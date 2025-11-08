Prev
47 લાખ ઘર સુધી પહોંચી આ કાર, માઇલેજ 33 કિમી, કિંમત માત્ર 3.70 લાખ

મારૂતિ સુઝુકી અલ્ટોને પ્રથમવાર સપ્ટેમ્બર 2000 મા લોન્ચ કરવામાં આવી હતી. આ જલ્દી દેશભરમાં લોકપ્રિય બની. મારૂતિ સુઝુકી અલ્ટોને શરૂઆતમાં બે એન્જિન વિકલ્પ સાથે લોન્ચ કરવામાં આવી હતી. હવે આ કાર દેશમાં અલ્ટો K10 ના નામથી વેચાઈ રહી છે.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Nov 08, 2025, 11:20 AM IST

મારૂતિ સુઝુકી અલ્ટો ભારતમાં પહેલી સામાન્ય જનતાની કાર મારૂતિ 800નો સાચો વારસો છે. અલ્ટો 800 બંધ થયા બાદથી મારૂતિ સુઝુકી હવે અલ્ટો K10 વેચે છે, જે આ નામને યથાવત રાખે છે. અલ્ટોના અત્યાર સુધી 47 લાખ યુનિટ્સના વેચાયા છે, જે આ વાહન નિર્માતા કંપનીની સૌથી વધુ વેચાનારી કાર છે.

14 ડિસેમ્બર, 1983 ના રોજ પોતાની પહેલી કાર, મારુતિ 800 લોન્ચ કર્યા પછી, મારુતિ સુઝુકીને આ સીમાચિહ્ન સુધી પહોંચવામાં 42 વર્ષ લાગ્યા. ત્યારથી, ઓટો OEM ને તેના પહેલા 1 કરોડ યુનિટ વેચવામાં 28 વર્ષ અને બે મહિના લાગ્યા. 20 મિલિયન વેચાણનો સીમાચિહ્ન બીજા સાત વર્ષ અને પાંચ મહિનામાં આવ્યો. 3 કરોડ વેચાણનો સીમાચિહ્ન ફક્ત છ વર્ષ અને ચાર મહિનામાં વધુ ઝડપી બન્યો. ચાલો આ કારની મુખ્ય વિશેષતાઓ પર એક નજર કરીએ જે તેને ખાસ બનાવે છે.

મારુતિ સુઝુકી અલ્ટો: સૌપ્રથમ સપ્ટેમ્બર 2000 માં લોન્ચ કરવામાં આવી હતી
મારુતિ સુઝુકી અલ્ટો સૌપ્રથમ સપ્ટેમ્બર 2000 માં લોન્ચ કરવામાં આવી હતી. તે ઝડપથી સમગ્ર ભારતમાં અત્યંત લોકપ્રિય બની ગઈ. અલ્ટો ઝડપથી ભારતમાં મધ્યમ વર્ગના પરિવારો માટે એક પ્રિય કાર મોડેલ બની ગઈ. ફેબ્રુઆરી 2008 માં, અલ્ટોએ તેના લોન્ચના માત્ર આઠ વર્ષ પછી, 10 લાખ યુનિટ વેચાણનો આંકડો પાર કર્યો.

મારૂતિ સુઝુકી અલ્ટોઃ 800 સીસી અને 1000 સીસી એન્જિન વિકલ્પમાં લોન્ચ 
મારૂતિ સુઝુકી અલ્ટોને શરૂાતમાં બે એન્જિન વિકલ્પ0 0.8 લીટર અને 1.0 લીટરમાં લોન્ચ કરવામાં આવી હતી. તેનાથી આ નાની હેચબેકને વધુ ગ્રાહકો સુધી પહોંચવામાં મદદ મળી. પરંતુ બદલાતા ઉત્સર્જક માપદંડો અને ઉપભોક્તાની પસંદને જોતા મારૂતિ સુઝુકીએ 800 સીસી મોડલ બંધ કર્યું અને અત્યારના સમવમાં અલ્ટો માત્ર 1.0-લીટર એન્જિન સાથે આવે છે, જે 65.71 બીએચપીનો મહત્તમ પાવર અને 89 એનએમનો મહત્તમ ટોર્ક જનરેટ કરે છે.

મારૂતિ સુઝુકી અલ્ટોઃ ભારતની સૌથી સસ્તી કારમાં સામેલ
ભારતીય ગ્રાહકોનું ધ્યાન પ્રીમિયમ કારો તરફ વધવા છતાં અલ્ટો ભારતમાં સૌથી વધુ માંગવાળી કારમાં સામેલ છે. 3.70 લાખ (એક્સ-શોરૂમ) ની શરૂઆતી કિંમત પર ઉપલબ્ધ મારૂતિ સુઝુકી અલ્ટો કે10 દેશની સૌથી સસ્તી કારમાં સામેલ છે.

મારૂતિ સુઝુકી અલ્ટોઃ કોમ્પેક્ટ અને હળવી
ચાર મીટરથી ઓછી લંબાઈવાળી તેની કોમ્પેક્ટ ડિઝાઇન, અલ્ટો કે10ને ભીડભાડવાળા શહેરી ટ્રાફિકમાં ચલાવવી સરળ છે. તેના નાના ડાયમેન્શનને કારણે તેને ટ્રાફિકમાં ચલાવવી અને સાંકળી જગ્યામાં પાર્ક કરવી સરળ છે. આ હેચબેકનું હળવું વજન તેને તે જગ્યા પર ચલાવવા માટે યોગ્ય બનાવે છે જ્યાં ઘણા લોકોનું માનવું છે કે માત્ર 4×4 કાર ચાલી શકે છે. આ કારણ છે કે આ હેચબેક લોર્ડ અલ્ટો, પહાડોની રાણી કહેવામાં આવે છે.
 

