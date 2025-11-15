શું આ કારમાં આવી મોટી ખામી! મારૂતિએ પરત મંગાવી 39 હજારથી વધુ કારો
Maruti Grand Vitara Recall: મારૂતિ સુઝુકીએ કહ્યું કે આ રિકોલથી પ્રભાવિત વાહન માલિકોનો કંપની કે તેના અધિકૃત ડીલર સીધો સંપર્ક કરશે. ગ્રાહકોને નજીકના મારૂતિ સુઝુકી વર્કશોપમાં બોલાવવામાં આવશે, જ્યાં તેની કારની તપાસ કરવામાં આવશે.
નવી દિલ્હીઃ ભારતમાં ઝડપથી વધતા એસયુવી માર્કેટમાં નવા લોન્ચ અને અપગ્રેડનો દોર જારી છે. બજારમાં સતત નવી એસયુવી એન્ટ્રી કરી રહી છે. આ વચ્ચે દેશની સૌથી મોટી કાર કંપનીએ પોતાની લોકપ્રિય ગ્રાન્ડ વિટારા એસયુવીના 39000 થી વધુ યુનિટ્સને રિકોલ કર્યાં છે. રિકોલનો મતલબ છે કે આ યુનિટ્સમાં કોઈ તકનીકી ખામી સામે આવી છે, જેને કંપની દ્વારા ઠીક કર્યા બાદ ગ્રાહકોને પરત કરી દેવામાં આવશે.
ફ્યુઅલ ગેજમાં ખામીઓ મળી
મારુતિ સુઝુકી ઈન્ડિયા લિમિટેડ (MSIL) એ એક નિયમનકારી ફાઇલિંગમાં જણાવ્યું છે કે 9 ડિસેમ્બર, 2024 અને 29 એપ્રિલ, 2025 વચ્ચે ઉત્પાદિત ગ્રાન્ડ વિટારા SUV ની ફ્યુઅલ ગેજ સિસ્ટમમાં કેટલીક ખામીઓ મળી આવી છે. કંપનીના જણાવ્યા અનુસાર, સ્પીડોમીટર એસેમ્બલીમાં સ્થિત ફ્યુઅલ લેવલ સૂચક અને ચેતવણી લાઇટ ક્યારેક વાસ્તવિક ફ્યુઅલ લેવલને સચોટ રીતે પ્રદર્શિત કરતી નથી, આમ ડ્રાઇવર ટાંકીમાં બાકી રહેલા ઇંધણની ચોક્કસ જાણ કરી શકતો નથી. આ રિકોલ કુલ 39,506 ગ્રાન્ડ વિટારા યુનિટને આવરી લે છે.
કંપની સંપર્ક કરશે, મફત રિપ્લેસમેન્ટ
મારુતિ સુઝુકીએ જણાવ્યું છે કે આ રિકોલથી પ્રભાવિત વાહનોના માલિકોનો કંપની અથવા તેના અધિકૃત ડીલરો દ્વારા સીધો સંપર્ક કરવામાં આવશે. ગ્રાહકોને નજીકના મારુતિ સુઝુકી વર્કશોપમાં આમંત્રિત કરવામાં આવશે, જ્યાં નિષ્ણાત ટેકનિશિયન ઘટકનું નિરીક્ષણ કરશે અને જો જરૂરી હોય તો તેને બદલશે. સમારકામ સંપૂર્ણપણે મફત હશે. કંપનીએ આને "સાવચેતીનું પગલું" ગણાવ્યું છે અને ગ્રાહકોને સલામત ડ્રાઇવિંગ સુનિશ્ચિત કરવા માટે સમયસર પ્રતિસાદ આપવા વિનંતી કરી છે.
વધતી જતી ગુણવત્તા-તપાસ સંસ્કૃતિ
તાજેતરના વર્ષોમાં, ભારતમાં ઓટો કંપનીઓ સ્વૈચ્છિક રિકોલ કોડ હેઠળ સલામતી અને ગુણવત્તા પ્રત્યે વધુને વધુ સતર્ક બની છે. આ રિકોલ તે સંસ્કૃતિનો એક ભાગ છે, જ્યાં કાર ઉત્પાદકો પ્રારંભિક તબક્કે સંભવિત સમસ્યાઓનો ઉકેલ લાવવા માટે પ્રતિબદ્ધ છે.
કેવી છે Maruti Grand Vitara
મારૂતિ સુઝુકીએ તાજેતરના વર્ષોમાં પોતાના એસયુવી પોર્ટફોલિયોમાં ઝડપથી વધારો કર્યો છે. જેથી પ્રીમિયમ અને હાઈ ગ્રોથ સેગમેન્ટમાં પોતાની પકડ મજબૂત કરી શકે. ટોયોટાની સાથે મળી ડેવલપ કરવામાં આવેલી ગ્રાન્ડ વિટારા કંપનીની ફ્લેગશિપ કોમ્પેક્ટ એસયુવી રેન્જમાંથી એક છે. તેમાં સ્ટ્રોન્ગ-હાઇબ્રિડ પાવરટ્રેન, ઓલ-વ્હીલ ડ્રાઇવ ઓપ્શનની સાથે-સાથે મોડર્ન ફીચર્સ મળે છે. જે તેને શહેરી અને ફેમેલી કાર બાયર્સ વચ્ચે એક લોકપ્રિય મોડલ બનાવે છે.
કિંમત અને માઇલેજ
મારૂતિ સુઝુકીએ હાલમાં થયેલા જીએસટી રિફોર્મ્સ બાદ વિટારાની કિંમતમાં 1 લાખ રૂપિયા જેટલો ઘટાડો કર્યો હતો. હવે આ એસયુવીની કિંમત 10.77 લાખ રૂપિયાથી શરૂ થઈને ટોપ મોડલમાં 19.72 લાખ રૂપિયા (એક્સ-શોરૂમ) સુધી જાય છે. કંપનીનો દાવો છે કે તેનું પેટ્રોલ વેરિએન્ટ 21.11 કિમી પ્રતિ લીટર અને સીએનજી વેરિએન્ટ 26.6 કિમી પ્રતિ કિલો સુધીની માઇલેજ આપે છે.
