ઓફિસ આવવા-જવા માટે આ છે 5 સૌથી સસ્તી કાર, કિંમત માત્ર 3.49 લાખથી શરૂ, જુઓ લિસ્ટ
Cars Under Rs 5 Lakh: ઓફિસ આવવા-જવા માટે સસ્તી કાર શોધી રહ્યાં છો? Maruti S-Presso થી લઈને Renault Kwid સુધી, અહીં જાણો 5 સૌથી સસ્તી કાર વિશે, જેની કિંમત માત્ર 3.49 લાખથી શરૂ થાય છે.
ભારતમાં દરેક વ્યક્તિ પોતાની કાર લેવાનું સપનું જુએ છે, પરંતુ વધુ કિંમતોને કારણે લોકો તે પૂરુ કરી શકતા નથી. સારી વાત છે કે હવે માર્કેટમાં એવી ઘણી સસ્તી અને બજેટ ફ્રેન્ડલી કારો આવી ચુકી છે, જેને સરળતાથી ખરીદી શકાય છે. આ કારની કિંમત 5 લાખથી ઓછી છે અને તે ઓફિસ જવાથી લઈને નાની ટ્રિપ માટે પરફેક્ટ વિકલ્પ છે, આવો વિસ્તારથી જાણીએ.
1. Maruti Suzuki S-Presso
Maruti S-Presso હવે દેશની સૌથી સસ્તી કાર છે. આ પહેલા STD (O) વેરિએન્ટની કિંમત 4.26 લાખ હતી, જે હવે ઘટી 3.49 લાખ રૂપિયા રહી હઈ છે. એટલે કે ગ્રાહકોને 76600 રૂપિયાનો ફાયદો થયો છે. કિંમતમાં 18 ટકાના ઘટાડા બાદ તે બજેટ સેગમેન્ટમાં સૌથી ડિમાન્ડિંગ કાર બની ચૂકી છે.
ડિઝાઇનની વાત કરીએ તો તેમાં 180mm નું ગ્રાઉન્ડ ક્લીયરન્સ આપવામા આવ્યું છે, જેનાથી તે શહેર અને ખરાબ રસ્તા પર પણ સારી રીતે ચાલી શકે છે. ફીચર્સમાં 7-ઈંચ ટચસ્ક્રીન, ડુઅલ એરબેગ, ABS, EBD અને રિયર પાર્કિંગ સેન્સર સામેલ છે.
2. Maruti Suzuki Alto K10
Maruti Alto K10 પહેલા ભારતની સૌથી સસ્તી કાર હતી, પરંતુ હવે બીજા નંબરે આવી ગઈ છે. તેના STD (O) વેરિએન્ટની કિંમત 4.23 લાખથી ઘટી 3.69 લાખ રૂપિયા રહી ગઈ છે. એટલે કે ગ્રાહકોને લગભગ 53100 રૂપિયાની બચત થઈ રહી છે. Alto K10 હજુ પણ સસ્તી કિંમત અને વિશ્વાસપાત્ર પરફોર્મંસને કારણે પોપુલર છે. Alto K10 ની માઇલેજ 33.85 km/kg સુધી જાય છે અને ખાસ વાત છે કે તેમાં 6 એરબેગ મળે છે.
3. Renault Kwid
Renault Kwid હવે દેશની ત્રીજી સૌથી સસ્તી કાર છે. તેના 1.0 RXE વેરિએન્ટની કિંમત 4.69 લાખ રૂપિયા હતી, જે ઘટીને 4.29 લાખ રૂપિયા રહી ગઈ છે. તેમાં લગભગ 40000નું ડિસ્કાઉન્ટ મળી રહ્યું છે. SUV જેવી સ્ટાઇલિંશ અને બજેટ ફ્રેન્ડલી કિંમત તેને એન્ટ્રી-લેવલ ગ્રાહકો માટે સારો વિકલ્પ બનાવે છે. તેમાં 1.0-લિટર SCe પેટ્રોલ એન્જિન છે જે 67 bhp અને 91 Nm ટોર્ક ઉત્પન્ન કરે છે. Kwid નો SUV જેવો દેખાવ અને 184mm ગ્રાઉન્ડ ક્લિયરન્સ તેને વિશિષ્ટ બનાવે છે. તે 8-ઇંચ ટચસ્ક્રીન, ડ્યુઅલ એરબેગ્સ, ABS, EBD અને ટ્રેક્શન કંટ્રોલ જેવા ફીચર્સ સાથે આવે છે. માઇલેજ 22 કિમી/લીટર સુધી છે.
4. Tata Tiago
Tata Tiago દેશની ચોથી સૌથી સસ્તી કાર છે. પહેલા તેને XE વેરિએન્ટની કિંમત 4.99 લાખ રૂપિયા હતી, પરંતુ જીએસટી ઘટાડા બાદ તે હવે 4.57 લાખ રૂપિયથી શરૂ થાય છે. એટલે કે ગ્રાહકોને 42500 રૂપિયાનો ફાયદો થયો છે. દમદાર બિલ્ડ ક્વોલિટી અને સ્ટાઇલિશ લુક્સને કારણે ટિયાગો આ કિંમત પર વેલ્યુ ફોર મની કાર છે. તેની શરૂઆતની કિંમત ₹457,490 થી શરૂ થાય છે અને તેને 4-સ્ટાર GNCAP સલામતી રેટિંગ છે. તે 1.2-લિટર પેટ્રોલ એન્જિન દ્વારા સંચાલિત છે જે 84.8 bhp અને 113 Nm ટોર્ક ઉત્પન્ન કરે છે. CNG વેરિઅન્ટ પણ ઉપલબ્ધ છે. ટિયાગોમાં પ્રીમિયમ ઇન્ટિરિયર, 7-ઇંચ ટચસ્ક્રીન અને પુષ્કળ જગ્યા છે, જે તેને પરિવારો માટે સંપૂર્ણ કાર બનાવે છે.
5. Maruti Suzuki Celerio
Maruti Suzuki Celerio ની શરૂઆતી કિંમત 4,69,900 છે. તેમાં 1.0- લીટર પેટ્રોલ એન્જિન મળે છે, જે 66.1 બીએચપી અને 89 એનએમ ટોર્ક આપે છે. તેનું AMT વેરિએન્ટ 26.68 કિમી/લીટર અને સીએનજી વેરિએન્ટ 34.43 કિમી/કિલોની માઇલેજ આપે છે. સેલેરિયોમાં 7-ઇંચની ટચસ્ક્રીન, પુશ-બટન સ્ટાર્ટ/સ્ટોપ, છ એરબેગ્સ અને EBD સાથે ABS છે. તેની કોમ્પેક્ટ ડિઝાઇન તેને શહેર અને ગ્રામીણ બંને વિસ્તારોમાં સરળતાથી ચલાવી શકાય તેવી બનાવે છે.
