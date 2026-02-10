આ છે દેશની સૌથી વધુ માઇલેજ આપતી કાર, કિંમત 4.70 લાખ રૂપિયા, મળશે શાનદાર ફીચર્સ
Maruti Celerio CNG: સેલેરિયોમાં 6 એરબેગ, 7-ઇંચ ટચસ્ક્રીન, ઈન્ફોટેનમેન્ટ સિસ્ટમ, Android Auto અને Apple CarPlay, પાવર વિન્ડો જેવા ફીચર્સ મળે છે.
આમ તો ભારતીય બજારમાં અનેક કાર ઉપલબ્ધ છે, પરંતુ વાત જ્યારે સૌથી વધુ માઇલેજ આપનાર કારની આવે તો તેમાં સૌથી ઉપર Maruti Celerio નું નામ આવે છે. જો તમે દરરોજના ઉપયોગ માટે એવી કાર શોધી રહ્યાં છો જેની કિંમત ઓછી હોવાની સાથે માઇલેજ સારી હોય તો મારૂતિ સેલેરિયો તમારા માટે પરફેક્ટ સાબિત થઈ શકે છે. આ કાર સીએનજી મોડમાં 35 કિમી/કિલોગ્રામ સુધીની માઇલેજ આપે છે. આવો આ કારની કિંમત, સેફ્ટી અને સ્પેસિફિકેશન્સ વિશે જાણીએ.
કેટલી છે Maruti Celerio ની કિંમત?
મારૂતિ સેલેરિયોની એક્સ-શોરૂમ કિંમત 4.70 લાખ રૂપિયાથી શરૂ થાય છે. તેના VXI CNG વેરિએન્ટની એક્સ શોરૂમ કિંમત 5.98 લાખ રૂપિયા છે. આવો આ કારની માઇલેજ અને ફીચર્સ વિશે જાણીએ.
Maruti Celerio કેટલી માઇલેજ આપે છે?
માઇલેજની વાત કરીએ તો Celerio નું પેટ્રોલ મેનુઅલ વેરિએન્ટ 25.24 KMPL, ઓટોમેટિક વેરિએન્ટ 26.68 KMPL, અને સીએનજી વેરિએન્ટ 34.43 Km/Kg ની માઇલેજ આપે છે. આ આંકડા તેને ભારતની સૌથી ફ્યુલ એફિશિએન્ટ સીએનજી કારમાંથી એક બનાવે છે. ખાસ કરી તે લોકો માટે જે દરરોજ લાંબા અંતરની યાત્રા કરે છે.
Maruti Celerio નું એન્જિન અને રાઇવલ્સ
એન્જિનની વાત કરીએ તો Celerio મા 1.0 લીટરનું 3-સિલિન્ડર પેટ્રોલ એન્જિન આપવામાં આવ્યું છે, જે 66 bhp નો પાવર અને 89 Nm નો ટોર્ક આપે છે. આ એન્જિન 5-સ્પીડ મેનુઅલ અને AMT ટ્રાન્સમિશન વિકલ્પોની સાથે આવે છે, જ્યારે સીએનજી વેરિએન્ટમાં 5-સ્પીડ મેનુઅલ ગિયરબોક્સ ઉપલબ્ધ છે. આ એન્જિન શહેર અને હાઈવે બંને સ્થિતિમાં શાનદાર સંતુલન અને પરફોર્મંસ આપે છે. માર્કેટમાં Celerio નો મુકાબલો ટાટા ટિયાગો સાથે છે, જે પોતાની બિલ્ડ ક્વોલિટી માટે જાણીતી છે.
ગાડીમાં કેવા ફીચર્સ છે?
ફીચર્સના મામલામાં Celerio પોતાની કિંમતના મુકાબલે શાનદાર ઓફર આપે છે. તેમાં છ એરબેગ (વેરિએન્ટ અનુસાર), 7 ઇંચ ટચસ્ક્રીન ઈન્ફોટેનમેન્ટ સિસ્ટમ, Android Auto અને Apple CarPlay, પાવર વિન્ડો, ઈલેક્ટ્રિક ORVMs અને રિવર્સ પાર્કિંગ સેન્સર જેવા ફીચર્સ મળે છે. સુરક્ષાની દ્રષ્ટિએ આ કાર Latest safety standards પર ખરી ઉતરે છે.
