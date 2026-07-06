/28 KM માઇલેજ, સનરૂફ અને 6 એરબેગ! આ હાઇબ્રિડ SUV પર મળી રહ્યું છે ₹3 લાખનું ડિસ્કાઉન્ટ

Maruti Suzuki Grand Vitara આ મહિને Nexa શોરૂમમાં સૌથી શાનદાર ઓફર્સ સાથે વેચાતી કાર બની ગઈ છે. ગ્રાહક આ મિડ-સાઇઝ એસયુવીને અત્યારે 3 લાખથી વધુના કુલ બેનિફિટ્સની સાથે ખરીદી શકે છે. તેમાં 35 હજાર સુધીનું કેશ ડિસ્કાઉન્ટ કે કેટલાક રાજ્યોમાં 1.85 લાખ સુધીનો ઝીરો રોગ ટેક્સ (સ્ટ્રોન્ગ હાઇબ્રિડ પર), ₹50,000/₹65,000 સુધીનું એક્સચેન્જ/સ્ક્રેપ બોનસ, 30 હજાર સુધીનું લોયલ્ટી બોનસ અને 10 હજારનું કોર્પોરેટ બોનસ સામેલ છે. ઓફર્સ વગર બેઝ ટ્રિમની એક્સ-શોરૂમ કિંમત ₹10,76,500 થી શરૂ થાય છે.
જો તમે પણ એક હાઇબ્રિડ કાર ખરીદવાનો પ્લાન બનાવી રહ્યાં છો તો આ ડીલ તમારા માટે બેસ્ટ સાબિત થઈ શકે છે. આવો જુલાઈ 2026મા ઉપલબ્ધ મોડલ-વાઇઝ ડિસ્કાઉન્ટ ડિટેલ પર એક નજર કરીએ. સાથે તેની ડિઝાઇનથી લઈને એન્જિન અને પરફોર્મંસની સાથે માઇલેજ વિશે પણ જાણીએ.
Sigma Petrol MT: ₹35,000 કેશ/ગ્રાહક ઓફર + ₹40,000 ડીલર સપોર્ટ + ₹30,000 એક્સચેન્જ + ₹20,000-30,000 લોયલ્ટીटी + ₹10,000 કોર્પોરેટ = કુલ ₹1.35 લાખ સુધી.
Delta Petrol MT/AT: ₹1.25 લાખ સુધી.
Zeta/Alpha MT/AT અનેAWD: ₹85,000 + 5-વર્ષની એક્સટેન્ડેડ વોરંટી.
Strong Hybrid વેરિએન્ટ: ₹90,000 સુધી +ઝીરો રોડ ટેક્સ બેનિફિટ્સ (કુલ ₹1.85 લાખ સુધી).
CNG વેરિએન્ટ: ₹70,000 સુધી.
ઉપલબ્ધ ડિસ્કાઉન્ટની સાથે કેટલીકરાજ્ય સરકારો દ્વારા આપવામાં આવી રહેલો ઝીરો રોડ ટેક્સ (સ્ટ્રોન્ગ હાઇબ્રિડ પર) જોડી લેવામાં આવે તો આ ડિસ્કાઉન્ટ 3 લાખ પહોંચી જશે. આ ઓફર સ્ટોક, રાજ્ય અને ડીલરશિપ પર નિર્ભર કરે છે. એક્સચેન્જ અને સ્ક્રેપને સાથે જોડી શકાશે નહીં.
ડિઝાઇન અને ઈન્ટીરિયર
ગ્રાન્ડ વિટારામાં બોલ્ડ ક્રોમ ગ્રિલ, પ્રોજેક્ટર હેડલેમ્પ, R17 મશીન્ડ અલોય વ્હીલ્સ, સિગ્નેચર NEXTre’ ટેલ લેમ્પ્સ અને શાર્પ હોડી લાઇન્સ તેને પ્રીમિયમ લુક આપે છે. પેનોરમિક સનરૂફ, એલઈડી લાઇટિંગ અને મજબૂત સ્ટાન્સ તેને રોડ પર અલગ ઓળખ આપે છે. ડામેન્શનની વાત કરીએ તો તેની લંબાઈ 4345 mm, પહોળાઈ 1795 mm, ઊંચાઈ 1645 mm, વ્હીલબેસ 2600 mm અને 210 mm ગ્રાઉન્ડ ક્લીયરન્સ છે.
કેબિનની વાત કરીએ તો ઈન્ટીરિયર સ્પેશિયસ, સોફિસ્ટિકેટેડ અને પ્રીમિયમ છે. ડુઅલ-ટોન ડેશબોર્ડ, સોફ્ટ-ટચ મટિરિયલ, 8વે પાવર્ડ ડ્રાઇવર સીટ, વેન્ટિલેટેડ ફ્રંટ સીટ્સ, એમ્બિયન્ટ લાઇટિંગ અને પેનોરમિક સનરૂફ કમ્ફર્ટ અને લક્ઝરી અનુભવ આપે છે. ફેમિલી માટે આ પરફેક્ટ 5-સીટર લેઆઉટ છે.
ફીચર્સ અને સેફ્ટી
Maruti Grand Vitara માં 22.86 cm SmartPlay Pro+ ટચસ્ક્રીન (વાયરલેસ Android Auto & Apple CarPlay), ડિજિટલ ઈન્સ્ટ્રુમેન્ટ ક્લસ્ટર, હેડ-અપ ડિસ્પ્લે, 360° વ્યૂ કેમેરા, વાયરલેસ ચાર્જિંગ, PM 2.5 ફિલ્ટરની સાથે ઓટો એસી, પેડલ શિપ્ટર, ડ્રાઇવ મોડ્સ, ઈવી મોડ (હાઇબ્રિડમાં), Suzuki Connect ના 40+ સ્માર્ટ ફીટર્સ મળે છે.
સેફ્ટી માટે તેમાં 6 એરબેગ સ્ટાન્ડર્ડ (ફ્રંટ, સાઇડ અને કર્ટેન) મળે છે. Suzuki TECT પ્લેટફોર્મ, ABS ની સાથે EBD, ESP, Hill Hold/Descent Control, TPMS, 360° કેમેરા, ઈલેક્ટ્રોનિક પાર્કિંગ બ્રેક અને ISOFIX ચાઇલ્ડ સીટ માઉન્ટ્સ સેફ્ટીને મજબૂત બનાવે છે.
એન્જિન અને માઇલેજ
1.5 લીટર Smart Hybrid Petrol: 102 bhp, મેનુઅલ/ઓટોમેટિક, માઇલેજ 19-21 kmpl.
1.5L Strong Hybrid: 114 bhp સિસ્ટમ પાવર, e-CVT, ARAI માઇલેજ 27.97 kmpl સુધી, EV મોડની સાથે શાંત અને ઇકો ફ્રેન્ડલી ડ્રાઇવ.
CNG વિકલ્પઃ ઈંધણ બચત માટે.