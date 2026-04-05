છપ્પરફાડ ડિસ્કાઉન્ટ! મારૂતિની આ 7-સીટર કાર પર 3.65 લાખની છૂટ, 30 એપ્રિલ સુધી ઉઠાવો ફાયદો

Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝTechnology

એપ્રિલમાં કાર ખરીદવાનો પ્લાન બનાવી રહેલાં લોકો માટે સારા સમાચાર છે. દેશની દિગ્ગજ કાર નિર્માતા કંપની બમ્પર ડિસ્કાઉન્ટ આપી રહી છે. આ ક્રમમાં કંપની પોતાની પોપુલર એમપીવી ઇનવિક્ટો પર લાખો રૂપિયાની છૂટ આપી રહી છે.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Apr 05, 2026, 12:10 PM IST
  • મારૂતિ સુઝુકીએ કરી બમ્પર ડિસ્કાઉન્ટની જાહેરાત
  • મારૂતિ ઇનવિક્ટો પર મળશે 3.65 લાખની છૂટ
  • 30 એપ્રિલ સુધી ગ્રાહકો ઉઠાવી શકે છે ફાયદો

Trending Photos

ભારતમાં સૌથી વધુ કાર વેચાણ કરનારી કંપની મારૂતિ સુઝુકી એપ્રિલ, 2026મા બમ્પર છૂટ આપી રહી છે. આ ક્રમમાં કંપનીએ પોતાની પોપુલર એમપીવી ઇનવિક્ટો પર લાખો રૂપિયાનું ડિસ્કાઉન્ટ આપી રહી છે. મહત્વનું છે કે આ દરમિયાન મારૂતિ સુઝુકી ઇનવિક્ટો (Maruti Suzuki Invicto) પર મહત્તમ 3.65 લાખ રૂપિયા સુધીની બચત કરી શકો છો. તેમાં 2 લાખ રૂપિયાના કેશ ડિસ્કાઉન્ટ સિવાય બીજા બેનિફિટ્સ પણ સામેલ છે. ડિસ્કાઉન્ટની વધુ જાણકારી માટે ગ્રાહક પોતાના નજીકના ડીલરશિપ પર સંપર્ક કરી શકે છે. આવો જાણીએ મારૂતિ ઇનવિક્ટોના ફીચર્સ, પાવરટ્રેન અને કિંમત વિશે.

મારૂતિ ઇનવિક્ટોનું પાવરટ્રેન
જો પાવરટ્રેનની વાત કરીએ તો મારૂતિ સુઝુકી ઇનવિક્ટોમાં ઇનોવા હાઈક્રોસ વાળું 2.0 લીટરનું પેટ્રોલ એન્જિન ઈલેક્ટ્રિક મોટર સાથે આપવામાં આવે છે. તે 186bhp નો મહત્તમ પાવર અને 206Nm નો પીક ટોર્ક જનરેટ કરવામાં સક્ષમ છે. મારૂતિ ઇનવિક્ટો 9.5 સેકેન્ડમાં 0થી 100 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ગતિ પકડે છે. તો મારૂતિ સુઝુકી ઇનવિક્ટોની સર્ટિફાઇડ માઇલેજ 23.24 કિલોમીટર પ્રતિ લીટર છે. આ કાર 7 અને 8-સીટર લેઆઉટમાં આવે છે. 

Add Zee News as a Preferred Source

આટલી છે કારની કિંમત
બીજા ફીચર્સ તરીકે 10.1-ઇંચની ટચસ્ક્રીન ઇન્ફોટેનમેન્ટ સિસ્ટમ, 7 ઇંચની ફુલ ડિજિટલ ડ્રાઇવર ડિસ્પ્લે અને એંબિએન્ટ લાઇટિંગ આપવામાં આવી છે. આ સિવાય સુરક્ષા માટે કારમાં 6-એરબેગ, ટાયર પ્રેશર મોનિટરિંગ સિસ્ટમ અને 360 ડિગ્રી કેમેરા જેવા ફીચર્સ આપવામાં આવ્યા છે. ભારતીય માર્કેટમાં મારૂતિ સુઝુકી ઇનવિક્ટોની શરૂઆતી એક્સ-શોરૂમ કિંમત 24.97 લાખ રૂપિયાથી લઈને ટોપ મોડલમાં 28.61 લાખ રૂપિયા સુધી જાય છે.

ડિસ્ક્લેમરઃ કાર પર ડિસ્કાઉન્ટની વિગત અમે અલગ-અલગ પ્લેટફોર્મ અને સોર્સની મદદથી જણાવી રહ્યાં છીએ. તમારા શહેર કે ડીલરની પાસે આ ડિસ્કાઉન્ટ ઓછું કે વધુ હોઈ શકે છે. તેવામાં કાર ખરીદતા પહેલા ડિસ્કાઉન્ટની દરેક વિગત તમારા ડીલર પાસેથી મેળવી લો.
 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર

...और पढ़ें
Trending news