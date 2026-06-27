/હવે Maruti લાવી રહી છે સૌથી નાની અને સૌથી સસ્તી SUV, ટાટા પંચને આપશે ટક્કર

Maruti Micro SUV : ઓટો ઈન્ડસ્ટ્રીમાં કોમ્પેક્ટ SUV સેગમેન્ટની માંગ વધી રહી છે. ગ્રાહકો હવે ફક્ત સસ્તી કાર જ શોધી રહ્યા નથી, તેઓ SUV જેવો લૂક, બેસ્ટ ગ્રાઉન્ડ ક્લિયરન્સ, આધુનિક ફીચર્સ અને સેફ્ટી પણ ઇચ્છે છે. આ પરિવર્તનને ઓળખીને મારુતિ ખાસ કરીને ટાટા પંચને ટક્કર આપવા માટે નવી કોમ્પેક્ટ SUV લાવી રહી છે. આ કાર કંપનીની એન્ટ્રી-લેવલ SUV તરીકે સ્થાન મેળવે તેવી શક્યતા છે.
મારુતિની આ નવી કાર સંપૂર્ણ રીતે SUV સ્ટાઈલમાં ડિઝાઇન કરાશે. તેનો લૂક આકર્ષક હોઈ શકે છે, જે તેને પ્રીમિયમ અને મજબૂત બનાવશે. કંપની કારને ફક્ત પેટ્રોલ એન્જિન સુધી મર્યાદિત રાખવાને બદલે મલ્ટી પાવરટ્રેન વિકલ્પો ઓફર કરવાની યોજના ધરાવે છે. તેથી આ કારનું પેટ્રોલ, CNG, હાઇબ્રિડ અને ઇલેક્ટ્રિક (EV) વર્ઝન હોઈ શકે છે.
SUV સેગમેન્ટની વધતી લોકપ્રિયતા
ટાટા પંચે 2021માં લોન્ચ થયા પછી ભારતીય બજારમાં મજબૂત પકડ બનાવી છે. કોમ્પેક્ટ છતાં સલામત અને ફીચરથી ભરપૂર SUV ઇચ્છતા ગ્રાહકોમાં તે ખાસ લોકપ્રિય છે. હાલમાં ગ્રાહકો ફક્ત સસ્તી કાર જ શોધી રહ્યા નથી, તેઓ શ્રેષ્ઠ ડિઝાઇન, પ્રીમિયમ ફીચર્સ, એન્જિન અને સેફ્ટી માટે થોડો વધારાનો ખર્ચ કરવા તૈયાર છે. પરિણામે SUV સેગમેન્ટ ઝડપથી વિસ્તરી રહ્યું છે, કોમ્પેક્ટ SUV મોડેલો ટોચના મનપસંદ તરીકે ઉભરી રહ્યા છે.
શું હોઈ શકે કિંમત ?
આ નવી મારુતિ સુઝુકી SUVની સફળતા મોટેભાગે તેની કિંમત પર નિર્ભર રહેશે. હાલમાં ટાટા પંચના પેટ્રોલ અને CNG વેરિઅન્ટની એક્સ-શોરૂમ કિંમતો આશરે ₹5.65 લાખથી ₹10.60 લાખ સુધીની છે, જ્યારે ઇલેક્ટ્રિક વર્ઝનની કિંમત ₹9.69 લાખ અને ₹12.59 લાખની વચ્ચે છે.
જો મારુતિ તેની નવી SUV પંચ કરતા ₹30,000થી ₹40,000 ઓછી કિંમતે લોન્ચ કરે છે, તો તે બજારમાં મજબૂત સ્થાન મેળવી શકે છે. જો કંપની આ નવી SUV સારા ફીચર્સ અને મલ્ટી-ફ્યુઅલ વિકલ્પો સાથે લોન્ચ કરે છે, તો તે એન્ટ્રી-લેવલ SUV સેગમેન્ટમાં નોંધપાત્ર પરિવર્તન લાવી શકે છે. આ કાર SUV સ્ટાઇલ, સારી માઇલેજ અને ઓછા બજેટમાં વિશ્વસનીય બ્રાન્ડ ઇચ્છતા ગ્રાહકો માટે એક મજબૂત વિકલ્પ સાબિત થઈ શકે છે.