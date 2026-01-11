Prev
સ્વિફ્ટથી લઈને વેગનઆર સુધી... મારુતિની આ 5 કારની કિંમતોમાં ઘટાડો

Maruti Swift Discount : મારુતિ સુઝુકીએ એરેના ડીલરશીપ પર વેચાતી કાર માટે જાન્યુઆરી 2026ના ડિસ્કાઉન્ટની જાહેરાત કરી છે. કંપની તેની હેચબેક પર 45,000 સુધીનું ડિસ્કાઉન્ટ આપી રહી છે. હેચબેકની યાદીમાં S-Presso, Alto K10, WagonR, Celerio અને Swiftનો સમાવેશ થાય છે.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Jan 11, 2026, 03:19 PM IST

Maruti Swift Discount : મારુતિ સુઝુકી ઇન્ડિયાએ એરેના ડીલરશીપ પર વેચાતી કાર માટે જાન્યુઆરી 2026ના ડિસ્કાઉન્ટની જાહેરાત કરી છે. કંપની S-Presso, Alto K10, WagonR, Celerio અને Swift પર વિવિધ ડિસ્કાઉન્ટ આપી રહી છે, જેમાં કન્ઝ્યુમર ઓફર્સ, એક્સચેન્જ બોનસ, સ્ક્રેપેજ બોનસ, સંસ્થાકીય ઓફર્સ અને ગ્રામીણ ઓફર્સનો સમાવેશ થાય છે. ડિસેમ્બરમાં સ્વિફ્ટ એરેના ડીલરશીપ પર સૌથી વધુ વેચાતી હેચબેક હતી, જેણે WagonRને પાછળ છોડી દીધી હતી.

નવી સ્વિફ્ટની ડિઝાઇન અને ફીચર્સ 

તેમાં એકદમ નવું Z-સિરીઝ એન્જિન હશે, જે જૂની સ્વિફ્ટની તુલનામાં માઈલેજમાં નોંધપાત્ર સુધારો કરે છે. એકદમ નવું 1.2L Z12E 3-સિલિન્ડર NA પેટ્રોલ એન્જિન 80 bhp અને 112 Nm ટોર્ક જનરેટ કરે છે. તે 5-સ્પીડ મેન્યુઅલ અને 5-સ્પીડ AMT ગિયરબોક્સ વિકલ્પો સાથે આવે છે. માઇલેજ અંગે કંપની મેન્યુઅલ FE વેરિઅન્ટ માટે 24.80 kmpl અને ઓટોમેટિક FE વેરિઅન્ટ માટે 25.75 kmplની માઇલેજનો દાવો કરે છે.

તેમાં સંપૂર્ણપણે નવું ઇન્ટિરિયર છે. તેનું કેબિન એકદમ વૈભવી છે. તેમાં રીઅર એસી વેન્ટ્સ છે. તેમાં વાયરલેસ ચાર્જર અને ડ્યુઅલ ચાર્જિંગ પોર્ટ પણ હશે. તેમાં રીઅર-વ્યૂ કેમેરા પણ છે, જેના કારણે ડ્રાઇવર કાર સરળતાથી પાર્ક કરી શકે છે. તેમાં 9-ઇંચ, ફ્રી-સ્ટેન્ડિંગ ઇન્ફોટેનમેન્ટ સ્ક્રીન અને નવી ડિઝાઇન કરેલું ડેશબોર્ડ છે. આ સ્ક્રીન વાયરલેસ કનેક્ટિવિટી સાથે એન્ડ્રોઇડ ઓટો અને એપલ કારપ્લેને સપોર્ટ કરે છે. સેન્ટર કન્સોલને ફરીથી ડિઝાઇન કરવામાં આવ્યું છે, જેમાં બલેનો અને ગ્રાન્ડ વિટારા જેવું ઓટો ક્લાઇમેટ કંટ્રોલ પેનલ છે.

નવી સ્વિફ્ટના સેફ્ટી ફિચર્સ વિશે વાત કરીએ તો, તેમાં હિલ હોલ્ડ કંટ્રોલ, ESP, નવું સસ્પેન્શન અને બધા વેરિઅન્ટ માટે છ એરબેગ્સ હશે. તે ક્રુઝ કંટ્રોલ, બધી સીટો માટે 3-પોઇન્ટ સીટબેલ્ટ, એન્ટિ-લોક બ્રેકિંગ સિસ્ટમ, ઇલેક્ટ્રોનિક બ્રેકફોર્સ ડિસ્ટ્રિબ્યુશન (EBD), બ્રેક આસિસ્ટ (BA) અને નવા LED ફોગ લેમ્પ્સ જેવા સેફ્ટી ફિચર્સ છે.
 

Dilip Chaudhary

2020થી પત્રકારત્વ ક્ષેત્રે જોડાયેલા છે. સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, બિઝનેસ, નેશનલ અને ઈન્ટરનેશનલ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે. આ ઉપરાંત કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે પણ કામ કરેલું છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં

