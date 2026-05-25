/33Km માઇલેજ, 5 સ્ટાર સેફ્ટી, આ CNG કાર બની લોકોની પહેલી પસંદ, પ્રીમિયમ ફીચર્સથી છે લેસ

મારૂતિ સુઝુકી ડિઝાયર સીએનજી દેશમાં સૌથી વધુ વેચાતી કારમાં સામેલ છે. નાણાકીય વર્ષ 025-2026મા તેના 1.35 લાખથી વધુ યુનિટ્સ વેચાયા છે. 33.73 km/kg માઇલેજ, 5-સ્ટાર સેફ્ટી રેટિંગ, 6 એરબેગ, 360 ડિગ્રી કેમેરા અને આધુનિક ફીચર્સ તેને ખાસ બનાવે છે.
ભારતીય બજારમાં જ્યાં એસયુવીનો દબદબો સતત વધી રહ્યો છે, તો એક કોમ્પેક્ડ સેડાન એવી છે જે વેચાણના મામલામાં મોટા-મોટા મોડલોને પડકાર આપી રહી છે. જેનું નામ મારૂતિ સુઝુકી ડિઝાયર CNG છે. આ કાર પોતાની માઇલેજ, પરફોર્મંસ અને સસ્તી કિંમતને કારણે ગ્રાહકો વચ્ચે એક ખાસ જગ્યા બનાવી છે. નાણાકીય વર્ષ 2025-2026 દરમિયાન આ કારના સીએનજી વેરિએન્ટના 1.35 લાખથી વધુ યુનિટ્સનું વેચાણ થયું, જેનો મતલબ છે કે દર મહિને આશરે 11277 લોકો આ કારને ઘરે લાવ્યા છે.
ટેક્સી અને ખાનગી બંને ગ્રાહકોની પસંદ
ડિઝાયર CNG ની લોકપ્રિયતા માત્ર ખાનગી ગ્રાહકો સુધી સીમિત નથી. ટેક્સી અને કોમર્શિયલ સેગમેન્ટમાં પણ તેની માંગ ખૂબ મજબૂત છે. તેનું મોટું કારણ ઓછું રનિંગ કોસ્ટ અને શાનદાર ફ્યૂલ એફિશિએન્સી છે. જે લોકો દરરોજ લાંબુ અંતર કાપે છે, તેના માટે આ કાર સસ્તો વિકલ્પ બની સામે આવી છે.
કિંમત અને માઇલેજનું દમદાર કોમ્બિનેશન
મારૂતિ ડિઝાયરની શરૂઆતી એક્સ-શોરૂમ કિંમત લગભગ 6.25 લાખથી શરૂ થાય છે, જ્યારે સીએનજી વેરિએન્ટ માટે ગ્રાહકોએ આશરે 8.03 લાખ ખર્ચ કરવા પડે છે. પરંતુ તેની શરૂઆતી કિંમત થોડી વધુ લાગી શકે છે, પરંતુ 33.73 km/kg સુધીની માઇલેજ લાંબા સમયમાં ઈંધણ ખર્ચ ખુબ ઓછો કરે છે.
ડિઝાઇન અને આધુનિક ફીચર્સ
નવી ડિઝાયરને પહેલાના મુકાબલે વધુ પ્રીમિયમ લુક આપવામાં આવ્યો છે. તેમાં સ્ટાઇલિશ LED હેડલેમ્પ, નવું ફ્રંટ ગ્રિલ, આકર્ષક ફોગ લેમ્પ હાઉસિંગ અને શાર્ક ફિન એન્ટીના જેવા ડિઝાઇલ એલિમેન્ટ્સ મળે છે. પાછળની તરફ એલઈડી ટેલલાઇટ્સ અને બૂટ સ્પોઇલર તેની સુંદરતાને વધારે છે.
કેબિનની અંદર 9-ઇંચ ટચસ્ક્રીન ઇન્ફોટેનમેન્ટ સિસ્ટમ, વાયરલેસ એન્ડ્રોયડ ઓટો અને એપલ કારપ્લે, ક્રૂઝ કંટ્રોલ ઓટો એસી અને સનરૂફ જેવી સુવિધાઓ આપવામાં આવે છે. તેનાથી ડ્રાઇવિંગ અનુભવ સારો બને છે.
સેફ્ટીમાં પણ શાનદાર પ્રદર્શન
મારૂતિએ સેફ્ટીના મામલામાં પણ કોઈ સમજુતિ કરી નથી. ડિઝાયરમાં સ્ટાન્ડર્ડ 6 એરબેગ, ઈલેક્ટ્રોનિક સ્ટેબિલિટી કંટ્રોલ, રિયર પાર્કિંગ સેન્સર અને 360 ડિગ્રી કેમેરા જેવા ફીચર્સ આપવામાં આવ્યા છે. આ કારણ છે કે કારને Global NCAP અને Bharat NCAP બંનેમાં 5-સ્ટાર સેફ્ટી રેટિંગ મળ્યું છે. ઓછી કિંમત, શાનદાર માઇલેજ, આધુનિક ફીચર્સ અને મજબૂત સેફ્ટીને કારણે મારૂતિ ડિઝાયર સીએનજી આજે દેશની સૌથી લોકપ્રિય અને વિશ્વાસપાત્ર સીએનજી કારમાંથી એક બની ચુકી છે.