GST 2.0: આજથી આ છે દેશની 5 સૌથી સસ્તી કાર, GST ઘટાડા બાદ ગ્રાહકોને થશે મોટો ફાયદો
New GST Rates in Auto Industry: નવા GST સ્લેબના અમલીકરણ પછી, મારુતિ S-Presso હવે ભારતની સૌથી સસ્તી કાર બની ગઈ છે. આ કારની સાથે, Alto K10, Kwid, Tiago અને Celerio પણ બજારમાં ઓછી કિંમતે ઉપલબ્ધ છે.
Trending Photos
નવી દિલ્હીઃ ભારતમાં નવરાત્રિના પ્રથમ દિવસ એટલે કે 22 સપ્ટેમ્બર 2025થી નવા GST સ્લેબ લાગૂ થયા બાદ કારની કિંમતોમાં મોટો ઘટાડો જોવા મળી રહ્યો છે. આ ફેરફારે ન માત્ર કાર ખરીદવા ઈચ્છતા લોકોને ફાયદો પહોંચાડ્યો છે, પરંતુ દેશની સૌથી સસ્તા કારના લિસ્ટમાં પણ મોટો ફેરફાર કર્યો છે. હવે ભારતની સૌથી સસ્તી કાર Maruti Alto K10 નહીં પરંતુ Maruti S-Presso બની ગઈ છે. તેની કિંમત માત્ર 3.50 લાખથી શરૂ થાય છે. આવો જાણીએ તે પાંચ કારો વિશે જેની કિંમત હવે 5 લાખથી ઓછી છે.
Maruti S-Presso – 3.49 લાખથી શરૂ
Maruti S-Presso હવે દેશની સૌથી સસ્તી કાર છે. આ પહેલા STD (O) વેરિએન્ટની કિંમત 4.26 લાખ હતી, જે હવે ઘટી 3.49 લાખ રૂપિયા રહી હઈ છે. એટલે કે ગ્રાહકોને 76600 રૂપિયાનો ફાયદો થયો છે. કિંમતમાં 18 ટકાના ઘટાડા બાદ તે બજેટ સેગમેન્ટમાં સૌથી ડિમાન્ડિંગ કાર બની ચૂકી છે.
Maruti Alto K10
Maruti Alto K10 પહેલા ભારતની સૌથી સસ્તી કાર હતી, પરંતુ હવે બીજા નંબરે આવી ગઈ છે. તેના STD (O) વેરિએન્ટની કિંમત 4.23 લાખથી ઘટી 3.69 લાખ રૂપિયા રહી ગઈ છે. એટલે કે ગ્રાહકોને લગભગ 53100 રૂપિયાની બચત થઈ રહી છે. Alto K10 હજુ પણ સસ્તી કિંમત અને વિશ્વાસપાત્ર પરફોર્મંસને કારણે પોપુલર છે.
Renault Kwid
Renault Kwid હવે દેશની ત્રીજી સૌથી સસ્તી કાર છે. તેના 1.0 RXE વેરિએન્ટની કિંમત 4.69 લાખ રૂપિયા હતી, જે ઘટીને 4.29 લાખ રૂપિયા રહી ગઈ છે. તેમાં લગભગ 40000નું ડિસ્કાઉન્ટ મળી રહ્યું છે. SUV જેવી સ્ટાઇલિંશ અને બજેટ ફ્રેન્ડલી કિંમત તેને એન્ટ્રી-લેવલ ગ્રાહકો માટે સારો વિકલ્પ બનાવે છે.
Tata Tiago
Tata Tiago દેશની ચોથી સૌથી સસ્તી કાર છે. પહેલા તેને XE વેરિએન્ટની કિંમત 4.99 લાખ રૂપિયા હતી, પરંતુ જીએસટી ઘટાડા બાદ તે હવે 4.57 લાખ રૂપિયથી શરૂ થાય છે. એટલે કે ગ્રાહકોને 42500 રૂપિયાનો ફાયદો થયો છે. દમદાર બિલ્ડ ક્વોલિટી અને સ્ટાઇલિશ લુક્સને કારણે ટિયાગો આ કિંમત પર વેલ્યુ ફોર મની કાર છે.
Maruti Celerio
Maruti Celerio પણ ભારતની સૌથી સસ્તી કારના લિસ્ટમાં સામેલ છે. તેના LXI વેરિએન્ટની કિંમત પહેલા 5.64 લાખ રૂપિયા હતી, જે હવે ઘટી 4.69 રૂપિયા રહી ગઈ છે. તેમાં ગ્રાહકોને 94100 રૂપિયાની બચત થશે. તે લગભગ 17 ટકા ઘટાડો છે, જેનાથી Celerio સસ્તો વિકલ્પ બની ગઈ છે.
નોંધનીય છે કે નવા GST સ્લેબના અમલ પછી, મારુતિ S-Presso દેશની સૌથી સસ્તી કાર બની ગઈ છે, જેની શરૂઆતની કિંમત ₹3.50 લાખ છે. Alto K10, Kwid, Tiago અને Celerio જેવી કાર પણ હવે ₹5 લાખથી ઓછી કિંમતે ઉપલબ્ધ છે. જો તમે તમારા બજેટમાં નવી કાર ખરીદવા માંગતા હો, તો હવે યોગ્ય સમય છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે