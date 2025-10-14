Prev
મારુતિ સુઝુકી ઈન્ડિયા લિમિટેડે ઓક્ટોબર માટે તેની કાર પર ડિસ્કાઉન્ટની જાહેરાત કરી છે. ડિસ્કાઉન્ટની યાદીમાં હાઇ-માઇલેજ સેલેરિયો પણ સામેલ છે. કંપની આ કાર પર 52,500 સુધીના લાભો આપી રહી છે.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Oct 14, 2025, 05:23 PM IST

34 કિમી માઈલેજ અને 6 એરબેગ્સ...4.70 લાખ રૂપિયાની કાર પર 52,500 રૂપિયાનું ડિસ્કાઉન્ટ

મારુતિ સુઝુકી ઇન્ડિયા લિમિટેડે ઓક્ટોબર માટે તેની હાઇ-માઇલેજ સેલેરિયો કાર પર ડિસ્કાઉન્ટની જાહેરાત કરી છે. ગ્રાહકોને ખરીદી પર રોકડ ડિસ્કાઉન્ટ, એક્સચેન્જ બોનસ, સ્ક્રેપેજ બોનસ અને કોર્પોરેટ ડિસ્કાઉન્ટ જેવા લાભો મળશે. જે મળી કંપની આ કાર પર 52,500 સુધીનું ડિસ્કાઉન્ટ આપી રહી છે. 

કંપની મફત એસેસરીઝ પણ આપી રહી છે. નવા GST 2.0 પછી આ કાર ખરીદવી 94,100 સસ્તી થઈ ગઈ છે. તેની નવી એક્સ-શોરૂમ કિંમત 4,69,900 છે. પેટ્રોલ વેરિઅન્ટ 26.68 કિમી/લીટર માઇલેજ આપે છે અને CNG વેરિઅન્ટ 34.43 કિમી/કીગ્રા છે.

મારુતિ સેલેરિયોના ફીચર્સ

સેલેરિયો K10C ડ્યુઅલજેટ 1.0-લિટર થ્રી-સિલિન્ડર પેટ્રોલ એન્જિન સાથે આવે છે, જેમાં સ્ટાર્ટ/સ્ટોપ સિસ્ટમ છે. આ એન્જિન 66 hp અને 89 Nm ટોર્ક જનરેટ કરે છે. આ એન્જિન 5-સ્પીડ મેન્યુઅલ અને 5-સ્પીડ AMT ગિયરબોક્સ સાથે જોડાયેલું છે. LXI વેરિઅન્ટ ઓટોમેટિક ટ્રાન્સમિશન આપતું નથી. કંપનીના દાવા મુજબ માઇલેજ 26.68 kmpl છે.

સેલેરિયોમાં નવી રેડિયન્ટ ફ્રન્ટ ગ્રિલ, શાર્પ હેડલાઇટ યુનિટ્સ અને ફોગ લાઇટ કેસીંગ્સ છે. ફ્રન્ટ બમ્પરમાં બ્લેક એક્સેન્ટ્સ પણ છે, કારની સાઇડ પ્રોફાઇલ પણ આઉટગોઇંગ મોડેલથી સંપૂર્ણપણે અલગ છે. તેમાં નવી ડિઝાઇન સાથે 15-ઇંચના એલોય વ્હીલ્સ છે. પાછળના ભાગમાં, તેમાં બોડી-કલર્ડ રીઅર બમ્પર, ફ્લુઇડ દેખાતી ટેલલાઇટ્સ અને વક્ર ટેલગેટ છે.

સેલેરિયોમાં જગ્યા વધારવામાં આવી છે. કારમાં ફર્સ્ટ-ઇન-સેગમેન્ટ હિલ હોલ્ડ આસિસ્ટ, એન્જિન સ્ટાર્ટ-સ્ટોપ અને મોટી ઇન્ફોટેનમેન્ટ સ્ક્રીન જેવી સુવિધાઓ હશે. આ કારમાં શાર્પ ડેશ લાઇન્સ સાથે સેન્ટર-ફોકસ વિઝ્યુઅલ અપીલ, ક્રોમ એક્સેન્ટ્સ સાથે ટ્વીન-સ્લોટ એસી વેન્ટ્સ, નવી ગિયર શિફ્ટ ડિઝાઇન અને નવી અપહોલ્સ્ટરી ડિઝાઇન છે. 7-ઇંચ સ્માર્ટપ્લે સ્ટુડિયો ડિસ્પ્લે એપલ કારપ્લે અને એન્ડ્રોઇડ ઓટોને સપોર્ટ કરે છે.

આ કારમાં કુલ 12 સેફ્ટી ફીચર્સ હશે, જેમાં છ એરબેગ્સ, EBD સાથે ABS અને હિલ હોલ્ડ આસિસ્ટનો સમાવેશ થાય છે. કંપનીનો દાવો છે કે નવી સેલેરિયો ફ્રન્ટલ-ઓફસેટ, સાઇડ ક્રેશ અને રાહદારીઓની સલામતી સહિત તમામ ભારતીય સલામતી નિયમોનું પાલન કરે છે. તે છ રંગોમાં ખરીદી શકાય છે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

