દેશની સૌથી સસ્તી 7-સીટર કાર, 12 મહિનામાં 1.40 લાખ લોકોએ ખરીદી, 5.20 લાખ છે કિંમત
દેશની સૌથી સસ્તી 7-સીટર મારૂતિ સુઝુકી ઈકો (Maruti Suzuki Eeco) ખરીદવા માટે પડાપડી થઈ છે. નાણાકીય વર્ષ 2026મા કંપનીએ 1.40 લાખ જેટલા યુનિટ્સનું વેચાણ કર્યું છે.
- નાણાંકીય વર્ષ 2026મા મારૂતિ ઈકોને 139769 લોકોએ ખરીદી
- પેટ્રોલ અને સીએનજી વેરિએન્ટમાં ઉપલબ્ધ છે મારૂતિ ઈકો
- મારૂતિ સુઝુકી ઈકોમાં ગ્રાહકોને મળે છે 6 એરબેગ
Trending Photos
દિગ્ગજ કાર નિર્માતા મારૂતિ સુઝુકીએ પાછલા નાણાકીય વર્ષ FY2026માં તાબડતોડ કારનું વેચાણ કર્યું છે. મહત્વનું છે કે કંપનીની પોપુલર સેડાન મારૂતિ ડિઝાયર આ દરમિયાન દેશની ટોપ-સેલિંગ કાર બની ગઈ છે. આ સિવાય વેન સેગમેન્ટમાં દેશની સૌથી સસ્તી 7-સીટર મનાતી મારૂતિ સુઝુકી ઈકોને પણ ઘણા ગ્રાહકો મળ્યા છે. મહત્વનું છે કે આ દરમિયાન મારૂતિ ઈકોને 139769 લોકોએ ખરીદી છે. આ દરમિયાન વાર્ષિક આધાર પર ઈકોના વેચાણમાં 3 ટકાનો વધારો જોવા મળ્યો છે. મારૂતિ ઈકો ગ્રાહકો માટે 5-સીટર, 6-સીટર અને 7-સીટર સેગમેન્ટમાં ઉપલબ્ધ છે. આવો જાણીએ મારૂતિ ઈકોના ફીચર્સ, પાવરટ્રેન અને કિંમત વિશે વિસ્તારથી.
ઈકોમાં છે 6-એરબેગની સેફ્ટી
મારૂતિ સુઝુકી ઈકોના ફ્રંટમાં પાવર સ્ટીયરિંગ, હીટરની સાથે એસી, EBD ની સાથે ABS, રિવર્સ પાર્કિંગ સેન્સર, એન્જિન ઇમ્મોબિલાઇઝર અને ડિજિટલ ઈનસ્ટ્રૂમેન્ટ ક્લસ્ટર જેવા બેસિક પરંતુ જરુરી ફીચર્સ આપવામાં આવ્યા છે. આ સિવાય ઈકોમાં સીટબેલ્ટ રિમાઇન્ડર, સ્પીડ એલર્ટ સિસ્ટમની સાથે સ્ટાન્ડર્ડ 6-એરબેગ જેવા સેફ્ટી ફીચર્સ પણ હાજર છે.
સિંપલ છે લુક
ડિઝાઇનની વાત કરીએ તો ઈકોનો લુક સિંપલ અને બોક્સી સ્ટાઇલ છે. મારૂતિ ઈકોના સાઇડ ગ્લાસ, સ્લાઇડિંગ ડોર અને હાઈ રૂફ જેવી વસ્તુ તેને રોજિંદી યાત્રા અને લોડિંગની જરૂરિયાત માટે પરફેક્ટ બનાવે છે. અંદરની કેબિન સાદી રાખવામાં આવી છે, જ્યાં સીટિંગ સ્પેસ અને કાર્ગો કેપિસિટી પર વધુ ફોકસ કરવામાં આવ્યો છે.
આશરે 27 કિમીની આપે છે માઇલેજ
પાવરટ્રેનની વાત કરીએ તો ઈકોમાં 1.2 લીટરનું પેટ્રોલ એન્જિન મળે છે, જે 80bhp નો પાવર અને 104.4Nm નો ટોર્ક આપે છે. આ સિવાય ઈકો સીએનજી વેરિએન્ટમાં ઉપલબ્ધ છે. ઈકો પેટ્રોલ વેરિએન્ટમાં આશરે 19.7/કિમી અને સીએનજી વેરિએન્ટમાં 26.8 કિમી/કિલોની માઇલેજ આપે છે. માર્કેટમાં ઈકોની એક્સ-શોરૂમ કિંમત 5.20 લાખ રૂપિયાથી શરૂ થઈને 6.36 લાખ રૂપિયા સુધી જાય છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે