35 કિમી માઈલેજ અને 6 એરબેગ્સ... મારુતિ ટૂંક સમયમાં લોન્ચ કરશે શાનદાર કાર, જાણો કિંમત

મારુતિ એક શાનદાર હાઇબ્રિડ મોડલ લોન્ચ કરવા જઈ રહી છે. જેમાં 1.2-લિટર Z12E થ્રી-સિલિન્ડર પેટ્રોલ એન્જિન હશે, જે મજબૂત હાઇબ્રિડ સિસ્ટમ સાથે જોડાયેલું છે. ત્યારે આ લેખમાં કાર વિશે વિગતવાર જાણીશું. 

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Dec 31, 2025, 04:11 PM IST

મારુતિ સુઝુકી ટૂંક સમયમાં ભારતીય બજારમાં એક નવું હાઇબ્રિડ વર્ઝન લોન્ચ કરવાની તૈયારી કરી રહી છે. આ કાર બીજી કોઈ નહીં પણ મારુતિ ફ્રોન્ક્સ હાઇબ્રિડ છે. આ કાર 2027માં લોન્ચ થવાની ધારણા છે. મારુતિ ફ્રોન્ક્સ હાઇબ્રિડ ઘણી વખત ટેસ્ટીંગ દરમિયાન જોવા મળી છે. 

મારુતિ ફ્રોન્ક્સ હાઇબ્રિડની કિંમત કેટલી હશે ?

નવી ફ્રોન્ક્સ હાઇબ્રિડ વર્તમાન પેટ્રોલ મોડેલ કરતાં થોડી મોંઘી હોઈ શકે છે. પેટ્રોલ વર્ઝન કરતાં તેની કિંમત લગભગ 2 થી 2.5 લાખ વધુ હોવાની ધારણા છે. હાલમાં ફ્રોન્ક્સની કિંમત 7.59 લાખથી 12.95 લાખ (એક્સ-શોરૂમ)ની વચ્ચે છે. તેથી હાઇબ્રિડ વેરિઅન્ટની કિંમત 8 લાખથી 15 લાખ (એક્સ-શોરૂમ)ની વચ્ચે હોઈ શકે છે. આ કેટેગરીમાં આ SUV મધ્યમ વર્ગના ગ્રાહકો માટે બજેટ-ફ્રેન્ડલી વિકલ્પ સાબિત થઈ શકે છે.

મારુતિ ફ્રોન્ક્સની માઇલેજ કેટલી હશે ?

મારુતિ ફ્રોન્ક્સ હાઇબ્રિડમાં કંપનીનું નવું 1.2-લિટર Z12E થ્રી-સિલિન્ડર પેટ્રોલ એન્જિન હશે, જે મજબૂત હાઇબ્રિડ સિસ્ટમ સાથે જોડાયેલું હશે. આ એક હાઇબ્રિડ સેટઅપ છે, જ્યાં પેટ્રોલ એન્જિન બેટરી ચાર્જ કરે છે અને ઇલેક્ટ્રિક મોટર વ્હીલ્સને પાવર આપે છે. આ નવી ટેકનોલોજી 30-35 કિમી/લીટરની માઈલેજ આપી શકે છે, જે વર્તમાન પેટ્રોલ વર્ઝન (20.01-22.89 કિમી/લીટર) અને CNG વેરિઅન્ટ (28.51 કિમી/કિલોગ્રામ)માં નોંધપાત્ર સુધારો કરે છે.

ફ્રોન્ક્સ હાઇબ્રિડ કઈ ખાસ સુવિધાઓથી સજ્જ હશે ?

મારુતિ ફ્રોન્ક્સ હાઇબ્રિડમાં ઘણી પ્રીમિયમ સુવિધાઓ હશે. તેમાં 9-ઇંચની મોટી ટચસ્ક્રીન ઇન્ફોટેનમેન્ટ સિસ્ટમ, હેડ-અપ ડિસ્પ્લે (HUD), 360-ડિગ્રી કેમેરા, વાયરલેસ ચાર્જિંગ, વેન્ટિલેટેડ ફ્રન્ટ સીટ અને સનરૂફ શામેલ હોવાની અપેક્ષા છે. કંપની ટોચના મોડેલમાં લેવલ-1 ADAS પણ શામેલ કરી શકે છે, જે ડ્રાઇવિંગને વધુ સુરક્ષિત અને સરળ બનાવે છે.

મારુતિ હંમેશા તેના સલામતી પેકેજને સુધારવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે. ફ્રોન્ક્સ હાઇબ્રિડ વર્તમાન મોડેલ જેવા જ સેફ્ટી ફીચર્સ હશે. આમાં છ એરબેગ્સ (સ્ટાન્ડર્ડ), EBD સાથે ABS, ઇલેક્ટ્રોનિક સ્ટેબિલિટી પ્રોગ્રામ (ESP), હિલ હોલ્ડ આસિસ્ટ, રિવર્સ પાર્કિંગ સેન્સર અને કેમેરા, ISOFIX ચાઇલ્ડ સીટ માઉન્ટ્સ અને ટાયર પ્રેશર મોનિટરિંગ સિસ્ટમનો સમાવેશ થઈ શકે છે.

