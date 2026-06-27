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હવે Maruti લાવી રહી છે સૌથી નાની અને સૌથી સસ્તી SUV, ટાટા પંચને આપશે ટક્કર

Maruti Micro SUV : જો કંપની શાનદાર ફીચર્સ અને મલ્ટી-ફ્યુઅલ વિકલ્પો સાથે આ નવી SUV લોન્ચ કરે છે, તો તે એન્ટ્રી-લેવલ SUV સેગમેન્ટમાં મોટો ફેરફાર લાવી શકે છે. ત્યારે આ કારની કિંમત કેટલી હશે અને કેવા ફીચર્સ હોઈ શકે છે, તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું.

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jun 27, 2026, 06:13 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 06:13 PM IST
હવે Maruti લાવી રહી છે સૌથી નાની અને સૌથી સસ્તી SUV, ટાટા પંચને આપશે ટક્કર
Source: Bureau

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

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