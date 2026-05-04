આ છે દેશની સૌથી સસ્તી કાર, 3.50 લાખ કિંમત અને 32Km ની માઇલેજ, હવે મળી રહ્યું છે બમ્પર ડિસ્કાઉન્ટ

હોમTechnologyઆ છે દેશની સૌથી સસ્તી કાર, 3.50 લાખ કિંમત અને 32Km ની માઇલેજ, હવે મળી રહ્યું છે બમ્પર ડિસ્કાઉન્ટ

દેશની દિગ્ગજ કાર નિર્માતા કંપની મારૂતિ સુઝુકી મે મહિનામાં ઘણા મોડલ પર ડિસ્કાઉન્ટ આપી રહી છે. તેવામાં તમે દેશની સૌથી સસ્તી કાર મારૂતિ એસ-પ્રેસો ઓછા પૈસામાં ખરીદી શકો છો.
 

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: May 04, 2026, 11:54 AM IST

મારૂતિ સુઝુકી પોતાના અલગ-અલગ મોડલો પર મે, 2026 દરમિયાન બમ્પર છૂટ આપી રહી છે. આ ક્રમમાં કંપની પોતાની અને દેશની સૌથી સસ્તી કાર એસ-પ્રેસો પર પણ બમ્પર ડિસ્કાઉન્ટ મળી રહ્યું છે. ગ્રાહક આ દરમિયાન એસ-પ્રેસો ખરીદવા પર મહત્તમ 37500 રૂપિયા સુધીની બચત કરી શકો છો. આ ઓફરમાં કેશ ડિસ્કાઉન્ટ સિવાય બીજા બેનિફિટ્સ પણ સામેલ છે. ડિસ્કાઉન્ટની વધુ જાણકારી માટે ગ્રાહક પોતાની નજીકની ડીલરશિપનો સંપર્ક કરી શકે છે. આવો જાણીએ મારૂતિ એસ-પ્રેસોના ફીચર્સ, પાવરટ્રેન અને કિંમત વિશે.

મારૂતિ સુઝુકી એસ-પ્રેસો પોતાના માઇક્રો-SUV લુક અને ઊંચા સ્ટાન્સ માટે જાણીતી છે. તેની ડિઝાઇન ખુબ બોક્સી છે, જેમાં બોલ્ડ ગ્રિલ અને ઊંચા ગ્રાઉન્ડ ક્લીયરન્સને કારણે તે રસ્તા પર એક રફ-એન્ડ-ટફ ફીલ આપે છે. ઈન્ટીરિયરની વાત કરીએ તો તેમાં મિની કૂપર જેવું સર્કુલર સેન્ટર કન્સોલ આપવામાં આવ્યું છે. તેમાં ડિજિટલ સ્પીડોમીટર અને સ્માર્ટપ્લે સ્ટૂડિયોની સાથે 7-ઇંચની ટચસ્ક્રીન ઇન્ફોટેનમેન્ટ સિસ્ટમ મળે છે, જે એન્ડ્રોયડ ઓટો એન્ડ એપલ કારપ્લેને સપોર્ટ કરે છે.

કારની સેફ્ટી
સેફ્ટી માટે તેમાં ડુઅલ એરબેગ, ABSની સાથે EBD, રિયર પાર્કિંગ સેન્સર, સ્પીડ અલર્ટ સિસ્ટમ અને સીટ બેલ્ડ રિમાઇન્ડર જેવા ફીચર્સ મળે છે. પરંતુ તેને ગ્લોબલ NCAP રેટિંગમાં ખુબ સારૂ રેટિંગ મળ્યું નથી. નવા યુનિટ્સમાં ઈલેક્ટ્રિક સ્ટેબિલિટી પોગ્રામ અને હિલ હોલ્ડ અસિસ્ટ જોડી તેને પહેલાથી વધુ સુરક્ષિત બનાવવામાં આવી છે. તેનું હળવું હાર્ટેક્ટ પ્લેટફોર્મ શહેરના રસ્તા પર ચલાવવા માટે સરળ અને સુરક્ષિત બનાવે છે.

આટલી છે કારની કિંમત
પાવરટ્રેનની વાત કરીએ તો તેમાં 1.0 લીટરનું K10C પેટ્રોલ એન્જિન આપવામાં આવ્યું છે. તે 66bhp નો પાવર અને 89Nm નો ટોર્ક જનરેટ કરે છે. આ 5-સ્પીડ મેનુઅલ અને AMT ગિયરબોક્સની સાથે આવે છે. આ પેટ્રોલ વેરિએન્ટમાં 24.12થી 25.30 કિમી/લીટરની માઇલેજ આપે છે. તો સીએનજીમાં 32.72 કિમી//કિલો સુધીની માઇલેજ આપે છે. તેની એક્સ-શોરૂમ કિંમત ભારતીય માર્કેટમાં લગભગ 3.50 લાખ રૂપિયાથી શરૂ થઈ 5.25 લાખ સુધી જાય છે.

ડિસ્ક્લેમરઃ કાર પર મળનાર ડિસ્કાઉન્ટને અમે અલગ-અલગ પ્લેટફોર્મ અને સોર્સની મદદથી જણાવ્યું છે. તમારા શહેર કે ડીલરની પાસે આ ડિસ્કાઉન્ટમાં ફેરફાર હોઈ શકે છે. કાર ખરીદતા પહેલા ડીલરશિપમાંથી તમામ જાણકારી મેળવી લો.

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર

