની કારને ખુબ પસંદ કરવામાં આવે છે. મહત્વનું છે કે મારૂતિ સુઝુકીએ પાછલા મહિને એટલે કે માર્ચ, 2026મા થયેલા મોડલ-વાઇઝ કાર વેચાણના ડેટા રિલીઝ કરી દીધા છે. મારૂતિ સુઝુકી ડિઝાયર પાછલા મહિને કંપનીની બેસ્ટ-સેલિંગ કાર બનીને ઉભરી છે. આ દરમિયાન મારૂતિ સુઝુકી ડિઝાયરને 37 ટકાના વાર્ષિક વધારા સાથે કુલ 21224 ગ્રાહકો મળ્યા છે. જ્યારે એક વર્ષ પહેલા માર્ચ, 2025મા આ આંકડો 15460 યુનિટ કાર વેચાણનો હતો. ભારતીય માર્કેટમાં મારૂતિ સુઝુકી ડિઝાયરની એક્સ-શોરૂમ કિંમત 5.65 લાખ રૂપિયાથી શરૂ થાય છે. જ્યારે તે અલગ-અલગ એન્જિન વેરિએન્ટમાં 33 કિમી સુધીની માઇલેજ આપે છે. આવો જાણીએ આ દરમિયાન કંપનીના બીજા મોડલોના વેચાણ વિશે વિસ્તારથી.

ટોપ પોઝીશનથી ચૂકી ગઈ મારૂતિ અર્ટિગા
વેચાણના લિસ્ટમાં બીજા સ્થાને મારૂતિ અર્ગિટા રહી. અર્ટિગાના આ દરમિયાન 2 ટકાના વાર્ષિક વધારા સાથે કુલ 17072 યુનિટ વેચાયા. જ્યારે ત્રીજા નંબર પર લિસ્ટમાં મારૂતિ વેગનઆર રહી. વેગનઆરના આ દરમિયાન એક ટકાના વાર્ષિક ઘટાડા સાથે 17025 યુનિટ વેચાયા. જ્યારે ચોથા સ્થાને મારૂતિ બલેનો રહી. બલેનોના કુલ 19393 યુનિટનું વેચાણ થયું છે.

Add Zee News as a Preferred Source

પાંચમાં નંબર પર રહી મારૂતિ બ્રેઝા
વેચાણના આ લિસ્ટમાં પાંચમાં નંબર પર મારૂતિ સુઝુકી બ્રેઝા રહી. બ્રેઝાએ આ દરમિયાન ત્રણ ટકાના  વાર્ષિક ઘટાડા સાથે કુલ 16130 યુનિટ કારનું વેચાણ કર્યું. જ્યારે છઠ્ઠા નંબર પર વેચાણના લિસ્ટમાં મારૂતિ સુઝુકી ફ્રોંક્સ રહી. માર્ચ 2026માં ફ્રોંક્સના 15540 યુનિટનું વેચાણ થયું છે. જ્યારે સાતમાં સ્થાને મારૂતિ સ્વિફ્ટ રહી. સ્વિફ્ટના કુલ 14545 યુનિટ્સનું વેચાણ આ દરમિયાન થયું છે.

17 ટકા વધ્યું અલ્ટોનું વેચાણ
મારૂતિના વેચાણના લિસ્ટમાં આઠમાં નંબરે અલ્ટો રહી. અલ્ટોને આ દરમિયાન 11515 ગ્રાહકોએ ખરીદી હતી. જ્યારે નવમાં સ્થાને મારૂતિ ઇકો રહી. ઇકોને કુલ 11333 ગ્રાહકો મળ્યા હતા. જ્યારે દસમાં સ્થાને મારૂતિ સુઝુકી વિક્ટોરિયસને કુલ 11062 લોકોએ ખરીદી હતી. તો કંપનીની XL6 ને કુલ 3959 લોકોએ ખરીદી હતી. આ સિવાય મારૂતિ સેલેરિયો વેચાણમાં 12મા ક્રમે રહી જેને 1353 લોકોએ ખરીદી હતી. 

 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર

...और पढ़ें
Maruti Model-wise Sales March 2026

Trending news