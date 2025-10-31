28 KMPL માઇલેજ અને 6 એરબેગ સાથે આવી રહી છે Maruti ની નવી 7-Seater SUV, જાણો ક્યારે થશે લોન્ચ
Maruti Suzuki જલ્દી પોતાની 7-સીટર Grand Vitara Hybrid SUV લોન્ચ કરશે. જે 28 kmpl સુધીની માઇલેજ આપશે. તેમાં ADAS, 6 એરબેગ અને પ્રીમિયમ ઈન્ટીરિયર્સ જેવા ફીચર્સ હશે. આવો વિસ્તારથી જાણીએ.
Maruti Suzuki ભારતીય બજારમાં એક એવી એસયુવી લાવી રહી છે, જે મોટા પરિવાર માટે પરફેક્ટ સાબિત થશે. કંપનીની નવી Maruti Grand Vitara 7-Seater SUV આ સમયે સૌથી ચર્ચિત અપકમિંગ મોડલ્સમાંથી એક છે. તેને હાલ કોડનેમ Y17 હેઠળ ડેવલોપ કરવામાં આવી રહી છે અને તે મારૂતિના ખરખોદા (હરિયાણા) પ્લાન્ટમાં તૈયાર થશે. રિપોર્ટ્સ પ્રમાણે તેને 2026ની શરૂઆતમાં લોન્ચ કરવામાં આવી શકે છે. તાજેતરમાં તેની સ્પાઈ તસવીરો સામે આવી છે, જે દેખાડે છે કે એસયુવી હવે ટેસ્ટિંગ ફેઝમાં પહોંચી ચૂકી છે.
કિંમત
નવી Grand Vitara 7-Seater ની કિંમત ભારતમાં 14થી 25 લાખ (એક્સ-શોરૂમ) વચ્ચે હોઈ શકે છે. તે વર્તમાન 5-સીટર મોડલથી થોડી મોંઘી જરૂર હશે, પરંતુ ફીચર્સ અને સ્પેસમાં આગળ રહેશે. કંપની તેને પેટ્રોલ અને હાઇબ્રિડ બંને એન્જિન વિકલ્પોમાં રજૂ કરવાની યોજના બનાવી રહી છે. લોન્ચ બાદ આ એસયુવી સીધી રીતે Hyundai Alcazar, Tata Safari, અને MG Hector Plus ને ટક્કર આપશે.
ડિઝાઇન
ડિઝાઇનના મામલામાં 7-Seater Grand Vitara પોતાના 5-સ્ટીર વર્ઝનના DNA ને યથાવત રાખશે, પરંતુ તેમાં વધુ રગ્ડ અને બોલ્ડ અપીલ જોવા મળશે. ફ્રંટ પ્રોફાઇલમાં નવું ક્રોમ ગ્રિલ, C-શેપ DRLs અને સ્પોર્ટી બમ્પર મળશે, જ્યારે સાઇડ પ્રોફાઇલમાં રૂફ રેલ્સ અને 17-18 ઇંચના મોટા અલોય વ્હીલ એસયુવીને દમદાર લુક આપશે. પાછળની તરફ કનેક્ટેડ LED ટેલલેમ્પ્સ અને નવી બમ્પર ડિઝાઇન તેને વધુ મોડર્ન બનાવે છે. લગભગ 2,600 mm નો વ્હીલબેઝ અને 4,345 mm થી વધુ લંબાઈની સાથે તે Third Row માં સારી સ્પેસ આપશે.
ઈન્ટીરિયર
ગ્રાન્ડ વિટારા 7-સીટરનું કેબિન પ્રીમિયમ અને હાઇ-ટેક બંનેનું સંતુલન પ્રદાન કરશે. તેમાં ડ્યુઅલ-ટોન ડેશબોર્ડ થીમ, પ્રીમિયમ લેધરેટ અપહોલ્સ્ટરી અને વેન્ટિલેટેડ ફ્રન્ટ સીટ જેવી સુવિધાઓ હશે. SUV માં ત્રણ હરોળની સીટો હશે, જેમાં ત્રીજી હરોળ ફોલ્ડેબલ હશે. બીજી હરોળ માટે કેપ્ટન સીટો પણ શક્ય છે. સુવિધાઓમાં 9-ઇંચની ટચસ્ક્રીન ઇન્ફોટેનમેન્ટ સિસ્ટમ, વાયરલેસ એન્ડ્રોઇડ ઓટો/એપલ કારપ્લે, 360-ડિગ્રી કેમેરા, એમ્બિયન્ટ લાઇટિંગ, સનરૂફ અને કીલેસ એન્ટ્રીનો સમાવેશ થાય છે.
સલામતી
મારુતિએ આ SUV ને સલામતીની દ્રષ્ટિએ ખૂબ જ અદ્યતન બનાવી છે. તેમાં છ એરબેગ્સ, ADAS (એડવાન્સ્ડ ડ્રાઈવર આસિસ્ટન્સ સિસ્ટમ), EBD સાથે ABS, ESP, હિલ-હોલ્ડ આસિસ્ટ અને બ્લાઇન્ડ-સ્પોટ મોનિટરિંગ જેવી ટેકનોલોજીઓ છે. લેન-કીપ આસિસ્ટ, ઓટોમેટિક ઇમરજન્સી બ્રેકિંગ અને ટ્રાફિક સાઇન રેકગ્નિશન જેવી ADAS સુવિધાઓ તેને તેના સેગમેન્ટમાં સૌથી સુરક્ષિત SUV બનાવે છે.
એન્જિન અને માઇલેજ
Maruti Grand Vitara 7-Seater માં બે એન્જિન વિકલ્પ આપવામાં આવશે. પ્રથમ 1.5-લીટર પેટ્રોલ એન્જિન જે 103 PS પાવર અને 137 Nm ટોર્ક આપે છે. તો બીજું 1.5-લીટર સ્ટ્રોન્ગ હાઇબ્રિડ એન્જિન જે Toyota થી લેવામાં આવ્યું છે અને 115 PS પાવર તથા 141 Nm નો ટોર્ક જનરેટ કરે છે. કંપનીનો દાવો છે કે તેનું હાઇબ્રિડ વર્ઝન 27-28 કિલોમીટર સુધીની માઇલેજ આપશે. આ એન્જિન બેટરી અને પેટ્રોલ વચ્ચે સ્માર્ટ રીતે સ્વિચ કરે છે, જેનાથી ફ્યુલની બચત થાય છે.
